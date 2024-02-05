Bloomberg: Турция остаётся верна российским С-400

Министр иностранных дел Турции отметил, что Анкара не хочет отказываться от российских систем ПВО ради приобретения американских истребителей F-35, сообщает Bloomberg. Между тем именно такое условие выдвинули Соединённые Штаты.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан дал понять, что Турции важнее сохранить российскую систему ПВО, чем купить истребители F-35, сообщает Bloomberg.

Всего неделю назад во время визита Виктории Нуланд из Госдепа США стало известно о возобновлении переговоров по приобретению Турцией истребителей F-35. Но Штаты настаивают, что для этого Анкара должна отказаться от российских ракет С-400, которые, как считает Вашингтон, представляют угрозу для американских самолётов.

К тому же после того, как Турция одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО, Штаты снова заявили о готовности продать ей боевые самолеты F-16. И теперь получается, что напряжённость в отношениях США и Турции по-прежнему сохраняется, ведь «выбрасывать за борт новейшие российские С-400» она не хочет.