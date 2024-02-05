Times: унижение для Королевского флота — крупнейший авианосец Британии не примет участие в учениях НАТО из-за поломки

Королевский военно-морской флот Великобритании унижен сообщениями о том, что крупнейший авианосец HMS Queen Elizabeth не примет участие в учениях НАТО из-за технических неполадок, пишет The Times. Досадная неудача произошла как раз в период повышенного внимания к проблемам с набором персонала в Военно-морской флот.
Крупнейший авианосец Великобритании HMS Queen Elizabeth не сможет участвовать в учениях НАТО Steadfast Defender из-за технических неполадок, сообщает The Times. Плановая проверка выявила проблему с муфтой гребного вала, в связи с чем вместо HMS Queen Elizabeth в учениях примет участие HMS Prince of Wales.
Как отмечает издание, это является «унижением» для Королевского военно-морского флота, корабли которого должны были стать центральным элементом самых масштабных со времён холодной войны учений НАТО. Более того, ожидалось, что в скором времени HMS Queen Elizabeth направится в Красное море на смену американскому авианосцу, и неясно, сможет ли HMS Prince of Wales взять на себя эту роль.
Это происходит в период повышенного внимания к численности военно-морского флота и проблемам с набором персонала. Всё чаще и громче звучат предупреждения экспертов о нехватке возможностей и запасов у Вооружённых сил Великобритании.
Как напоминает The Times, учения Steadfast Defender пройдут в марте у арктического побережья Норвегии. Корабль HMS Queen Elizabeth должен был возглавить авианосную ударную группу из восьми кораблей — четыре из них британские, в том числе фрегат HMS Somerset и два танкера класса Tide из вспомогательного состава Королевского флота — при поддержке судов США, Испании и Дании. Ожидается, что в манёврах также примут участие истребители F-35B Lightning, вертолёты Merlin Mk2 и вертолёты Wildcat.
«Steadfast Defender демонстрируют единство Североатлантического альянса, нашу приверженность ему и то, что Великобритания продолжает играть ведущую роль в НАТО», — приводит издание слова командующего авианосной ударной группой Джеймса Блэкмора.
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