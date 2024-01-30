Le Point: «европейцам деньги нужнее» — Орбан объяснил отказ утверждать пакет помощи Украине на €50 млрд

Венгрия продолжает выступать против единовременного выделения Украине €50 млрд из бюджета ЕС за четыре года, однако готова пойти на компромисс и согласиться на внесение изменений в бюджет Евросоюза в случае, если траты на помощь Киеву будут утверждаться ежегодно, заявил в интервью Le Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также заметил, что европейцам эти деньги нужны не меньше, чем украинцам, из-за ухудшения экономической ситуации в ЕС.

Конфликт на Украине не имеет военного решения и должен быть завершён путём переговоров, поэтому Венгрия выступает против единовременного выделения Киеву €50 млрд из бюджета ЕС за четыре года, поскольку это приведёт к обострению напряжённости, заявил в интервью Le Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия как суверенное государство выступает против изменения бюджета ЕС, однако другие члены блока пытаются оказать на неё давление, а затем шантажом заставить присоединиться к ним, отметил венгерский лидер.

Тем не менее Орбан заявил о готовности пойти на компромисс и согласиться на внесение изменений в бюджет Евросоюза в случае, если сумма, выделяемая на помощь Киеву, будет утверждаться ежегодно.

«Эта сумма денег европейцам тоже нужна, — заметил Орбан. — В Европе мы всё больше страдаем от плохих экономических показателей. Эти деньги были бы очень полезны европейским народам, французам, немцам, венграм, полякам».