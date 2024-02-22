LSM: каждый третий житель Латвии считает, что Киев должен пойти на компромисс

Согласно результатам опроса, 34,3% жителей Латвии скорее поддерживают прекращение военных действий — даже если Украине для этого придётся согласиться на компромиссы. Как передаёт LSM, 49,4% респондентов заявили, что, по их мнению, желательным исходом конфликта было бы восстановление Украины в границах 2014 года.

Спустя два года после начала российской спецоперации на Украине 34,3% опрошенных жителей Латвии скорее поддерживают прекращение военных действий — даже если Украине для этого придётся согласиться на компромиссы. Как передаёт LSM, это показывают результаты опроса, проведённого исследовательским центром SKDS по заказу программы латвийского телевидения.

Респондентам задавался вопрос: учитывая ход событий и прозвучавшие версии о его исходе — восстановление Украины в границах 2014 года или компромисс, 49,4% респондентов заявили, что, по их мнению, желательным исходом было бы освобождение всей территории Украины. Еще 34,3% высказались за «компромиссный вариант», который может означать «замораживание конфликта» или «раздел» территории Украины. Еще 16,3% затруднились ответить на вопрос.

Чаще всего за «компромиссный вариант» голосовали люди без латвийского гражданства — такой ответ в этой группе дали 68% опрошенных. Среди респондентов, в чьих семьях говорят на русском языке, доля сторонников этой версии достигает 60%. Этот вариант ответа выбрали 49% опрошенных в Латгалии. Если оценивать респондентов по возрасту, к этому варианту чаще склоняются люди в возрасте 45—54 лет.

Молодёжь в возрасте 18—24 лет выступает за полное освобождение Украины — в этой возрастной группе за такой вариант проголосовали 72% респондентов.