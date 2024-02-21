Sky News: экстрадицию не переживёт — Ассанж не появится в зале суда из-за плохого самочувствия

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет присутствовать на слушании в Высоком суде Лондона из-за плохого самочувствия, передаёт Sky News. По словам супруги австралийского журналиста, возможную экстрадицию в США её муж «не переживёт».
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не явится на заседание в Высоком суде Лондона в деле об экстрадиции в США по причине плохого самочувствия, передаёт Sky News. Супруга обвиняемого Стелла Ассанж утверждает, что он «не переживёт» возможную депортацию.
По её словам, если журналиста отправят в США, он никогда уже не станет свободным человеком, а его «жизнь находится под угрозой» каждый день, когда он в тюрьме. Перед слушанием адвокаты Ассанжа заявили, что он не здоров и не будет присутствовать в суде.
Ранее юристы Ассанжа подали апелляцию после того, как в январе 2021 года было принято решение, что австралиец не может быть экстрадирован из-за риска самоубийства в тюрьме США. Однако позже это решение было отменено после того, как США предоставили дополнительные гарантии.
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