Румыния не готова к потенциальной войне с Россией, поэтому ей и другим странам Евросоюза в нынешних условиях необходимо принять оперативные меры, заявил глава минобороны страны Георгицэ Влад. По его мнению, действия Москвы в ближайшем будущем могут вызвать ещё более напряжённую обстановку в регионе. В связи с этим Влад призвал провести в Румынии базовую военную подготовку для мужчин и женщин до 35 лет на добровольной основе, сообщает Politico.

Румыния должна срочно подготовиться к вероятной войне с Россией, заявил румынский генерал Георгицэ Влад, возглавляющий национальную оборону. Он выступил с резким предупреждением о неудовлетворительном состоянии румынской армии и призвал принять немедленные меры, пишет Politico.



«Да, население Румынии, как и всё население Европейского союза и Европы, должно быть обеспокоено», — подчеркнул Влад в недавнем интервью изданию Europa Liberă România. По его словам, Румыния в данный момент не готова к потенциальной войне с Россией. Однако если Москва сможет одержать верх над украинскими силами, как опасается Влад, новой «мишенью» может стать Молдавия, что приведёт к обострению ситуации в регионе.



Румынский генерал призвал организовать в Румынии добровольную базовую военную подготовку для мужчин и женщин до 35 лет и заявил, что отмена обязательной военной службы в стране привела к тому, что уровень боеготовности национальной армии сейчас довольно низкий, говорится в статье.



Кроме того, Влад призвал провести правовые реформы, которые позволили бы защититься от российских беспилотников. По словам генерала, обломки одного из них упали в Румынии в сентябре прошлого года, причём этот дрон не удалось сбить, поскольку действующее румынское законодательство этого не позволяет: «У нас не было боевых систем», — также пояснил он.



Такой призыв к действию со стороны главы Минобороны Румынии перекликается с аналогичными недавними предупреждениями других западных лидеров и военных, включая главнокомандующего британской армией генерала Патрика Сандерса, который на прошлой неделе также призвал британские власти «мобилизовать нацию» для подготовки к возможной войне с Россией, говорится в статье.



Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выступил с предположением, что нападение России на военный альянс НАТО возможно «через пять-восемь лет», напоминает Politico. А высокопоставленный представитель НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс столкнулся с самой опасной ситуацией за последние десятилетия.



Влад также заявил, что Россия стала проблемой для всего мирового порядка и демократического сообщества, подчеркнув, что Москва, по его мнению, фактически ведёт войну «с демократическим миром».



В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «абсурдными» любые заявления о том, что российские силы якобы планируют осуществить вторжение на территорию других европейских государств. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что «НАТО — это инструмент конфронтации», заключает Politico.