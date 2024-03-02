AP: конгрессмены-республиканцы не спешат помогать Киеву

17:18 Столяров: Игры Будущего посмотрели более 2,3 млрд пользователей Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров рассказал, сколько зрителей посмотрело фиджитал-турнир.

17:17 Лавров: Россия ждёт от Армении окончательного решения об участии в ОДКБ Россия ждёт от Армении окончательного решения о том, участвует ли она в ОДКБ или нет, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

17:02 Лавров не подтвердил обсуждение присутствия российских пограничников в Армении Информация о том, что Армения серьёзно намерена пересмотреть вопрос нахождения в аэропорту Звартноц российских пограничников, пока не подтверждается, хотя и вписывается в логику поведения армянской власти, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

16:58 Власти Петербурга выплатят компенсацию пострадавшим при падении беспилотника Власти Санкт-Петербурга выплатят компенсацию пострадавшим в результате падения беспилотника.

16:57 Синицына выиграла короткую программу на Кубке Первого канала Команда Анны Щербаковой после четырёх видов лидирует в таблице проходящего в Санкт-Петербурге Кубка Первого канала по фигурному катанию — 2024.

16:53 Адвокат Бушманов: Промес может получить суровое наказание из-за вида на жительство в ОАЭ Адвокат Игорь Бушманов поделился мнением о ситуации с нидерландским нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

16:49 Корреспондент RT Боуз: Запад пытается «отрубить» каналы информации Запад пытается «отрубить» каналы информации, которых он боится, заявил корреспондент RT Чей Боуз на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе.

16:44 Семейная пара погибла из-за сброшенного ВОП с беспилотника в Горловке В результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника ВСУ в Горловке погибла семейная пара, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

16:40 Журналист Хейсканен: в Финляндии растёт число желающих переехать в Россию В Финляндии растёт количество тех, кто хочет переехать в Россию из-за русофобии и фашизма, рассказал финский журналист Кости Хейсканен RT.

16:34 Мостовой назвал странным решение Абаскаля улететь в Москву перед матчем с «Зенитом» Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой отреагировал на решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля улететь из Санкт-Петербурга за несколько часов до начала матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

16:26 Стали известны итоги тестового электронного голосования в Москве В Москве подвели итоги тестового голосования, которое прошло 2 марта с 10:00 до 14:00 в рамках подготовки к выборам президента России.

16:22 Гладков сообщил о сбитом БПЛА над селом Новая Деревня Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом БПЛА над селом Новая Деревня.

16:19 Команда Туктамышевой выиграла битву элементов на Кубке Первого канала Команда Елизаветы Туктамышевой после трёх видов вышла на первое место в таблице проходящего в Санкт-Петербурге Кубка Первого канала по фигурному катанию — 2024.

16:19 Сийярто: Венгрии не нужен транзит через Украину, пока есть «Турецкий поток» Венгрии для энергобезопасности не нужен транзит газа через Украину, так как есть «Турецкий поток», но страна открыта для дискуссий, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

16:13 Россия планирует поднять тему подрыва «Северных потоков» на СБ ООН Россия планирует поднять тему подрыва «Северных потоков» на СБ ООН — это не получится «замылить», заявил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».

16:07 В Петербурге повреждён дом, предположительно, из-за падения беспилотника Жилой дом в Санкт-Петербурге мог получить повреждения из-за падения БПЛА.

16:01 Лавров: Россия обеспокоена намерением Израиля «зачистить» Рафах Россия обеспокоена желанием израильской армии «зачистить» город Рафах в секторе Газа. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

16:01 ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура РПЛ Столичный ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

15:56 Лавров: Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию по Украине Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не видит доброй воли стран Запада к мирному урегулированию украинского конфликта.

15:52 В тестовом голосовании в Москве приняли участие более 700 тысяч человек В Москве к настоящему моменту 716 тыс. человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования перед выборами президента России.

15:47 Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Севильей» Российский полузащитник Арсен Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч 27-го тура Примеры с «Севильей».

15:37 Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора военных ФРГ Канцлер Германии Олаф Шольц обещал дать оперативные разъяснения ситуации на фоне публикации записи разговора немецких военнослужащих о планах атаковать Крымский мост.

15:36 Депутат Кизеветтер призвал ФРГ пойти ва-банк в вопросе поддержки Украины Депутат бундестага от оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер призвал немецкие власти пойти ва-банк в вопросе поддержки Украины и передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

15:32 Абаскаль посмотрит матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» из Москвы Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга в Москву перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

15:30 Лавров: России жаль, что Армения взяла курс на ухудшение отношений Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России жаль, что Армения взяла курс на ухудшение двусторонних отношений с Москвой.

15:29 Бойкова и Козловский выиграли короткую программу пар на Кубке Первого канала Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу пар на проходящем в Санкт-Петербурге Кубке Первого канала по фигурному катанию — 2024.

15:19 Лавров назвал кричащим разоблачением запись разговора немецких военных Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запись разговора военнослужащих Вооружённых сил Германии о планах атаковать Крымский мост является «кричащим разоблачением».

15:13 Лавров: Россия будет действовать зеркально в случае конфискации Западом активов Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена действовать индивидуально в каждом конкретном случае конфискации своих замороженных активов западными странами.

15:12 Команда Щербаковой лидирует на Кубке Первого канала по итогам ритм-танца Команда Анны Щербаковой идёт на первом месте после ритм-танца на проходящем Кубке Первого канала по фигурному катанию — 2024.

15:09 Власти Йемена сообщили, что атакованный хуситами британский сухогруз затонул Британский сухогруз Rubymar, который атаковали мятежники-хуситы движения «Ансар Аллах», затонул в Красном море. Об этом сообщило правительство Йемена.

15:04 Чернышенко: «Газпром» выпустит российский аналог симулятора FIFA Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что «Газпром» занимается разработкой российского аналога симулятора FIFA.

14:59 Четыре сотрудника СК России пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области В Брянской области четыре сотрудника Следственного комитета России получили ранения в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.

14:55 Газзаев: встречи с Сербией и Парагваем — отличная мотивация для футболистов сборной России Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказал мнение, что РФС успешно справляется с попытками полностью изолировать российский футбол.

14:51 Лавров: власти Армении желают выстраивать отношения с врагами своих друзей Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент власти Армении по какой-то причине желают выстраивать отношения с врагами своих друзей.

14:50 Столяров: стрим Игр Будущего можно посмотреть по всему миру Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказался о доступности просмотра фиджитал-турнира «Игры Будущего» по всему миру.

14:47 Лавров напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной.

14:42 Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Богун-Городок Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Богун-Городок Борисовского района.

14:38 ЦСКА объявил о возвращении Дзагоева в качестве селекционера клуба Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев будет работать в армейском клубе в качестве селекционера.

14:32 NYT: слабая оборона ВСУ рядом с Авдеевкой является причиной продвижения России Слабая оборона ВСУ является причиной продвижения российской армии после освобождения Авдеевки в ДНР. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

14:22 Матыцин: Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпиаде Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм и займут своё место в международном календаре.

14:22 Аэропорт Пулково работает в штатном режиме на фоне ЧП в Петербурге Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме на фоне ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

14:18 Головин — о матче с ПСЖ: победа была совсем рядом Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ничьей с ПСЖ в рамках матча 24-го тура французской Лиги 1.

14:11 В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

14:01 Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

14:00 Большунов стал победителем Дёминского марафона — 2024 в классическом стиле Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в Дёминском марафоне на 50 км в классическом стиле.

13:57 Кирьос заявил, что Рублёв не заслужил дисквалификацию на турнире в Дубае Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о дисквалификации россиянина Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира ATP в Дубае.

13:51 Матыцин констатировал несомненный успех Игр Будущего Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что фиджитал-турнир Игры Будущего имеет несомненный успех.

13:51 Гладков: село Новая Таволжанка попало под миномётный обстрел ВСУ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под миномётный обстрел Вооружённых сил Украины.

13:48 Батчи: в «Краснодаре» мы много не говорим о лидерстве Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи рассказал о том, как в команде относятся к лидерству в Российской премьер-лиге (РПЛ) после первой части сезона.