Politico: «более пророссийский и менее зелёный» — растущая популярность крайне правых преобразит Европарламент

Растущая поддержка крайне правых и популистских партий скажется на результатах парламентских выборов в ЕС. По прогнозам, евроскептикам удастся получить почти четверть мест в законодательном органе блока, в результате чего под угрозой окажутся его «священные ценности», такие как верховенство права и экологические законы, пишет Politico.

Грядущие выборы в Европарламент обещают серьёзные политические изменения. Следующий состав законодательного органа может оказаться «более пророссийским и менее зелёным», чем нынешний, пишет Politico.

Опросы показывают, что во многих странах континента, включая Францию и Германию, растёт поддержка крайне правых и националистических партий. Более того, по некоторым прогнозам, после июньского голосования они могут получить почти четверть мест в Европарламенте, в результате чего под угрозой окажутся такие «священные ценности», как верховенство права и экологические законы, сетует издание.

«Правая угроза» становится для ЕС всё более реальной по мере того, как центристские партии утрачивают свои позиции. И на этот раз им едва ли удастся вернуть доверие избирателей, которые отворачиваются от них на фоне миграционного кризиса и экономических неурядиц, считает Politico.

Примечательно, что вправо дрейфует не только Европарламент, но и Европейский совет, который задаёт политическое направление блока. В его состав уже входят крайне правый премьер-министр Италии Джорджа Мелони, «авторитарный» лидер Венгрии Виктор Орбан и его словацкий союзник-популист Роберт Фицо, подчёркивает издание.

В интервью Politico один европейский дипломат предположил, что текущая тенденция «будет сохраняться и может иметь далекоидущие последствия». «На этот раз будет непросто отмахнуться от достижений крайне правых. Создаётся впечатление, что вот-вот наступит новый момент», — добавил чиновник.