По мнению бывшего президента Турции Абдуллаха Гюля, США и их союзники слишком увлекаются «лицемерными двойными стандартами» в отношении России и Израиля. В интервью Nikkei Asia он пояснил, что слепой поддержкой Израиля Запад отталкивает от себя другие страны, которые в результате более охотно поддержат Россию и Китай, когда возникнет такая необходимость.
Бывший президент Турции Абдуллах Гюль раскритиковал США и их союзников за «опасную игру» с их «лицемерными двойными стандартами» в отношении Израиля и России. В эксклюзивном интервью Nikkei Asia он заявил, что политика Запада приведёт к его «изоляции от остального мира».
«Когда речь идёт об Украине, они говорят о территориальной целостности, правах человека, убийствах мирных жителей, утверждая, что Россия нарушает международное право, — отметил Гюль. — Но в то же время, когда Израиль за короткое время убивает массу гражданского населения в Газе... США накладывают вето на прекращение огня [в Совете Безопасности ООН]».
«Многие народы и страны мира испытывают больше симпатии к авторитарным режимам из-за слепой поддержки Западом Израиля», — уверен экс-президент Турции. По его мнению, «если и когда» возникнет необходимость, вместо США на стороне Китая и России могут выступить страны Ближнего Востока, многие мусульманские страны, африканские страны, а также многие движения в Европе.
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