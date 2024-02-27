Fria Tider: большинство европейцев не верит в благоприятный исход украинского конфликта для Запада и выступают за компромисс

Львиная доля жителей Евросоюза не верит в победу Украины в вооружённом конфликте с Россией, пишет Fria Tider со ссылкой на недавно проведённый опрос общественного мнения среди 17 тыс. европейцев из 12 стран ЕС. В то же время большинство европейцев считают необходимым продолжать поддерживать Киев и всячески ему помогать.

Большинство граждан Евросоюза считают, что для прекращения украинского конфликта необходимо прийти к «компромиссному решению». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Европейским советом по международным делам (ECFR), среди 17 тыс. человек из 12 стран ЕС. В аналитическом центре полагают, что пессимистические настроения отчасти обусловлены политической ситуацией в США, где в Конгрессе зашли в тупик обсуждения очередного пакета помощи Украине, пишет Fria Tider.

Несмотря на мрачную картину, большинство опрошенных хотят, чтобы помощь Украине продолжалась или увеличивалась в объёмах. Однако только одна пятая часть жителей Европы согласна на то, чтобы налогоплательщики из ЕС в обязательном порядке оплачивали финансовую помощь украинцам взамен прекращённых выплат со стороны США.

Соцопрос, который проводился в Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Испании и Швеции, показывает, что 19,5% опрошенных уверены в победе России, тогда как только 10% респондентов убеждены, что победит Украина. По данным опроса, 37% европейцев считают, что наиболее вероятным исходом вооружённого конфликта будет достижение компромисса.

В Венгрии (64%), Греции (59%) и Италии (52%) большинство населения вступают за «оказание давления» на Украину, чтобы Киев согласился на мирное урегулирование с Россией. «Лидеры Украины и Европы должны скорректировать свои формулировки и определить термин «устойчивый мир», чтобы не дать Путину извлечь выгоду из военного истощения», — заключает соавтор поведённого исследования Марк Леонард из ECFR.

Опрос также показывает, что многие европейцы рассматривают украинский кризис как прямую угрозу для себя. 33% опрошенных считают, что этот вооружённый конфликт влияет на их страну больше, чем происходящее на Ближнем Востоке, резюмирует Fria Tider.