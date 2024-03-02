AP: конгрессмены-республиканцы не спешат помогать Киеву

Контролируемая республиканцами палата представителей не проявляет особой спешки с пополнением военных запасов Киева, сообщает Associated Press. Несмотря на испытываемый в ВСУ дефицит боеприпасов, американские конгрессмены-республиканцы планируют потратить несколько недель на рассмотрение вопроса о дальнейшей помощи Украине.
Пока украинские военные нормируют боеприпасы, республиканцы-конгрессмены не спешат и планируют потратить несколько недель на рассмотрение вопроса о помощи Киеву, сообщает Associated Press.
«Украинские дроны летают без боеприпасов. Российская артиллерия наносит смертоносные удары с безопасных позиций за пределами досягаемости киевских войск», — отмечается в статье.
Лидеры конгресса США предупреждают, что из-за дефицита боеприпасов и недостаточных поставок Киев уступает России территории.
По всему Вашингтону официальные лица с растущей тревогой наблюдают за сокращением поставок боеприпасов. Прошло уже более двух месяцев с тех пор, как США, которые со времён Второй мировой войны превратились в «арсенал демократии», в последний раз отправляли Киеву военные грузы, говорится в статье.
Между тем спикер палаты представителей Майк Джонсон, похоже, полон решимости двигаться собственным курсом в сторону отказа от одобренного сенатом пакета иностранной помощи в размере $95 млрд. Это решение Джонсона может задержать выделение пакета финансовой помощи ещё на несколько недель после и без того тяжёлого многомесячного ожидания в конгрессе.
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Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой отреагировал на решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля улететь из Санкт-Петербурга за несколько часов до начала матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
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