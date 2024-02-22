LSM: каждый третий житель Латвии считает, что Киев должен пойти на компромисс

Согласно результатам опроса, 34,3% жителей Латвии скорее поддерживают прекращение военных действий — даже если Украине для этого придётся согласиться на компромиссы. Как передаёт LSM, 49,4% респондентов заявили, что, по их мнению, желательным исходом конфликта было бы восстановление Украины в границах 2014 года.
Спустя два года после начала российской спецоперации на Украине 34,3% опрошенных жителей Латвии скорее поддерживают прекращение военных действий — даже если Украине для этого придётся согласиться на компромиссы. Как передаёт LSM, это показывают результаты опроса, проведённого исследовательским центром SKDS по заказу программы латвийского телевидения.
Респондентам задавался вопрос: учитывая ход событий и прозвучавшие версии о его исходе — восстановление Украины в границах 2014 года или компромисс, 49,4% респондентов заявили, что, по их мнению, желательным исходом было бы освобождение всей территории Украины. Еще 34,3% высказались за «компромиссный вариант», который может означать «замораживание конфликта» или «раздел» территории Украины. Еще 16,3% затруднились ответить на вопрос.
Чаще всего за «компромиссный вариант» голосовали люди без латвийского гражданства — такой ответ в этой группе дали 68% опрошенных. Среди респондентов, в чьих семьях говорят на русском языке, доля сторонников этой версии достигает 60%. Этот вариант ответа выбрали 49% опрошенных в Латгалии. Если оценивать респондентов по возрасту, к этому варианту чаще склоняются люди в возрасте 45—54 лет.
Молодёжь в возрасте 18—24 лет выступает за полное освобождение Украины — в этой возрастной группе за такой вариант проголосовали 72% респондентов.
Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности на десять лет, об этом заявили датский министр обороны Троельс Лунд Поульсен и премьер-министр страны Метте Фредериксен на совместной конференции.
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин отреагировал на то, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии вместе с ещё семью странами может выйти из состава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
В Московской области ещё одну государственную услугу перевели в цифровой формат. Она касается согласования границ земельных участков, которые соседствуют с полосой отвода региональных или муниципальных дорог.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провёл торжественную церемонию накануне Дня защитника Отечества, он объявил личному составу указы президента о присвоении ряду руководителей специальных званий высшего начальствующего состава и награждении государственными наградами.
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что атмосфера доносительства в России не нужна, но реагировать на провокации в существующих обстоятельствах должен каждый гражданин.
Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор против семи участников организованной преступной группы, признанных виновными по статье о мошенничестве. Обвинительное заключение утверждено в Генеральной прокуратуре.
Бундестаг большинством голосов проголосовал против проекта резолюции, который призывает правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Документ составил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Республике Индия Пётр Сизов рассказал в беседе с RT о том, что, по информации от местных властей, на территории Кашмира сошла лавина, которая была вызвана идущими с 17 февраля дождями.
Старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая рассказала об особенностях автобусных туров. Она выразила мнение, что такие путешествия больше подходят для школьников и людей старшего возраста.
Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин в беседе с RT заявил, что вспышки на Солнце больших классов по статистике чаще всего фиксируются в момент прохождения максимума солнечной активности.
Дания отправит Украине первые истребители F-16 уже этим летом, объявил датский министр обороны Троельс Лунд Поульсен. Также в пакет военной помощи для украинской армии войдут 15 тыс. артиллерийских снарядов, средства ПВО и дроны.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал жителей региона не выходить на улицы без особой необходимости в праздники из-за угрозы террористических актов со стороны Вооружённых сил Украины.
Президент России Владимир Путин совершит 40-минутный полёт на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Маршрут полёта содержится в тайне, подчеркнул представитель Кремля.
Экспортёры из Турции просят власти страны разрешить им проводить операции с Россией в обход банков из-за проблем с денежными переводами. Газета Ekomomim пишет, что турецкие компании испытывают трудности с закрытием счетов и теряют новые заказы в Китай.