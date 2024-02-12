Politico: Германия и страны G7 больше не считают Россию своей главной угрозой

Европа перестала воспринимать Россию как главную угрозу безопасности: для немцев она опустилась на седьмое место, а для стран G7 — на четвёртое. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ежегодный доклад, подготовленный к Мюнхенской конференции по безопасности. Теперь европейцев волнует массовая миграция и радикальный ислам.

Россия больше не воспринимается немцами как главная угроза — теперь Германия сосредоточилась на других проблемах, утверждает Politico. Доклад, подготовленный к Мюнхенской конференции по безопасности, свидетельствует об ослаблении обеспокоенности стран G7 опасностью, исходящей от Москвы.

Как сообщает издание, несмотря на то, что Россия не подаёт признаков того, что планирует закончить специальную военную операцию, немцы теперь считают такие вопросы, как миграция и угроза со стороны радикального ислама, более насущными проблемами, чем угроза, исходящая от Кремля.

Если, согласно прошлогоднему Мюнхенскому индексу безопасности, Россия считалась угрозой номер один в Германии, то теперь она опустилась на седьмое место. Подобная картина наблюдается и в группе стран «Большой семёрки» — угроза со стороны России для них опустилась с первого на четвёртое место.

По результатам исследования, в этом году угроза, исходящая от радикального исламского терроризма, поднялась на второе место по сравнению с 16-м в прошлом году. А массовая миграция, которую немцы в прошлом году поставили на второе место, теперь занимает первую строчку среди угроз для Германии.

Как отмечает Politico, вывод исследования о том, что немецкая общественность в меньшей степени обеспокоена российской угрозой, свидетельствует о «смещении приоритетов в Европе» по мере того, как конфликт на Украине вступает в третий год.

Кроме того, исследование «даёт мрачное представление» о мышлении европейцев в отношении будущего. Большая часть населения стран G7 считает, что через десять лет их страны будут менее безопасными и богатыми, а вот перспективы БРИКС оцениваются населением этих стран более позитивно, передаёт Politico.