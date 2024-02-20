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European Conservative: Орбан сравнил Европу с «дохлой лошадью», которой нужны радикальные перемены

Материал представлен в пересказе ИноТВ
2023 год стал для ЕС провальным. Политика по Украине потерпела неудачу, в обществе растёт недовольство из-за нелегальной миграции и кризиса стоимости жизни, а энергетика и сельское хозяйство рушатся из-за «зелёной» повестки. Но грядущие выборы могут ознаменовать кардинальные перемены для всей европейской системы — такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время субботнего обращения, сообщает The European Conservative. Такие изменения необходимы, чтобы создать новый облик Европы.
European Conservative: Орбан сравнил Европу с «дохлой лошадью», которой нужны радикальные перемены
AP

Евросоюзу нужные ключевые изменения, которые переформатируют всё его устройство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время субботнего выступления, сообщает The European Conservative.

«24-й год может стать переломным», — считает Орбан. По всему миру пройдут выборы, которые могут сильно повлиять на глобальную политику. Для Запада главными станут выборы в Европарламенте и в США.

Премьер-министр положительно относится к перспективе возвращения Трампа на пост президента. Орбан заявил, что ему «хотелось, чтобы Дональд Трамп вернулся в президентское кресло». Поскольку именно он сможет принести мир в Восточную Европу, закончив конфликт на Украине.

Но сначала в ЕС должен «произойти политический сдвиг», считает Виктор Орбан. Сейчас для Европы всё складывается нехорошо: украинская политика провалена, население недовольно своим финансовым положением и уровнем жизни, а также нелегальной миграцией, не стоит забывать и о том, как зелёная повестка разрушает энергетический и сельскохозяйственный секторы.

Но нынешняя политическая верхушка не будет ничего менять, уверен Орбан. Нужно менять её и переформатировать ЕС. Всё это кажется вполне возможным, поскольку во многих европейских странах силу набирают евроскептики, которые могут изменить привычный порядок сил в ЕС.

Поэтому грядущие выборы в Европарламент станут ключевыми. По их итогам Европа должна встать на новый путь и обрести иной облик, поскольку «ещё не было такого большого расстояния между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев», — считает Виктор Орбан.

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European Conservative Венгрия Европа
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