Целый ряд стран НАТО, взяв пример с России, анонсировали или уже начали строительство оборонительных сооружений на восточных рубежах, констатирует The Economist. По информации журнала, помимо Прибалтики, которая приступит к укреплению границы в следующем году, укрепления возводят и Украина, и Польша. Вместе с тем эта новая для НАТО оборонительная доктрина создаёт для альянса особую дилемму, отмечает обозреватель издания.

«Форты снова в моде»: вдохновившись «линией Суровикина», благодаря которой Россия смогла в прошлом году остановить контрнаступление ВСУ, натовские армии начали укреплять свою оборону по тем же лекалам, сообщает The Economist.

Как напоминает издание, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы анонсировали строительство вдоль своих границ с Россией комплекса оборонительных сооружений, получившего общее название «Балтийская оборонительная зона» и предназначенного для того, чтобы остановить бронетанковые части российских войск в случае нападения Москвы.

По оценке эстонских чиновников, для укрепления их участка границы потребуется возвести около 600 бетонных бункеров площадью 35 кв.м, способных выдержать удар крупнокалиберного артиллерийского снаряда. Прототипы таких бункеров уже разрабатываются, а их возведение, стоимость которого составит около €60 млн, должно будет начаться в следующем году. Цель — не создать неприступную крепость, а лишь обеспечить возможность замедлить продвижение противника и измотать его до прибытия подкрепления. Между тем, по оценке экспертов, если Латвия и Литва планируют строить аналогичные бункеры с такой же плотностью, им понадобится 1116 и 2758 таких сооружений соответственно.

Разумеется, без подвоха не обошлось — и заключается он не в инженерном аспекте, а в том, чтобы добиться «демократического консенсуса»: как разъясняют аналитики, большая часть приграничных территорий в Прибалтике находится в частном владении, а потому для строительства укреплений нужно будет сначала договориться с владельцами. Признаков недовольства местного населения в связи с инициативой военных замечено пока не было, — и его, вероятно, поможет обнадёжить тот факт, что военные обещают не хранить взрывчатые вещества рядом с бункерами в мирное время и не устанавливать противопехотные мины, отмечает обозреватель The Economist.

По данным журнала, интерес к фортификациям также выказывают Украина, которая строит собственные укрепления на востоке, и Польша, оборудующая теперь свою границу с Россией и Белоруссией убежищами и оборонительными сооружениями.

Впрочем, такая популярность укреплений создаёт для НАТО отдельную дилемму, подчёркивает The Economist. Дело в том, что доктрины армий альянса долгое время предполагали применение эшелонированной обороны, в рамках которой войска могут отходить на другие рубежи, дабы вступать в бой с противником на более выгодных условиях, а если альянс будет переходить к позиционной обороне, то ему станет крайне важно обеспечить, чтобы удар противника оказался как можно более слабым, — а это потребует массированных ударов по командным пунктам и линиям снабжения на российской территории. По мнению экспертов, у западных лидеров может не хватить для нанесения подобных ударов политической воли.