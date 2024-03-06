GT: высокая цена за отсутствие безопасности — шведский эксперт назвал риски вступления в НАТО

Отказ от нейтралитета и вступление в НАТО обернётся для Швеции растущими расходами, зависимостью от политики США и новыми угрозами в сфере безопасности, предупреждает Ян Оберг в статье для Global Times. А появление американских военных в этом регионе лишь усилит напряжённость в отношениях с соседней Россией. Вместо этого было бы разумнее налаживать сбалансированные отношения как с Западом, так и со странами Азии и Глобального Юга, чтобы обеспечить мир и безопасность, подчёркивает автор.

На протяжении веков власти Швеции обладали возможностью формировать и проводить свою собственную политику, опираясь на постоянные исследования, научные достижения и диалог со своими гражданами. В приоритете при этом было глобальное разоружение, включая ликвидацию ядерного оружия, антиколониальная освободительная борьба, миротворческие инициативы ООН и защита международного права, пишет на страницах Global Times Ян Оберг, директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research.



Однако теперь она отказалась от своего внеблокового и нейтрального статуса, который так хорошо ей послужил и позволял избегать участия в военных конфликтах, решив вступить в НАТО. Такое решение, принятое консервативным правительством фактически без учёта мнения собственных жителей, лишь повышает риски в сфере безопасности и грозит рядом негативных последствий, предупреждает автор.



Военная и политическая элита Швеции упорно повторяла страшилки о том, что «русские идут», поэтому у страны якобы сейчас «нет другого выбора, кроме НАТО», отказываясь от проведения независимого анализа и не учитывая голоса тех, кто выступал против политики милитаризма. Никакого объективного комплексного исследования плюсов и минусов членства в НАТО на различных временных отрезках и при различных сценариях развития событий не проводилось, а общественные дебаты превратились в эмоциональные и популистские заявления, констатирует Оберг.



Когда власти Швеции подали заявку на вступление в НАТО, только 48% жителей высказались в поддержку этой идеи, в то время как почти треть населения — около 27%, — были не уверены, что они вообще об этом думают. Результаты этого референдума даже никогда всерьёз не рассматривался. Учитывая исторические масштабы подобного решения, это просто неслыханое явление для западной демократии, подчёркивает автор.



Как считает Оберг, причиной такого развития событий стали намеренные действия со стороны американских политиков, которые ещё задолго до обострения конфликта на Украине начали давить на шведскую элиту и запугивать население угрозами об опасности соседства с Россией. В Швеции даже появилась поговорка: «Мы уже давно помолвлены с НАТО, так почему бы не пожениться?» — говорится в статье. При этом в верхах никто не хотел задуматься о том, насколько близко этот альянс подходит к российской границе в случае принятия Швеции и Финляндии в его ряды.



Никто при этом с точностью не знает, будут ли США размещать ядерное оружие на территории Швеции, поскольку такие вопросы обычно официально не подтверждают и не опровергают. Однако консервативный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом поспешил заверить, что его страна выполнит все обязательства в рамках альянса, включая ядерную доктрину — хотя не получал никакого мандата от парламента или шведского народа на подобные заявления, подчёркивается в статье.



По мнению автора, вступление в НАТО также означает потерю суверенитета в вопросах внешней политики и дальнейшее подчинение Вашингтону. В кратчайшие сроки шведское правительство уже подписало двустороннее соглашение с США о размещении на территории всей страны почти двух десятков баз и объектов. Фактически это означает, что оно передало все права и контроль американцам, которые будут действовать там под юрисдикцией США, а не Швеции, поясняется в статье.



При этом подобные действия приведут к тому, что шведы в действительности станут ещё менее защищёнными: появится ещё больше конфронтации, особенно на границах, и ещё меньше времени для политических методов реагирования в кризисной ситуации. Если раньше у России не было весомых причин нападать на нейтральную и мирную Швецию, то теперь, когда она удваивает военный бюджет и размещает на своей территории американские базы, это фактически превращает её в один из форпостов НАТО — и наверняка повлечёт соответствующую реакцию Москвы, предупреждает автор.



Всё это происходит в условиях отсутствия прежних мер по укреплению доверия, консультаций или военного сотрудничества, которые раньше позволяли снижать градус напряжённости в отношениях с Россией, отмечается в статье. Кроме того, Швеция лишается механизмов посредничества и дипломатического урегулирования конфликтов: призывы США участвовать в какой-либо войне в будущем ей придётся принимать как предложения, от которых невозможно отказаться, включая и разделение ответственности за вероятные нарушения международного права, массовые убийства и распространение ядерного оружия.



И всё это будет стоить шведским налогоплательщикам огромных дополнительных средств, которые будут направляться на военные цели — вместо того, чтобы осуществлять необходимые инвестиции в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура, развитие инфраструктуры и новых технологий. Всем этим фактически придётся пожертвовать, предупреждает автор, чтобы платить более высокую цену «за больший риск и меньшую безопасность».



Не выдвигая никаких условий со своей стороны, Швеция стала членом самой милитаристской организации в истории во главе с Соединёнными Штатами, которые фактически находятся в состоянии войны около 225 из последних 243 лет, начиная с 1776 года, констатирует автор. И все прежние идеи, касающиеся отказа от насилия, глобального разоружения и сокращения ядерных вооружений, а также положения ООН об установлении мира «преимущественно мирными средствами» (статья 1 из Устава ООН) можно теперь просто выбросить в окно, говорится в статье.



А учитывая, что власти Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании также согласились предоставить США как лидеру НАТО доступ к 40 военным базам, это ещё больше усилит напряжённость в Арктике, предупреждает автор. Присоединяясь к Североатлантическому альянсу, страны Скандинавии обязаны будут выступать единым фронтом с приходящим в упадок Западом — в то время как в противовес этому на фоне меняющегося мирового порядка будут набирать силу государства Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.



Вместо присоединения к военным блокам шведскому правительству было бы разумнее проанализировать и принять во внимание новые тенденции в международной политике, призывает автор. По его мнению, гораздо важнее сейчас налаживать сбалансированные отношения как с Западом, так и со странами Азии и Глобального Юга, чтобы избегать роста напряжённости в глобальном масштабе и обеспечивать мир и безопасность.