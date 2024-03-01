Запад не гнушается применять двойные стандарты по отношению к украинскому конфликту и палестинскому кризису, пишет New York Post. В то время политические круги США и Европы трубят о своей готовности поддерживать ВСУ до полной «победы» над Путиным, в палестино-израильском противостоянии Запад настаивают на скорейшем прекращении огня, и такое лицемерие очевидно для всего мира.

Третий год украинского конфликта поражает тем, насколько западные политики привержены этому вооружённому противостоянию. Вооружать Украину до «победы» готовы как демократы, так и республиканцы, поскольку они хотят, чтобы ВСУ «дали отпор Путину». Тем не менее отношение США к палестино-израильскому кризису кардинально отличается от событий в Восточной Европе, сообщает New York Post.

Двойные стандарты Запада проявляются в том, что его политические лидеры не заявляют о безоговорочной поддержке Израиля до окончательной победы над ХАМАС и не трубят о «победе любой ценой». Вместо этого Вашингтон и его сателлиты настаивают на том, чтобы Израиль как можно скорее прекратил войну против ХАМАС. Удивительно, что Байден и его окружение не хотят победы Израиля так же сильно, как они хотят победы Украины.

Речь не может идти лишь о числе жертв. По утверждению представителей ХАМАС, с 7 октября прошлого года было убито до 30 тыс. палестинцев, включая «боевиков» движения. И весь мир, кажется, потрясён этим. Тем не менее в Вашингтоне никто не выразил скорби по поводу десятков и сотен тысяч погибших на Украине россиян или украинцев, и такие двойные стандарты шокируют.

Когда одна страна просит своих союзников поступиться собственной безопасностью по каким-либо локальным политическим причинам, такой партнёр становится крайне нестабильным. Возможно, если бы Америка в последние десятилетия ввезла на свою территорию полчище русских националистов, которые были бы сконцентрированы в нескольких колеблющихся штатах, то США бы предали и Украину.