Rzeczpospolita: поляки требуют бомбоубежищ и гражданскую оборону

Украинский конфликт заставил поляков задуматься о возвращении обязательной гражданской обороны и строительстве бомбоубежищ, пишет Rzeczpospolita. По заказу издания был проведёт опрос среди граждан страны, и в подавляющем большинстве они готовы к таким нововведениям. Более того, законопроект о гражданской обороне представят уже к концу марта.

Согласно результатам опроса, проведённого по заказу издания Rzeczpospolita, 76% поляков выступает за возрождение обязательной гражданской обороны среди населения. Благодаря ей поляки смогут отвечать за защиту населения во время войны, устранять последствия стихийных бедствий и содержать бомбоубежища. В свою очередь, 14,6% выступают против восстановления этой практики, а 9,4% не могут определиться. Издание указывает на актуальность вопроса перед лицом украинского конфликта.

Главными сторонниками восстановления гражданской обороны выступают избиратели нынешнего правящего лагеря (82%), женщины (78) и люди старше 40 лет, в основном это жители небольших (84%) и средних городов (79%), преимущественно люди с самым низким уровнем образования (90%). Примечательно, что 25% поляков, которые выступают против этого нововведения, — именно сторонники партии «Право и справедливость».

Rzeczpospolita напоминает, что тема гражданской обороны появилась уже в ходе избирательной кампании, и в целом среди политиков царит консенсус. Представители правительства и Бюро национальной безопасности неоднократно говорили о необходимости системного решения по вопросу защиты населения.

Политики из партии «Вместе» предлагают последовать примеру стран Северной Европы. Они указывают на то, что в Польше нет ни убежищ для мирных жителей, ни норм, обеспечивающих их строительство. Они предлагают обязать застройщиков предусматривать убежище в новых жилых домах. По словам политика Бартоша Грусела, в каждом здании должно быть бомбоубежище с укреплёнными перекрытиями, доступом к канализации и воздуху, а также аварийный выход, благодаря которому граждане смогут выбраться из-под завалов.

Депутат Йоанна Виха от партии левых, в свою очередь, обращает внимание на процедуру перераспределения обязанностей, то есть на подготовку санитаров, специализирующихся на более простых медицинских процедурах. Сегодня в Польше не только нет гражданской обороны, но и не существует системы оповещения об угрозах, нет планов эвакуации мирного населения и не проводится строительство новых убежищ.

Издание обращает внимание на то, что Министерство внутренних дел и администрации Польши проводит работы над законопроектом закона о гражданской обороне. По словам пресс-секретаря министерства Паулины Климек, он должен быть готов к концу марта. «Новый закон должен содержать ряд новых правовых и организационных решений, а также инструментов, позволяющих эффективно управлять всеми доступными ресурсами для защиты населения Польши в мирное и в чрезвычайное время, а также во время войны», — объясняет она.

По её словам, главной целью предлагаемых решений в сфере гражданской защиты станет рациональное задействование уже существующих государственных ресурсов, в частности национальной системы спасения и пожаротушения, а также ресурсов других неправительственных организаций. Представители Министерства национальной обороны, в свою очередь, считают, что новые правила должны включать в себя главным образом подготовку убежищ и обучение волонтёров навыкам оказания первой помощи.