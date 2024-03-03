Двойные стандарты Запада по Украине и Газе в итоге приведут к его изоляции — экс-президент Турции

По мнению бывшего президента Турции Абдуллаха Гюля, США и их союзники слишком увлекаются «лицемерными двойными стандартами» в отношении России и Израиля. В интервью Nikkei Asia он пояснил, что слепой поддержкой Израиля Запад отталкивает от себя другие страны, которые в результате более охотно поддержат Россию и Китай, когда возникнет такая необходимость.

Бывший президент Турции Абдуллах Гюль раскритиковал США и их союзников за «опасную игру» с их «лицемерными двойными стандартами» в отношении Израиля и России. В эксклюзивном интервью Nikkei Asia он заявил, что политика Запада приведёт к его «изоляции от остального мира».

«Когда речь идёт об Украине, они говорят о территориальной целостности, правах человека, убийствах мирных жителей, утверждая, что Россия нарушает международное право, — отметил Гюль. — Но в то же время, когда Израиль за короткое время убивает массу гражданского населения в Газе... США накладывают вето на прекращение огня [в Совете Безопасности ООН]».

«Многие народы и страны мира испытывают больше симпатии к авторитарным режимам из-за слепой поддержки Западом Израиля», — уверен экс-президент Турции. По его мнению, «если и когда» возникнет необходимость, вместо США на стороне Китая и России могут выступить страны Ближнего Востока, многие мусульманские страны, африканские страны, а также многие движения в Европе.