Fria Tider: большинство европейцев не верит в благоприятный исход украинского конфликта для Запада и выступают за компромисс
Большинство граждан Евросоюза считают, что для прекращения украинского конфликта необходимо прийти к «компромиссному решению». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Европейским советом по международным делам (ECFR), среди 17 тыс. человек из 12 стран ЕС. В аналитическом центре полагают, что пессимистические настроения отчасти обусловлены политической ситуацией в США, где в Конгрессе зашли в тупик обсуждения очередного пакета помощи Украине, пишет Fria Tider.
Несмотря на мрачную картину, большинство опрошенных хотят, чтобы помощь Украине продолжалась или увеличивалась в объёмах. Однако только одна пятая часть жителей Европы согласна на то, чтобы налогоплательщики из ЕС в обязательном порядке оплачивали финансовую помощь украинцам взамен прекращённых выплат со стороны США.
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