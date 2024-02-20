European Conservative: Орбан сравнил Европу с «дохлой лошадью», которой нужны радикальные перемены
Евросоюзу нужные ключевые изменения, которые переформатируют всё его устройство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время субботнего выступления, сообщает The European Conservative.
«24-й год может стать переломным», — считает Орбан. По всему миру пройдут выборы, которые могут сильно повлиять на глобальную политику. Для Запада главными станут выборы в Европарламенте и в США.
Премьер-министр положительно относится к перспективе возвращения Трампа на пост президента. Орбан заявил, что ему «хотелось, чтобы Дональд Трамп вернулся в президентское кресло». Поскольку именно он сможет принести мир в Восточную Европу, закончив конфликт на Украине.
Но сначала в ЕС должен «произойти политический сдвиг», считает Виктор Орбан. Сейчас для Европы всё складывается нехорошо: украинская политика провалена, население недовольно своим финансовым положением и уровнем жизни, а также нелегальной миграцией, не стоит забывать и о том, как зелёная повестка разрушает энергетический и сельскохозяйственный секторы.
Но нынешняя политическая верхушка не будет ничего менять, уверен Орбан. Нужно менять её и переформатировать ЕС. Всё это кажется вполне возможным, поскольку во многих европейских странах силу набирают евроскептики, которые могут изменить привычный порядок сил в ЕС.
Поэтому грядущие выборы в Европарламент станут ключевыми. По их итогам Европа должна встать на новый путь и обрести иной облик, поскольку «ещё не было такого большого расстояния между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев», — считает Виктор Орбан.
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