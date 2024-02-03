Румыния не готова к потенциальной войне с Россией, поэтому ей и другим странам Евросоюза в нынешних условиях необходимо принять оперативные меры, заявил глава минобороны страны Георгицэ Влад. По его мнению, действия Москвы в ближайшем будущем могут вызвать ещё более напряжённую обстановку в регионе. В связи с этим Влад призвал провести в Румынии базовую военную подготовку для мужчин и женщин до 35 лет на добровольной основе, сообщает Politico.
Румыния должна срочно подготовиться к вероятной войне с Россией, заявил румынский генерал Георгицэ Влад, возглавляющий национальную оборону. Он выступил с резким предупреждением о неудовлетворительном состоянии румынской армии и призвал принять немедленные меры, пишет Politico.
«Да, население Румынии, как и всё население Европейского союза и Европы, должно быть обеспокоено», — подчеркнул Влад в недавнем интервью изданию Europa Liberă România. По его словам, Румыния в данный момент не готова к потенциальной войне с Россией. Однако если Москва сможет одержать верх над украинскими силами, как опасается Влад, новой «мишенью» может стать Молдавия, что приведёт к обострению ситуации в регионе.
Румынский генерал призвал организовать в Румынии добровольную базовую военную подготовку для мужчин и женщин до 35 лет и заявил, что отмена обязательной военной службы в стране привела к тому, что уровень боеготовности национальной армии сейчас довольно низкий, говорится в статье.
Кроме того, Влад призвал провести правовые реформы, которые позволили бы защититься от российских беспилотников. По словам генерала, обломки одного из них упали в Румынии в сентябре прошлого года, причём этот дрон не удалось сбить, поскольку действующее румынское законодательство этого не позволяет: «У нас не было боевых систем», — также пояснил он.
Такой призыв к действию со стороны главы Минобороны Румынии перекликается с аналогичными недавними предупреждениями других западных лидеров и военных, включая главнокомандующего британской армией генерала Патрика Сандерса, который на прошлой неделе также призвал британские власти «мобилизовать нацию» для подготовки к возможной войне с Россией, говорится в статье.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выступил с предположением, что нападение России на военный альянс НАТО возможно «через пять-восемь лет», напоминает Politico. А высокопоставленный представитель НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс столкнулся с самой опасной ситуацией за последние десятилетия.
Влад также заявил, что Россия стала проблемой для всего мирового порядка и демократического сообщества, подчеркнув, что Москва, по его мнению, фактически ведёт войну «с демократическим миром».
В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «абсурдными» любые заявления о том, что российские силы якобы планируют осуществить вторжение на территорию других европейских государств. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что «НАТО — это инструмент конфронтации», заключает Politico.
Замминистра иностранных дел Южной Кореи Чон Бён Вон пригласил посла России Георгия Зиновьева, чтобы выразить ему протест в связи комментариями МИД России относительно ситуации на Корейском полуострове.
Комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство как можно скорее заключить соглашение о выводе войск международной коалиции из страны. Это было сделано после того, как американские ВС нанесли авиаудары по объектам на иракской территории.
Украинским бойцам дивизии СС «Галичина» разрешили въезд в Канаду, поскольку они разделяли антисоветские взгляды. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на архивные материалы, власти страны рассчитывали на их лояльность.
Линии электропередачи, а также два частных домовладения получили повреждения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Задорожный Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Власти Великобритании поддержали право США отвечать на нападения на американских военнослужащих. Так на авиаудары американских ВВС по Сирии и Ираку отреагировали в британском правительстве. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев высказался о возможном переходе нападающего столичного ЦСКА и национальной команды Фёдора Чалова в турецкий «Трабзонспор».
США провоцирует киевский режим на продолжение боевых действий на Украине, однако это никак не повлияет на ход специальной военной операции. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все её цели будут достигнуты.
Глава французской юридической фирмы Pinna Legal Андреа Пинна сообщил, что мотивировочное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой содержит более 130 страниц.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов хотел бы, чтобы «демилитаризованная зона» была продвинута с украинской стороны до Москвы и Санкт-Петербурга. Своими соображениями на этот счёт он поделился в эфире «Украинского радио».
Глава французской юридической фирмы Pinna Legal Андреа Пинна рассказал, что его компания представляла интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге.