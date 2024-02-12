Times: очередное унижение для Королевского флота — британский авианосец не смог в срок покинуть порт для участия в учениях НАТО

Королевский военно-морской флот Великобритании подвергся очередному унижению, когда авианосец HMS Prince of Wales не смог вовремя выйти из порта Портсмута для участия в учениях НАТО. Как сообщает The Times, пока неизвестно, что стало причиной задержки военного корабля, который в учениях должен был заменить крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth из-за его технических неполадок.

Британский авианосец HMS Prince of Wales не смог в срок выйти из порта для участия в учениях НАТО, сообщает The Times. По данным издания, задержка возникла в последний момент, когда в гавани Портсмута уже ввели ограничения для других судов, а на берегу собрались люди, чтобы посмотреть, как авианосец стоимостью £3 млрд отправляется в плавание.

В Министерстве обороны Великобритании не сообщают о причинах, по которым не состоялся выход корабля в море. Известно, что в субботу вечером произошла незначительная утечка топлива, но неясно, стало ли это причиной задержки.

В оборонном ведомстве лишь уточнили, что авианосец покинет порт в ближайшее время. «Авианосец HMS Prince of Wales должен вскоре отплыть из Портсмута при условии подходящих приливов и погодных условий», — заявил представитель министерства.

Как напоминает издание, HMS Prince of Wales должен заменить авианосец HMS Queen Elizabeth, который не смог возглавить авианосную ударную группу НАТО в учениях Steadfast Defender у арктического побережья Норвегии из-за проблем с муфтой гребного вала, выявленных 4 февраля в ходе плановой проверки.