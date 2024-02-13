Times: Польша вдвое увеличивает армию, чтобы противостоять России

За последние десять лет армия Польши увеличилась с 95 тыс. до 200 тыс. человек, и в дальнейшем она планирует нарастить силы до 300 тыс. военнослужащих, пишет The Times. А расходы на оборону и вовсе могут составить 4% ВВП, и в таком случае это будет самый высокий показатель среди стран НАТО.

Менее чем за десять лет численность польских вооружённых сил увеличилась примерно вдвое: с 95 тыс. до 200 тыс. человек, пишет The Times. Но конечная цель Польши — армия численностью 300 тыс. человек, что сделает её самой крупной сухопутной армией НАТО в Европе.

Польша намерена увеличить количество своих танков до 1600 единиц — это больше, чем у Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, вместе взятых. В этом году расходы на оборону, по прогнозам, вырастут более чем до 3% ВВП, возможно, даже превысят 4%. В таком случае это будет самый высокий показатель среди стран НАТО.

«Мы делаем это, чтобы создать такой уровень сдерживания, чтобы у Путина не было охоты нападать на Польшу», — рассказал The Times архитектор военной реформы Польши Мариуш Блащак.

Политики по всей Европе выражают обеспокоенность, что из-за трёх десятилетий сокращения расходов на оборону европейские страны не в состоянии защитить себя без американской поддержки. На выходных эти опасения усилились, когда Дональд Трамп заявил на митинге, что он будет поощрять Россию атаковать любых европейских членов НАТО, которые не выполняют обязательства по военным расходам.

Блащак заявил, что пришло время и другим европейцам внести свой вклад. «Я понимаю, что огромные расходы на армию — это огромное бюджетное бремя, — сказал он. — Но мы переживаем такой чувствительный момент в истории нашего континента, что никто не должен сомневаться в том, что инвестиции в оборону нельзя жалеть».

В частности, по его словам, Германия внесла недостаточный вклад в коллективную оборону и в последние месяцы «только делала вид, что предлагает военную помощь Украине». В Польше часто говорят, что соседи из Западной Европы должны были предвидеть опасность со стороны России много лет назад.

Программа перевооружения Польши, которая началась в конце 2018 года, преследует две основные цели. Во-первых, там хотят сделать США главным гарантом безопасности Польши, удвоив расходы на оборону и заказав большое количество передового американского оборудования: 366 танков M1 Abrams, 486 систем залпового огня Himars, как минимум 32 боевых самолета F-35.

Во-вторых, вместо дорогостоящих и высокотехнологичных систем, на которые делается акцент в других странах, Польша считает, что в сухопутной войне важна масса. «Многие самопровозглашённые эксперты утверждали, что современная война будет вестись в основном в киберпространстве или с использованием лёгкой пехоты и беспилотных систем, — сказал Блащак. — Однако, как показала реальность, они были неправы… Сухопутные войска по-прежнему являются важнейшим основным элементом вооружённых сил».

Но опыт Великобритании и Германии показал, как сложно набирать людей в современную европейскую армию. Польша решила эту проблему с помощью роста зарплат в армии на 82%, а также с помощью пиар-кампаний, во время которых военные общались с общественностью, принимали участие в пикниках и встречах и давали интервью.

Новые власти в целом поддерживают прежний курс. Премьер-министр Дональд Туск поручил проанализировать огромные заказы на военную технику из Южной Кореи, чтобы определить, оправдывают ли они свою цену. Есть данные, что новая администрация займётся восстановлением польского военно-морского флота, возможно с использованием военных кораблей и подводных лодок из Германии, пишет The Times.