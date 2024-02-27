Однако в наш век глобальных средств массовой информации становится всё труднее выдавать за чистую монету западное лицемерие и подавлять голоса инакомыслящих. Поэтому невозможно пытаться продолжать продавать всем одно и то же волшебное зелье, которое не действует: «Люди в конце концов спросят: что мы от этого получили? Как это работает?» — предупредил Боуз. Вашингтону будет всё сложнее убеждать остальных в том, что для того, чтобы быть свободным, надо подчиняться его правилам, в то время как в США уже десятки миллионов человек живут в бедности, общество деградирует и страдает от преступности, наркомании и других серьёзных проблем.



По его мнению, такая псевдорелигиозная вера в «глобальную американскую свободу» и неолиберальную гегемонию, по сути, исчерпала себя — поэтому глобальное американское влияние ослабевает, а в отношениях с европейскими союзниками появляются трещины. «Я думаю, что это крайне важно. 2024 год станет действительно решающим годом для БРИКС, для Глобального Юга и для надежды. Существует огромная надежда на то, что мы сможем построить более справедливый и равноправный мир, основанный на партнёрстве, дружбе и торговле», — заключил Боуз в интервью Global Times.

В век глобальной информации Западу становится всё труднее выдавать за чистую монету свою лицемерную политику двойных стандартов, которая стала особенно очевидной после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью Global Times ирландский журналист и аналитик Чей Боуз, который летом 2023 года выступал на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом украинскому конфликту. По его мнению, политики стран Запада намеренно затягивают военные действия — и это является самым большим препятствием на пути к поиску урегулирования.Желание добиться мира на Украине существует как у простых украинских и русских людей, так и у российского правительства, подчеркнул Боуз, и президент Владимир Путин чётко заявил об этом в ходе своего недавнего интервью Такеру Карлсону. Однако основная причина, по которой военные действия могут продолжаться, заключается в том, что Запад оказывает военную помощь Киеву и финансирует всё новые поставки оружия.При этом россияне испытывают разочарование и приходят к выводу, что они не могут по-настоящему доверять никакому мирному соглашению, заключённому при посредничестве Запада, поэтому готовы продолжать поддерживать политику своего правительства на пути к поставленным целям, пояснил Боуз. «Реальная ситуация на месте свидетельствует о том, что российская экономика сильна. Мы слышим, что поддерживаемая Западом попытка развязать экономическую войну против России провалилась. И что это наносит западному миру гораздо больший ущерб, чем России», — отметил журналист.Создаётся впечатление, что прежние дипломатические связи, существовавшие во времена холодной войны для взаимодействия между Россией и Америкой на разных уровнях, практически разрушились. Однако затягивание конфликта теперь лишь укрепляет российскую экономику и повышает престиж власти в глазах населения, предупредил Боуз, который сейчас сам работает в России: «Президент Путин здесь очень популярен среди россиян, несмотря на всё то, что вам могут говорить в западных СМИ».При этом среди западных сторонников Украины, по его мнению, будет нарастать ещё большая усталость, а у Киева будет оставаться всё меньше возможностей. Экономика Украины уже фактически разрушена, рабочая сила катастрофически сокращается, в то время как власти отчаянно пытаются мобилизовать больше мужчин в армию. Это опосредованная война, в которой Запад отчаянно пытается поддержать борьбу Киева против Москвы, однако происходящее в последнее время не сулит ничего хорошего, подчеркнул Боуз в интервью Global Times.А после того, как на Ближнем Востоке вспыхнула война между правительством Израиля и ХАМАС, это ещё больше пролило свет на западное лицемерие, отметил журналист. В свете всего происходящего в секторе Газа, когда за короткий промежуток времени были убиты и продолжают гибнуть тысячи мирных палестинцев, однако Запад практически не осуждает действия Израиля и продолжает снабжать его оружием, аналогичные обвинения в адрес России теряют смысл.В отличие от израильских военных, на протяжении всего конфликта на Украине российские военные не наносили намеренных ударов по гражданскому населению, напомнил Боуз. Однако в глазах западных западных политиков всё, что бы ни делала Россия или Китай, всегда будет выглядеть неправильным, констатировал он: «Такое лицемерие становится всё более явным и очевидным. И это лицемерие в отношении украинского конфликта отчётливо заметно теперь, если вы посмотрите на Палестину».Между тем украинские силы так и не смогли добиться значительных успехов на поле боя, несмотря на масштабные поставки передового западного оружия. И если бы в этом году в США не предвиделось президентских выборов, возможно, конфликт на Украине уже удалось бы урегулировать, полагает Боуз. По его мнению, ситуацию можно сравнить с войной во Вьетнаме, которую американцы тоже искусственно затягивали в целях повлиять на предвыборную кампанию, поскольку ни один американский президент или кандидат в президенты не хочет выходить из кофликта или тем более его проигрывать во время избирательного цикла.Все в США признают, что без американских денег, американского топлива, без вклада америкианских политиков и разведки военные действия на Украине не могли бы длиться так долго, подчеркнул журналист. Дональд Трамп уже заявил, что в случае переизбрания он урегулирует этот кризис в течение 24 часов. В то же время Джо Байден обвиняет в прокремлёвских позициях любого, кто выступает против дополнительной помощи Киеву, и пытается использовать ситуацию в своих интересах, пояснил Боуз: «Администрация Байдена затягивает войну на Украине, чтобы не допустить катастрофического провала. И конечно, это не завершится, пока не станут известны результаты выборов в США».В итоге всё происходящее крайне негативно влияет на международный имидж США, констатировал ирландский журналист. По его мнению, всё больше людей во всём мире осознаёт, что после окончания Второй мировой войны именно действия Вашингтона повлекли гибель десятков миллионов людей: «Это была не Россия, не Китай или Иран или любая другая страна, которую Запад называет врагом. Они не вторгались в другие страны и не свергали иностранные правительства. ЦРУ действовало агрессивно и предпринимало шаги по дестабилизации Украины в 1950-х годах, в послевоенный период».Соединённые Штаты фактически находились в состоянии войны на протяжении большей части всей своей истории с момента образования, причём эта страна сейчас продаёт больше оружия и тратит на военные конфликты больше денег, чем десяток других крупнейших стран, отметил Боуз. В то же время внутри страны уже накопилась масса социальных проблем: Вашингтон отправляет сотни миллиардов долларов в другие страны на военные цели, в то время как америкианская система образования и медицина рушатся и уже около 40 млн американцев живут в бедности.Это приводит к тому, что всё больше и больше стран выступают против глобальной гегемонии и доминирования США и стремятся к альтернативному миропорядку, когда они могут вести торговлю с использованием собственной валюты, защищать свою национальную культуру, язык, наследие и религию в условиях многополярного мира. Именно поэтому БРИКС так бурно развивается, констатировал Боуз: эта структура обеспечивает странам Африки и Юго-Восточной Азии больше возможностей, включая более плюралистический и справедливый способ ведения бизнеса, в то время как имидж Вашингтона продолжает ухудшаться.«США использовали всё, что могли, чтобы попытаться нанести стратегическое поражение России, но потерпели неудачу. Российская армия показала себя сильной и боеспособной, а российский военно-промышленный комплекс растёт», — констатировал журналист в интервью Global Times. По его оценкам, внутри НАТО нарастают разногласия, а в Европе всё больше людей начинают выступать против политики Брюсселя: «Сейчас в Европе наблюдается сильное притеснение СМИ, при этом в таких странах, как Ирландия, откуда я родом, существует множество законов, которые практически лишают людей возможности возражать против определённого образа мышления».