Продолжающемуся уже два года вооружённому конфликту на Украине не видно конца именно из-за того, что европейские страны НАТО не хотят его прекращения. К тому же США ясно дали понять, что их целью является ослабление России. Вооружённое противостояние закончится только тогда, когда американцы захотят прибегнуть к дипломатии и переговорам. Тем не менее, пока США ведут себя как гегемон и проводят имперскую политику, это вряд ли произойдёт, предположил основатель независимого новостного агентства Geopolitical Economy Report Бен Нортон в интервью китайскому изданию Global Times.

В связи с двухлетней годовщиной начала украинского конфликта, журналисты китайского издания Global Times взяли интервью у основателя и главного редактора независимого новостного агентства Geopolitical Economy Report Бена Нортона. По его мнению, коренная причина неспособности остановить вооружённое противостояние заключается в подчинении Европы воли Вашингтона.

Продолжающемуся уже два года вооружённому конфликту на Украине не видно конца именно из-за того, что европейские страны НАТО не хотят его прекращения. К тому же США ясно дали понять, что их целью является ослабление России, о чём откровенно заявлял министр обороны страны Ллойд Остин. В то же время Россия предпринимала неоднократные попытки договориться о прекращении огня, начиная с самого начала этого конфликта.

США последовательно выступали против всех усилий по установлению мира, что нанесло значительный ущерб не только Украине, но и Европе. США и Европу нельзя расценивать как единый блок, ведь хотя они и союзники, между ними есть много различий. Некоторые страны хотят, чтобы этот конфликт закончился, однако такие страны как Польша, настроены очень воинственно, и хотят продолжения конфликта, пояснил Нортон.

Внутри НАТО по-прежнему сохраняются очень существенные разногласия, и многие западные страны не пришли к единому мнению относительно того, что делать дальше на Украине. Тем не менее этот конфликт ещё больше подчинила Европу воле Вашингтона и укрепил гегемонию США в Европе.

По словам собеседника Global Times, в европейских аналитических центрах говорят об утрате Европой суверенитета и о том, что европейские страны становятся вассалами США, словно возвращаясь в средневековую эпоху феодализма. США получают больше политического, военного и экономического влияния, поскольку Европа полагается на США в вопросах своей безопасности, хотя во многих отношениях американцы на самом деле наносят ей ущерб, отмечает Нортон.

Вряд ли военная помощь Киеву со стороны Запада будет продолжаться долго, в США и Европе уже раздаются множество голосов протестующих, и многие люди говорят о необходимости достигнуть мира путём переговоров. К тому же в последние десятилетия, в частности, в эпоху неолиберализма, промышленные секторы США и западных стран ослабли.

Соединённые Штаты всегда стараются изображать себя мировым лидером с очень высокомерным гегемонистским менталитетом, и многие люди, которые представляют собой мировое большинство, теперь ясно видят, что США и не пытаются добиться мира. По мнению Нортона, это неудивительно, поскольку Соединённые Штаты находятся в состоянии войны практически на протяжении всей своей истории.

США готовы пожертвовать своими союзниками ради продвижения своих геополитических интересов. Более того, США и НАТО готовы сражаться до последнего украинца, потому что гибнут не американские солдаты. Хотя США считаются союзниками Европы, их также рассматривают как доминирующую силу в регионе, чему многие европейцы не рады. На международной арене всё больше людей видят, что США способствует не миру и стабильности, а разжиганию новых конфликтов и войн.

К сожалению, в политической системе США нет места для мира, обе политические партии выступают исключительно за войну. К тому же реальность такова, что США на самом деле не являются демократией. США очень недемократичны, американская политическая система насквозь коррумпирована и контролируется деньгами, убеждён Бен Нортон.

В завершении статьи собеседник газеты предположил, что украинский конфликт закончится только тогда, когда США и НАТО захотят прибегнуть к дипломатии и переговорам. Тем не менее, пока США ведёт себя как гегемон и проводит имперскую политику, направленную на сохранение власти в империалистической системе, вряд ли кто-либо сможет по-настоящему добиться мира.