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Обозреватель The Irish Times: худой мир на Украине стал бы лучшим исходом после двух лет конфликта

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В Европе мирные переговоры по Украине рассматриваются как нечто второстепенное или отвергаются как проявление пораженчества, однако они остаются важным компонентом этого военно-политического конфликта, пишет обозреватель The Irish Times Пол Гиллеспи. По его мнению, худой мир на Украине стал бы хотя сумбурным и неоптимальным, но при этом лучшим исходом после двух лет конфликта.
Обозреватель The Irish Times: худой мир на Украине стал бы лучшим исходом после двух лет конфликта
AP

Вариант с сумбурным мирным соглашением может быть лучше, чем продолжение конфликта на Украине, пишет обозреватель The Irish Times Пол Гиллеспи.


На фоне обострения украинского конфликта в Европе озабочены тем, как направить Киеву больше оружия и боеприпасов. Мирные переговоры с Россией рассматриваются как нечто второстепенное или отвергаются как проявление пораженчества, однако, как отмечает автор, они остаются важным компонентом этого военно-политического конфликта.

Те, кто делает реалистичные выводы из нынешнего баланса сил, предвидят поэтапный процесс переговоров и соглашений, говорится в статье. Окончательное разрешение территориальных претензий с обеих сторон было бы отложено до дальнейших переговоров. Статус-кво на поле боя соблюдался бы более или менее. Это дало бы возможность обеим сторонам заявить об ограниченной победе.

«Это был бы сумбурный и неоптимальный результат, но, возможно, это лучший результат после двух лет конфликта», — говорится в статье.

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источник
Irish Times Ирландия Европа
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