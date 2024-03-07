Samnytt: бывший шведский главком заявил об отсутствии военного решения украинского конфликта

00:40
Bloomberg: США представят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
США в связи с распространившимися в американской прессе утверждениями о том, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, готовят резолюцию СБ ООН против размещения ядерного оружия в космосе.
00:31
Глава Минобороны: Польша не будет направлять свои войска на Украину
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не намерена направлять своих военных на Украину.
00:27
«СТРАНА.ua» сообщает о взрыве в Одессе
В Одессе на Украине произошёл взрыв.
00:21
Путин назвал материнство величайшим даром природы для женщины
Материнство — это величайший дар и потрясающее предназначение женщины, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянкам с поздравлением в честь Международного женского дня.
00:15
Путин: власти сделают всё возможное для поддержки семей в России
Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении с Международным женским днём заявил, что запросы семьи находятся в центре внимания и в абсолютном приоритете российских властей и они будут делать всё возможное, чтобы многодетные и молодые семьи, молодые мамы чувствовали заботу и помощь государства.
00:11
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на МКС, поздравили женщин с 8 Марта.
00:07
Путин поблагодарил женщин за службу в зоне СВО и поддержку бойцов
Президент России Владимир Путин в поздравлении с 8 Марта особо поблагодарил женщин за всё, что они делают для успеха специальной военной операции.
00:04
Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём
Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём.
00:02
Гуцул заявила, что обвинения прокуратуры против неё имеют политическую подоплёку
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что обвинения, выдвинутые против неё Генпрокуратурой Молдавии, имеют политическую подоплёку и высосаны из пальца.
00:01
Из-за болезни умер советский прыгун в воду Кузьмин
На 63-м году жизни не стало серебряного призёра чемпионата мира по прыжкам в воду Сергея Кузьмина.
23:54
Петржела — о Промесе: «Спартаку» будет лучше без игрока, у которого такие проблемы
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
23:47
Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины
Сигнал воздушной тревоги объявили в двух регионах Украины, следует из данных ресурса по оповещению населения.
23:45
Джейк Пол: пора отправить Тайсона спать
Боксёр и блогер Джейк Пол прокомментировал свой поединок с легендой бокса Майком Тайсоном.
23:44
Республиканец Скализ назвал решение Байдена по экспорту СПГ подарком Путину
Решение президента США Джо Байдена приостановить экспорт американского СПГ выгодно России, заявил лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ в эфире Fox Business.
23:39
Правительство России возобновило запрет на вывоз семян рапса до 31 августа
Российское правительство возобновило временный запрет на вывоз семян рапса до 31 августа 2024 года.
23:36
Игнатьев: все думали, что «Зенит» обыграет «Спартак» и выйдет на первое место
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о ничьей между «Зенитом» и «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:23
Дикиджи: для меня наработать компоненты важнее, чем вставить в программу четверной аксель
Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал удачное приземление четверного акселя на тренировке.
23:21
ТСН: в Кировоградской области произошёл взрыв
Взрыв прозвучал в Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги.
23:21
Захарова заявила, что Россия никогда не запугивала Грецию или другие страны
Россия не запугивала Грецию или любую другую страну, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на высказывание греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.
23:15
Глава Минобороны Британии обсудил с Зеленским «дальнобойные возможности» ВСУ
Владимир Зеленский на фоне новостей о назначении экс-главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании обсудил с главой британского Минобороны Грантом Шэппсом усиление «дальнобойных возможностей» для ВС Украины.
23:11
Рублёв принёс извинения за поведение в полуфинале турнира ATP в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублёв извинился за своё поведение в полуфинальном матче турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
23:07
Совбез ООН проведёт 8 марта заседание по Украине
Совбез ООН проведёт 8 марта заседание, посвящённое Украине.
23:05
Додон осудил давление властей Молдавии на главу Гагаузии за её визит в Россию
Бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала «Эксклюзив-ТВ» осудил действующих властей страны за давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул из-за её визита в Россию.
22:56
«Рома» с разгромным счётом обыграла «Брайтон» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
«Рома» одержала победу над «Брайтоном» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
22:54
Гуцул: большинство граждан Молдавии не хотят прерывать связи с Россией
Большинство молдавских граждан выступают за то, чтобы не прерывать связи с Россией, заявила лидер Гагаузии Евгения Гуцул в эфире телеканала «Россия 24».
22:49
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
«Ливерпуль» одержал победу над «Спартой» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
22:46
Yle: финский муниципалитет Виролахти исчезает из-за закрытия границы с Россией
Муниципалитет Финляндии Виролахти опустел и может исчезнуть после закрытия границы с Россией.
22:44
Премьер Греции пообещал поддерживать Украину сколько потребуется
Премьер Греции Кириакос Мицотакис назвал Россию врагом Европы и пообещал поддерживать Украину сколько это потребуется.
22:42
«Байер» в дополнительное время вырвал ничью у «Карабаха» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
«Карабах» и «Байер» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
22:35
Дикиджи не планирует вставлять четверной аксель в программу
Олег Татауров, тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи, ответил на вопрос, собираются ли они включать четверной аксель в программу после успешного приземления элемента ультра-си на тренировке.
22:34
В четырёх регионах Украины прозвучали сигналы тревоги
В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу.
22:32
В Британии заявили о планах поставить Украине до 10 тысяч беспилотников
Великобритания выделит дополнительные средства в размере £125 млн ($160 млн) на покупку беспилотников для ВСУ, что позволит увеличить число переданных Киеву БПЛА до 10 тыс., заявили в Минобороны страны.
22:26
При обвале скалы в Дагестане пострадали два человека, находящиеся в машине
Два человека пострадали в результате попадания машин под скальный обвал в горах Дагестана.
22:22
Бестемьянова: решение об исключении Валиевой из сборной России — логичное
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала исключение фигуристки Камилы Валиевой из сборной России.
22:14
«Аль-Наср» с Роналду проиграл 15-й команде чемпионата Саудовской Аравии
«Аль-Наср» на своём поле уступил «Аль-Раеду» в рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
22:12
ЦПВС: ВКС России ударили по двум базам террористов в САР
ВКС России ударили по двум местам базирования террористов в провинции Идлиб в Сирии, свыше 20 боевиков ликвидированы.
22:04
Песков заявил, что Россию не волнует назначение Залужного послом в Лондоне
Для России не имеет значения назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
22:02
Путин поздравил курсанток Краснодарского военного авиационного училища с 8 Марта
Российский лидер Владимир Путин поздравил выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища с наступающим 8 Марта.
22:02
СКА победил «Торпедо» и упрочил лидерство в серии Кубка Гагарина — 2024
СКА одержал победу над «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:01
В Пентагоне подтвердили, что спецназ США оказывает поддержку украинским военным
Спецназ ВС США оказывает поддержку украинским военным, но из-за пределов Украины, заявил помощник главы Пентагона по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер.
21:50
Тарасова пожелала Валиевой вернуться в состав сборной России
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала исключение фигуристки Камилы Валиевой из сборной России.
21:41
Минпромторг России предложил маркировать презервативы и медицинские маски
В Минпромторге России предложили провести эксперимент по введению маркировки медизделий, среди которых презервативы, маски, шприцы, имплантаты для пластической хирургии и прочее, с 1 сентября 2024 года.
21:35
Шешуков: в фиджитал-футболе поле маленькое, и за две-три минуты можно как забить пару голов, так и пропустить
Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков, занявший в составе команды Phoenix четвёртое место на Играх Будущего, рассказал о фиджитал-футболе и турнире в Казани.
21:30
Шешуков о погоне Овечкина за Гретцки: искренне желаю ему достигнуть цели
Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков оценил перспективы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить достижение Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ.
21:26
Зеленский подписал указ о демобилизации срочников ВСУ
Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников ВСУ в апреле — мае 2024 года.
21:23
Daily Post: в Нигерии бандиты похитили 232 школьника
Более 200 школьников были похищены бандитами в нигерийском штате Кадуна.
21:12
«Лада» одержала победу в плей-офф КХЛ впервые с марта 2009 года
«Лада» одержала победу над «Авангардом» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:12
Гуцул рассказала Кириенко о давлении на Гагаузию со стороны Кишинёва
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко давление на Гагаузию со стороны официального Кишинёва.
21:08
Украина выделила более $3,9 млн на блокировку теле- и радиосигналов из России
Власти Украины намерены заблокировать теле- и радиосигналы из России, Приднестровья и Белоруссии в девяти регионах страны.
21:03
Субханкулов и Сосулин выступят на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Уфе
Поединок между россиянином Артуром Субханкуловым (6-0, КО 4) и румыном Джеймсом Череджи (19-4, КО 7) возглавит турнир серии «Ночь чемпионов IBA».