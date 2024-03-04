Виктор Орбан: «совершенно очевидно, что Запад не выиграет у русских»

Запад на Украине ведёт «опосредованную войну» с Россией, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его мнению, эту войну у Москвы не выиграть, «время играет на стороне русских» и лучшее, на что можно надеяться, это скорейшие переговоры по Украине. Daily News Hungary передаёт, что Орбан надеется на победу Дональда Трампа. Он уверен, что Трамп мог бы прекратить кризис на Украине.

Выступая перед Торгово-промышленной палатой, Виктор Орбан отметил влияние кризиса на Украине на свою страну: конфликт Европы с Россией замедлил восстановление экономики Венгрии после пандемии. Орбан также обвинил Запад в том, что он боится честной конкуренции с Востоком, боится потерять в конкуренции контроль над территориями и выбирает изоляцию и конфликт.

Daily News Hungary пишет, что глава Венгрии считает, что Запад на Украине ведёт «опосредованную войну», причём «совершенно очевидно, что Запад её не выиграет у русских». Венгрия, в отличие от остального Запада, понимает, что «время на стороне русских» и «поэтому мы заинтересованы в скорейшем прекращении этого конфликта».

Орбан не видит в Европе, силы которая могла бы закончить конфликт, «Россия готова говорить только с США». «Только новый игрок, не принимавший участия в развязывании войны, может найти выход из неё», — утверждает венгерский премьер и надеется на победу Трампа.