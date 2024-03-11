The Guardian: хотеть мира шведу стало опасно — зачислят в пособники России

Любая критика НАТО в Швеции стала просто опасна, пишет The Guardian. Вас автоматически могут обвинить в пророссийской позиции, а разговоры о мире считаются «пропутинскими». Активисты уверены, что исторический голос Швеции за мир затих. Правительство страны намеренно раздувает тему военной угрозы. Ведь заявку на членство в альянсе подавали в спешке, лишив общественность возможности обсудить этот шаг.

После нескольких месяцев проволочек Швеция наконец вступила в НАТО. Однако пока премьер-министр страны Ульф Кристерссон радуется своей победе, некогда процветающее движение Швеции за мир заметно идёт на убыль, пишет британская газета The Guardian.

Более того, складывается впечатление, что тема мира и вовсе исчезла из общественных дебатов с момента начала СВО на Украине. Анна Сундстрем, генеральный секретарь международного центра Улофа Пальме в Стокгольме, организации, занимающейся вопросами демократии и социальной справедливости, пожаловалась изданию, что теперь разговоры о мире воспринимаются как совершенно наивные.

«Нас называют «наивными» или «путинистами», утверждая, что всё это служит только интересам России», — пояснила она. Это происходит на фоне того, как Швеция прекратила своё 200-летнее военное неприсоединение и заявила об угрозе неминуемой войны.

Сундстрем считает подобную воинственную риторику премьер-министра безрассудной: «Мы не стоим на пороге войны. Говорить в таких выражениях чрезвычайно опасно». По её мнению, правительство не хочет, чтобы мирное движение было сильным. Так, в декабре по нему был нанесён очередной удар, когда объявили о ликвидации фонда мира, который оказывал финансовую поддержку различным организациям с 1920-х годов.

В четверг после получения окончательной документации о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу премьер-министр Кристерссон присутствовал на выступлении Джо Байдена в конгрессе США в качестве почётного гостя Джилл Байден. Причём американский президент в середине речи похвалил своего шведского коллегу, отметив его стремление к членству Швеции в альянсе с момента вступления в должность в 2022 году.

The Guardian побеседовал с профессором политологии Гетеборгского университета Ульфом Бьерелдом, который выразил мнение, что вступление страны в НАТО стало провалом движения за мир: «Сейчас в Швеции наблюдается очень большое разочарование в движении за мир. Процесс обсуждения прошёл так быстро, и движению за мир не удалось остановить членство в НАТО».

По его словам, шведское движение за мир уже было слишком слабым, когда бывший премьер-министр Магдалена Андерссон подала первоначальную заявку на вступление в военный альянс. «Они пытались мобилизоваться, но это был очень сложный вопрос для них», — добавил Бьерелд. Теперь, когда назад дороги уже нет, движению стоит поменять свои цели и, в частности, бороться за запрет ядерного оружия на территории Швеции, считает профессор.

Многое будет зависеть от того, победит ли Трамп на следующих выборах, полагают эксперты. Однако, без сомнения, Швеции будет не хватать прежней политики военного неприсоединения, когда приоритет отдавался гуманности и солидарности.

Лиза Нобо, председатель шведской социал-демократической молодёжной ассоциации (SSU), баллотирующейся в Европарламент, отмечает, что протестов против вступления Швеции в альянс было гораздо меньше, чем могло бы быть, из-за деликатности темы. По её словам, сегодня подобная критика может быть просто опасна: «Если вы критикуете НАТО, вы автоматически становитесь пророссийским».

До того как Швеция резко изменила свою политику в отношении членства в НАТО, тогдашний премьер Магдалена Андерссон получала свою долю критики за отказ обсуждать этот вопрос. Так, Кристерссон обвинил её в том, что она угождала России. «Больше нет ничего, что могло бы быть нейтральным. Есть Запад, и есть Россия», — заявил тогда будущий глава правительства.

Как подчеркнула Лиза Нобо, шведские подростки в силу возраста не могли голосовать на последних выборах или высказывать своё мнение по поводу членства страны в альянсе. Более того, до сих пор у них нет особой ясности относительно того, что влечёт за собой военная служба.

По информации The Guardian, Шведский союз мира, являющийся одной из старейших подобных организаций в мире с 140-летней историей, в последние годы стал свидетелем роста числа членов с 6500 до более чем 15 000.

В то же время его председатель Керстин Бергер назвала членство Швеции в НАТО «исторической расстановкой приоритетов». Она подтвердила, что во время дебатов было «очень мало места для критических голосов», и обвинила правительство в уступке требованиям турецкого президента и премьер-министра Венгрии. «Исторический голос Швеции за мир, похоже, затих. Мы обеспокоены тем, что он замолчит».

По словам Бергер, теперь остаётся лишь надеяться, что Швеция будет выступать в роли миротворца уже внутри альянса и не будет уступать по вопросу ядерного оружия.

Депутат от партии зелёных Эмма Бергингер в беседе с изданием подтвердила, что заявление о членстве в НАТО было подано в спешке, а население Швеции лишили возможности более широкого обсуждения этого шага. В результате, многим до сих пор неясно, что на самом деле означает новый статус для страны.