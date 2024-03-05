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Samnytt: шведы посчитали слишком дорогим членство своей страны в НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Большинство шведов считают, что их страна слишком многим пожертвовала для того, чтобы вступить в Североатлантический альянс, пишет Samnytt. Об этом свидетельствует свежий опрос общественного мнения.
Samnytt: шведы посчитали слишком дорогим членство своей страны в НАТО
AP

Опрос, проведённый институтом опросов общественного мнения Indikator по поручению государственного шведского радио, показывает, что большинство шведов считают, что цена членства Швеции в Североатлантическом альянсе была слишком высокой, пишет Samnytt.

55% опрошенных ответили, что Швеция пожертвовала слишком многим для того, чтобы стать членом НАТО. 27% респондентов так не считают. В то же время число людей, считающих, что безопасность Швеции укрепится благодаря членству в НАТО, выросло до 77%. Половина респондентов считает, что шведское правительство хорошо справилось со своей задачей относительно присоединения королевства к военному блоку.
 
В то же время другой опрос, проведённый компанией Verian, показывает рекордно высокий уровень поддержки НАТО среди шведского народа. 66% ответили утвердительно на вопрос, должна ли Швеция присоединиться к НАТО, по сравнению с 57% в ноябре. Лишь 18% шведов выступают категорически против. Как сообщается, среди мужчин поддержка вступления выше, чем среди женщин, а также среди пожилых людей. Среди парламентских партий только в партии левых большинство выступает против членства Швеции в НАТО.
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Samnytt Швеция Европа
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