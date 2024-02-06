Politico Оригинал

Politico: «более пророссийский и менее зелёный» — растущая популярность крайне правых преобразит Европарламент

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Растущая поддержка крайне правых и популистских партий скажется на результатах парламентских выборов в ЕС. По прогнозам, евроскептикам удастся получить почти четверть мест в законодательном органе блока, в результате чего под угрозой окажутся его «священные ценности», такие как верховенство права и экологические законы, пишет Politico.
Politico: «более пророссийский и менее зелёный» — растущая популярность крайне правых преобразит Европарламент
AP

Грядущие выборы в Европарламент обещают серьёзные политические изменения. Следующий состав законодательного органа может оказаться «более пророссийским и менее зелёным», чем нынешний, пишет Politico.

Опросы показывают, что во многих странах континента, включая Францию и Германию, растёт поддержка крайне правых и националистических партий. Более того, по некоторым прогнозам, после июньского голосования они могут получить почти четверть мест в Европарламенте, в результате чего под угрозой окажутся такие «священные ценности», как верховенство права и экологические законы, сетует издание.
 
«Правая угроза» становится для ЕС всё более реальной по мере того, как центристские партии утрачивают свои позиции. И на этот раз им едва ли удастся вернуть доверие избирателей, которые отворачиваются от них на фоне миграционного кризиса и экономических неурядиц, считает Politico. 
 
Примечательно, что вправо дрейфует не только Европарламент, но и Европейский совет, который задаёт политическое направление блока. В его состав уже входят крайне правый премьер-министр Италии Джорджа Мелони, «авторитарный» лидер Венгрии Виктор Орбан и его словацкий союзник-популист Роберт Фицо, подчёркивает издание.
 
В интервью Politico один европейский дипломат предположил, что текущая тенденция «будет сохраняться и может иметь далекоидущие последствия». «На этот раз будет непросто отмахнуться от достижений крайне правых. Создаётся впечатление, что вот-вот наступит новый момент», — добавил чиновник.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Politico США Северная Америка
теги
Венгрия Виктор Орбан выборы Германия Джорджа Мелони Европа Европейский парламент Италия мигранты Роберт Фицо Россия Словакия Франция экономический кризис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров