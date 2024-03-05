Samnytt: шведы посчитали слишком дорогим членство своей страны в НАТО

Большинство шведов считают, что их страна слишком многим пожертвовала для того, чтобы вступить в Североатлантический альянс, пишет Samnytt. Об этом свидетельствует свежий опрос общественного мнения.

Опрос, проведённый институтом опросов общественного мнения Indikator по поручению государственного шведского радио, показывает, что большинство шведов считают, что цена членства Швеции в Североатлантическом альянсе была слишком высокой, пишет Samnytt.

55% опрошенных ответили, что Швеция пожертвовала слишком многим для того, чтобы стать членом НАТО. 27% респондентов так не считают. В то же время число людей, считающих, что безопасность Швеции укрепится благодаря членству в НАТО, выросло до 77%. Половина респондентов считает, что шведское правительство хорошо справилось со своей задачей относительно присоединения королевства к военному блоку.

В то же время другой опрос, проведённый компанией Verian, показывает рекордно высокий уровень поддержки НАТО среди шведского народа. 66% ответили утвердительно на вопрос, должна ли Швеция присоединиться к НАТО, по сравнению с 57% в ноябре. Лишь 18% шведов выступают категорически против. Как сообщается, среди мужчин поддержка вступления выше, чем среди женщин, а также среди пожилых людей. Среди парламентских партий только в партии левых большинство выступает против членства Швеции в НАТО.