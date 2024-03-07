Samnytt: бывший шведский главком заявил об отсутствии военного решения украинского конфликта

Военного решения украинского конфликта не существует, поскольку на поле боя ВСУ не может выдавить российскую армию из Украины. Об этом заявил бывший шведский главнокомандующий Йохан Хедерстедт, передаёт издание Samnytt. По его словам, ВСУ могут забыть о военных успехах на линии боевого соприкосновения, если не получат от Запада в 3 раза больше оружия и не призовут полмиллиона солдат.

Бывший главнокомандующий ВС Швеции Йохан Хедерстедт заявил об отсутствии военного решения украинского конфликта. В то же время он предостерегает от «суеверия» со стороны Запада, будто увеличение артиллерийских орудий и боеприпасов к ним «спасут Киев», пишет Samnytt.

Кроме того, экс-чиновник отметил, что Россия извлекла уроки из своих ранних ошибок во время вооружённого противостояния, в то время как ВСУ испытывают «серьёзные проблемы» из-за слабого руководства, что, по его мнению, ясно проявляется во время сложных операций на уровне бригад. Более того, Хедерстедт подчёркивает, что страны ЕС и НАТО в настоящее время отправляют Украине военную помощь в виде оружия, боеприпасов и боевых машин, но всё это может лишь «остановить кровотечение», но не разрешит кризис и не поможет взять под контроль утраченные территории.

Помимо этого, российский ВПК развивается мощными темпами и в нём задействовано около 2 млн человек, что затрудняет положение украинцев. Хедерстедт убеждён, что для одержания «победы» Украины над Россией в 2024 году, ВСУ необходимо «невероятное» трёхкратное увеличение систем вооружения дальнего действия для борьбы с наземными и воздушными целями, бронетехники и машин разминирования, а также до 500 тыс. мобилизованных солдат на линии фронта.