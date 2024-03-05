Foreign Affairs: союзникам пора начать думать о переговорах с Россией

Альтернативы переговорам в конфликте на Украине не найти, констатирует Foreign Affairs. И для начала союзникам Киева надо договориться между собой. Кого-то из них придётся убеждать, другие лишь ждут сигнала, что дипломатия больше не является табу. Затем этот вопрос можно вынести на обсуждение с Киевом. Включение темы переговоров в дискуссии о военной и финансовой помощи должно подчеркнуть важную реальность: никакая помощь не может обеспечить безопасность Украины без прекращения войны.

Никто не может отрицать тот факт, что сегодня у России очень мало точек соприкосновения с Украиной и её западных покровителей. Однако все ключевые игроки, похоже, сходятся в одном, конфликт должен закончится переговорами, констатирует Foreign Affairs.

То же подтвердил и Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, заявив: «Мы готовы к переговорам». Представитель Совета национальной безопасности США также подчеркнул, что «и мы, и Зеленский много раз говорили, что война закончится путём переговоров».

Учитывая, что за последние два года не было особенно серьёзных прорывов на поле боя, становится очевидно, что лучшей альтернативы переговорам не найти. Тем не менее, пока нет никаких признаков того, что конфликтующие стороны готовы сесть за стол в ближайшее время. Каждая из сторон опасается обмана и возможности использовать паузу для подготовки к следующему раунду боевых действий.

Однако важно начинать предпринимать шаги для обеспечения возможности переговоров в будущем, уверено издание. Задача распознать настоящие намерения противника практически невозможна при отсутствии диалога. Для этого требуется наладить каналы.

Для Украины и её западных партнёров это означает сделать упор на конфликтную дипломатию и максимально сигнализировать о своей открытости к диалогу, чтобы донести свои намерения до противоположной стороны. Такие сигналы могут включать изменения в риторике, добровольное ограничение на нанесение ударов и обмен военнопленными.

В противном случае есть риск всё оставить без изменений, сражаясь за каждый метр территории ценой человеческих жизней, пишет FA. Конечно, сложно преодолеть взаимное недоверие. Запад рассматривает Москву, как источник пропаганды. Россия аналогичным образом напоминает про нарушенные обещания Запада за последние 30 лет.

В пример Москва приводит несколько волн расширения НАТО, о котором многие западные политики в 90-е говорили, что этого не произойдёт. Киев считает, что Кремль собирается установить марионеточное правительство и будет использовать любую передышку в боевых действиях для перегруппировки сил.

Россия не раз заявляла, что Запад использует Украину в качестве инструмента для обеспечения «стратегического поражения России». В результате обе стороны столкнулись с неизбежностью долгой и разрушительной войны. Однако им необходимо начать думать о диалоге несмотря на взаимные обвинения.

Отсутствие каналов коммуникации обходится слишком дорого. Гибнет огромное количество людей, истощаются военные и финансовые ресурсы. В августе 2023 года официальные лица США заявили, что с февраля 2022 года было ранено и убито почти 500 000 военнослужащих.

Однако речь идёт не только о диалоге между Россией и Украиной. Первый шаг заключается в том, чтобы союзники Киева начали говорить о переговорах между собой, констатирует FA. Кого-то придётся убеждать, другие лишь ждут сигнала, что дипломатия больше не является табуированной темой.

Представители Вашингтона уже несколько раз заявляли, что ожидают окончания конфликта путём переговоров. Однако они не разъяснили союзникам, что это означает на практике и каков должен быть согласованный результат.

Обсуждение возможностей конфликтной дипломатии должно начинаться на самом высоком уровне на заседаниях НАТО и G-7, а также на встречах союзников. Только так можно добиться разработки дипломатической стратегии до фактического начала переговоров.

Затем этот вопрос можно вынести на обсуждение между союзниками и Украиной. При этом, уверено издание, необходимо заранее успокоить Киев, поскольку украинцы воспримут разговоры о переговорах как сигнал того, что западная помощь подходит к концу. Включение темы переговоров в дискуссии о военной и финансовой помощи должно подчеркнуть важную реальность: никакая помощь не может обеспечить безопасность и процветание Украины без прекращения войны.

Конечно, ещё слишком рано говорить о начале реального диалога с Москвой. Однако Запад может начать посылать необходимые сигналы, такие как публичные заявления и различные дипломатические жесты. Это особенно полезно, когда официальные каналы связи закрыты. Это может уменьшить неопределённость в отношении истинных намерений другой стороны.

Также, по мнению FA, стоит и откорректировать риторику западных чиновников в публичных заявлениях. Например, официальные лица могли бы заявить о своей открытости к условному смягчению санкций как части переговорного процесса. Однако, скорее всего, Москва уже не поверит пустым разговорам. Поэтому США и ЕС стоит рассмотреть вопрос назначения специальных представителей по конфликтной дипломатии.

Так можно послать нужный сигнал Москве. Хотя следует признать ещё раз, что любым переговорам будут предшествовать месяцы взаимодействия между союзниками и Киевом.

Кроме того, Киев мог бы смягчить указ Зеленского от сентября 2022 года о невозможности ведения переговоров с Россией, напоминает издание.

Такие шаги не означают изменения в политике. Но они просто положат начало тому, что будет длительным процессом продвижения к окончательным переговорам. Сесть за стол переговоров всегда нелегко, но если альтернативой является бесконечная изматывающая война, то это сделать просто необходимо.