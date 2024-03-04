Макгрегор: нам нечего противопоставить России, наши войска в упадке
Директор управляющей компании подозревается в присвоении квартиры в центре Геленджика стоимостью 5,8 млн рублей.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что за отказ от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым послов стран ЕС стоит выгнать из России.
Московский ЦСКА уступил «Локомотиву» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Владимир Зеленский заявил, что вскоре в силах обороны Украины состоится ряд новых кадровых назначений.
Минское «Динамо» в гостях потерпело поражение от московского «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В больнице немецкого Ахена, где вооружённый человек, предположительно, взял в заложники несколько человек, произошло задымление.
Владимира Зеленского могут эвакуировать из Киева в связи с тяжёлой ситуацией на фронте, написал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«Зенит» выступал с предложением к ЦСКА касательно нападающего Фёдора Чалова в зимнее трансферное окно.
Президент России Владимир Путин присвоил 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде большой мощности почётные наименования «гвардейские».
Московский «Спартак» разгромил «Северсталь» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
После землетрясения в Алма-Ате зафиксировано 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и в многоквартирных домах.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения группы операторов беспилотников украинской армии на Харьковском направлении.
Командир штурмовой группы с позывным Крестик рассказал корреспонденту RT Хассану Нассру, как Вооружённые силы России освобождали Авдеевку в Донецкой Народной Республике.
Вильнюс присоединится к инициативе Праги закупать снаряды для Украины.
Российский теннисист Андрей Рублёв высказался об инциденте в полуфинальном матче на турнире в Дубае.
Посол Евросоюза в Кишинёве Янис Мажейкс сообщил, что Евросоюз может расширить список лиц, подвергшихся санкциям, если появятся доказательства об их причастности к подрыву демократии и суверенитета Молдавии.
Парламент Франции принял поправку, закрепляющую в Конституции страны право женщин на аборт.
«Аль-Наср» уступил «Аль-Айну» в первом четвертьфинальном матче азиатской Лиги чемпионов.
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении команды от «Автомобилиста» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии превысил 3300 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года.
Двое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в селе Турочак в Республике Алтай.
Американская компания Palantir Technologies Inc. и Министерство экономики Украины подписали соглашение о внедрении технологии разминирования территорий с использованием искусственного интеллекта.
В больнице немецкого Ахена вооружённый мужчина, предположительно, взял в заложники несколько человек.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что с 2025 года Европейский союз намерен отказаться от украинского транзита газа из России.
Шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена обвиняют в сексуальном насилии.
Врачи Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 прооперировали 87-летнего пациента с камнем в желудке.
Жители многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области, которые ранее были эвакуированы, возвращаются в свои квартиры. Об этом заявили в информационном центре властей региона.
Игрок команды R10 Родриго Пимпао высказался об Играх Будущего в Казани.
Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко высказал мнение, что национальной команде по силам было одержать победу на завершившемся чемпионате мира по пляжному футболу в ОАЭ.
Стоимость биткоина превысила $67 тыс. впервые с 10 ноября 2021 года.
В Бельгии арестовали четырёх человек, которые намеревались устроить теракт в концертном зале в Брюсселе.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон признала, что среди стран Европейского союза нет согласия в вопросе полного запрета закупок российского сжиженного природного газа.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, а 6 марта он проведёт консультации с российскими представителями по Запорожской АЭС.
Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал новость об интересе «Нанта» к полузащитнику железнодорожников Антону Миранчуку.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что по итогам 2023 года доля России в газовом импорте Европейского союза сократилась с 22 до 15%.
Власти Румынии рассматривают возможность эвакуации жителей коммуны Калопэр из-за риска взрыва метана в газовом кармане под землёй.
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о возможном выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в ледовом шоу в Китае.
Сотрудники Минздрава Украины проверят работу военно-врачебных комиссий в Киеве в связи с жалобами на коррупцию, рассказал глава ведомства Виктор Ляшко.
Бывший тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введённый в 2014 году из-за Украины. Уведомление об этом глава Белого дома направил в конгресс.
Чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли прокомментировал возможный поединок с россиянином Умаром Нурмагомедовым.
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования проводят проверку в связи со сбоем в Telegram.
Палестинский постоянный наблюдатель при ООН Рияд Мансур заявил, что Палестина считает недопустимым участие постоянного представителя Израиля в заседаниях ООН.
Украинская армия выпустила семь снарядов по селу Лиман Второй Харьковской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе по подготовке к паводковому сезону в регионе.
В Ставропольском крае построили семь ветроэлектростанций, общая мощность которых достигает 765 МВт. Инвесторы вложили в их создание 100 млрд рублей, заявил глава регионального минпрома Иван Ковалёв.
В народном онлайн-голосовании премии «Город в лицах» в Санкт-Петербурге приняли участие 45 тыс. человек.
Заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области, врач Видновской КБ Минздрава региона Рамил Шахвеледов заявил, что самолечение недопустимо при серьёзных заболеваниях.
В Кировской области планируют включить всё аварийное жильё в программу расселения.
В Санкт-Петербурге направят 1,3 млрд рублей на помощь многодетным семьям в 2024 году.