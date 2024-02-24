GT: США контролируют своего вассала Европу с помощью конфликта на Украине — немецкий депутат

Администрация США явно не заинтересована в прекращении огня или дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, поскольку от этого выигрывают американские производители оружия и поставщики энергоресурсов. Вашингтон использует эту ситуацию, чтобы одержать верх над Европой и улучшить свой торговый баланс, заявила в интервью Global Times член бундестага Севим Дагделен. По её мнению, Европа здесь оказалась в проигрыше — и обстановка становится всё более опасной, однако политические элиты до сих пор не решаются изменить курс и выйти из-под опеки США.

Ещё в самом начале конфликта на Украине министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что цель Запада — «разрушить Россию» посредством экономических санкций и прокси-войны. И это очень похоже на правду, особенно сейчас, когда прошло уже два года, отметила в интервью Global Times Севим Дагделен, член бундестага Германии с 2005 года.



Дагделен также является членом парламентского комитета по иностранным делам и входит в состав Альянса Сары Вагенкнехт. Она традиционно выступает за независимую и суверенную гражданскую европейскую внешнюю политику, направленную на поддержание мира путём дипломатии, и критикует американский империализм и стремление к расширению НАТО, поясняется в статье.



По её мнению, США используют российско-украинский конфликт в собственных интересах, чтобы одержать верх над Европой. При этом «опасная самоуверенность» немецкого правительства вкупе с усилиями Вашингтона способствует тому, что пути для урегулирования этого конфликта до сих пор не были найдены, а Европа оказалась в числе проигравших, подчеркнула Дагделен в беседе с корреспондентом Global Times.



Администрация США явно продолжает проявлять отсутствие интереса к прекращению огня или поиску дипломатических способов урегулирования, также отметила она. Также даёт о себе знать подрыв Стамбульского мирного соглашения весной 2022 года со стороны Бориса Джонсона, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании и действовал по указке США, говорится в статье.



Между тем политическая поддержка среди рядовых европейцев действительно сокращается, и не в последнюю очередь потому, что социальные издержки поставок оружия Украине и чрезмерного наращивания арсеналов продолжают расти, отмечает депутат. Но несмотря на это, среди политических элит в Германии и Европе в целом нарастает настоящая «военная истерия», констатирует Дагделен: «Они продолжают говорить о войне против России и призывать к перевооружению, что делает ситуацию чрезвычайно опасной».



Более того, организуются и новые провокации на фоне дискриминационной политики по изгнанию русскоязычного населения из стран Балтии, что создаёт крайне взрывоопасную ситуацию, предупредила она: «Такое разжигание войны идёт рука об руку с высокомерием и возрождением в Германии концепций о том, что именно она является защитной силой для Восточной Европы, подобно тому, что наблюдалось в конце Первой мировой войны».



При этом наибольшую выгоду от военных действий на Украине получают американские оружейные компании и различные другие американские корпорации, отмечает Дагделен. США используют эту ситуацию, чтобы одержать верх над Европой и одновременно пополнить свой торговый баланс, обеспечивая прибыль своим оборонным и энергетическим компаниям.



По оценке депутата, Европа здесь оказалась в проигрыше, как и Украина — и обстановка становится всё более опасной. Тем не менее европейские политические элиты до сих пор не продемонстрировали никаких признаков того, что они решатся изменить курс и выйти из-под опеки США. Напротив, они лишь укрепляют свои вассальные отношения и готовы принять на себя основное бремя прокси-войны против России, говорится в статье.



Как показывают данные Кильского института мировой экономики, к середине января 2024 года различные европейские страны и институты уже пообещали выделить €144,1 млрд помощи для Украины. Это более чем в два раза больше, чем обещанные €67,7 млрд со стороны США, говорится в статье. Что касается военной помощи, в то время как Вашингтон пообещал обеспечить её на общую сумму €42,2 млрд, то для всех европейских стран эта цифра составляет €62,4 млрд, пишет Global Times.



Украина превратилась в «бездонную яму» для ЕС, констатирует Дагделен. Лидеры ЕС недавно утвердили план стоимостью €50 млрд для поддержки Киева в ближайшие четыре года, который частично будет финансироваться за счёт военных кредитов. Главы европейских государств и правительств делают ставку на победу в опосредованной войне против России за счёт этих гиганским расходов, однако это большая ошибка, считает депутат.



«На мой взгляд, это нереалистично — иначе говоря, просто полное безумие. Евросоюз здесь действует как игрок в рулетку, увеличивая ставки по мере роста потерь, причём может сделать ставку только на всё сразу или ничего. Это увеличивает риск расширения масштабов войны и прямого участия в этом конфликте», — подчеркнула Дагделен в интервью Global Times.



При этом НАТО проводит крупнейшие военные учения со времён холодной войны, сосредоточив особое внимание на России. И эта ситуация, несомненно, даже более опасна, чем было в период холодной войны, считает депутат: «НАТО — это военный альянс с глобальными амбициями». И точно так же, как с 1994 года этот альянс продвигался на восток, вплоть до границ России, сейчас он пытается расширить своё присутствие и в Азии. «Таким образом, НАТО превращается в серьёзную угрозу миру во всём мире в 21 веке», — предупреждает Дагделен.



Доминирующей силой в НАТО неизменно являются США, которые постоянно используют эту организацию в своих собственных интересах. Общие военные расходы НАТО во много раз превышают расходы России, напоминает депутат: «Должно быть, это было ещё большим шоком для штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, когда оказалось, что добиться победы на Украине невозможно, несмотря на всю масштабную военную помощь, которая была предоставлена».



А чтобы оправдать свои действия, Вашингтон использует множество мифов о НАТО, которые имеют мало общего с реальностью. НАТО в действительности не является оборонительным альянсом, поскольку поддерживает агрессивную и воинственную политику. Этот альянс также нельзя назвать защитником демократии, о чём свидетельствует сейчас огромная финансовая и военная помощь, выделяемая для Израиля.



И НАТО не занимается защитой прав человека. Об этом свидетельствует тяжёлая судьба журналиста Джулиана Ассанжа, который содержится в британской тюрьме строгого режима в ожидании экстрадиции в США, где ему грозит до 175 лет тюремного заключения за распространение информации о военных преступлениях в Ираке и Афганистане, подчёркивает Дагделен.



По мнению депутата, в нынешнем контексте также представляют опасность панические призывы на Западе к расширению войны: «Это, безусловно, величайшая проблема нашего времени». При этом угрозы ЕС в адрес России отчасти адресованы и Китаю, а главной целью является сдерживание развивающихся экономик, чтобы защитить собственную гегемонию, которая находится в упадке. «В общем, это очень опасная и нереалистичная концепция», — предупреждает она.



Чтобы этому противостоять, в Германии был основан Альянс Сары Вагенкнехт — новая левая партия, которая выступает против поставок оружия на Украину и саморазрушительной экономической войны против России, стремясь строить политические отношения с США на равноправной основе, поясняется в статье. В качестве альтернативы империалистической западной системе правления, которая явно находится в экзистенциальном кризисе, предлагается сформировать новый глобальный баланс интересов, основанный на альянсе между рабочим классом стран Запада и Глобального Юга.



Как считает Дагделен, углубление социального кризиса в европейских странах из-за постоянного наращивания вооружений и односторонней зависимости от США может привести как к переосмыслению позиций, так и к дальнейшему росту напряжённости. Но в любом случае необходимы свежие дипломатические инициативы, направленные на безоговорочное прекращение огня на Украине, подчеркнула она.



«Мы должны надеяться, что главы западных государств и правительств прислушаются к доводам разума и поймут, что этой войне пора положить конец», — считает депутат. По её мнению, Европе было бы лучше сыграть в этом активную роль, а не ждать, как вассал, чтобы американцы в одиночку принимали решения, касающиеся военных действий в Европе. «Однако особую тревогу вызывает то, что они неуклонно повышают ставки в войне — и теперь становится практически невозможно уйти, не потеряв лица», — заключила Дагделен в интервью Global Times.