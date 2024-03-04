У Путина нет в Европе достойного собеседника для создания архитектуры безопасности — экс-глава МИД Австрии

Владимир Путин поднимает важную тему выстраивания евразийской архитектуры безопасности, однако у него нет достойного партнёра для переговоров по этому вопросу в Европе, считает Карин Кнайсль. В интервью Флавио фон Вицлебену экс-министр иностранных дел Австрии поясняет, что нынешние европейские политики не возьмутся за такую тему — для этого им не хватает ни знаний, ни политического стержня.

Если вспомнить историю, бывший французский президент, генерал Шарль де Голль ещё в 60-е годы высказывал размышления, сопоставимые с перспективой евразийской структуры безопасности, которую предлагает Владимир Путин, считает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Де Голль не был приверженцем трансатлантических отношений: он постоянно говорил об Азии и о России.

Нужно всегда поддерживать диалог с Евразией и выстаивать доверительные отношения. Такие вопросы, как единое переговорное пространство от Ванкувера до Владивостока, также должны обсуждаться на Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Конечно, затем была создана ОБСЕ, однако организация полностью парализована — не только в том, что касается бюджета.

Евразийская архитектура безопасности — это существенная, важная идея, однако Кнайсль опасается, что в Европе не найдётся никого, кто был бы готов её воспринять и претворить в жизнь. И это большая дилемма для президента Путина — где найти подходящего партнёра для переговоров, когда в Европе не осталось никого калибра Гельмута Шмидта или Жака Ширака. Нынешние политики не возьмутся за этот вопрос — им не хватает ни знаний, ни твёрдого политического стержня.