Пора бы уже понять, что нельзя недооценивать русских, заявил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted. Причём на Западе ведь нет ресурсов для противопоставления России. Вместо нормальной армии есть лишь бутиковые вооружённые силы, предназначенные только для того, чтобы угнетать тех, кто не может себя защитить. Они не способны сражаться с кем бы то ни было, кто может дать им отпор.

Вы говорите, что Россия не блефует, и, я думаю, многие на Западе как будто продолжают играть в эту игру. Сколько ещё мы сможем поколоть её, сколько ещё мы сможем окружать Россию, пока она не станет, как загнанный в угол медведь.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Я думаю, это правда. И, казалось бы, пора бы уже им понять по прошествии почти трёх лет, очень большая ошибка недооценивать русских. Вообще-то они серьёзно относятся к защите своей страны. И они продемонстрировали это, когда зашли в Восточную Украину.





Но я думаю, в отношении этих ядерных ракет важно помнить о последствиях. Если вы попытаетесь проникнуть на суверенную территорию России на земле с любыми европейскими или американскими военными формированиями, если вы нанесёте наземный удар, что-нибудь значительное, у нас есть возможность уничтожить вас. И мы её используем.





И начнём на тактическом уровне с тактического ядерного оружия и будем продвигаться вперёд по мере необходимости. Они не собираются отступать и покидать Украину ни при каких обстоятельствах. И они уж точно не заинтересованы в войне. Если бы им это было нужно, у нас давно бы уже была война с Россией, это очевидно.





Но они не собираются сидеть и делать вид, что мы можем их как-то запугать. А у нас нет ничего, чтобы бросить им вызов. Наши наземные войска в руинах. Уверен, вы видели новости про Макрона, который всем испоганил настроение, когда предложил европейцам готовиться маршировать в Восточную Украину.

Да, да, Наполеон. Наполеон Бонапарт Макрон.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Да, вот только у Наполеона вообще-то была настоящая армия. В британской армии 72 тысячи, французская армия немного побольше. Но это всё незначительные силы. Они предназначены, по сути, для угнетения людей, которые не могут защитить себя. В Северной Африке, или на Ближнем Востоке, или в Африке как таковой.





У них такие силы, которые не предназначены сражаться с кем бы то ни было, кто может дать сдачу.

Дата выхода в эфир 04 марта 2024 года.