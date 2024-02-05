Bloomberg: Турция остаётся верна российским С-400

22:22
Госдеп: США не могут проверить данные об ударах ВСУ, приводящих к жертвам мирных
Вашингтон не может проверить информацию об ударах ВС Украины, приводящих к жертвам среди мирного населения, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
22:20
Антонов: дело осуждённого в США россиянина Клюшина «шито белыми нитками»
Дело осуждённого в США по обвинениям в кибермошенничестве россиянина Владислава Клюшина «шито белыми нитками». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
22:19
Комментатор Гришин заявил, что с пассажирами самолёта в Саранске всё в порядке
Комментатор Александр Гришин сообщил, что тренеры по фигурному катанию и остальные пассажиры выкатившегося самолёта в Саранске в порядке.
22:13
Фермеры Латвии потребовали запрета импорта и транзита российских товаров
Фермеры Латвии потребовали прекратить импорт и транзит через Латвию российских и белорусских товаров.
22:04
Президент «Пюника» назвал слухами информацию об отказе играть с россиянами из-за украинцев
Президент армянского «Пюника» Артур Согомонян высказался о появившейся информации, что клуб решил отказаться играть с российскими клубами из-за украинцев.
22:00
Москалькова: омбудсмен Украины не ответил на запрос о сбитом Ил-76
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинский коллега Дмитрий Лубинец не ответил на её запрос о самолёте Ил-76, потерпевшем крушение в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту.
21:55
Тело первого погибшего члена экипажа Ми-8 подняли со дна Онежского озера
Спасатели обнаружили тело первого члена экипажа потерпевшего крушение в Карелии вертолёта Ми-8 МЧС.
21:50
Тренеры фигуристов покинули самолёт, выкатившийся за пределы полосы в Саранске
Тренеры по фигурному катанию покинули самолёт, который выкатился за пределы ВПП аэропорту Саранска.
21:49
США отказались комментировать данные об уничтожении Ил-76 при помощи ЗРК Patriot
Госдеп США отказался комментировать данные о том, что российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит ВСУ при помощи американского ЗРК Patriot.
21:47
Болгарские фермеры потребовали отставки главы Минсельхоза
Инициативный комитет фермеров в Болгарии потребовал отставки министра сельского хозяйства.
21:43
Тренер: «Пюник» отказался от матчей с россиянами, чтобы не потерять игры с украинцами
Старший тренер «Пюника» Роман Монарёв заявил, что клуб отказался от проведения матчей с российскими командами, чтобы не потерять товарищеские игры с украинцами.
21:35
США изучают вариант оказания помощи Газе через ЮНИСЕФ и другие организации
США рассматривают вариант оказания помощи палестинцам через Всемирную продовольственную программу ООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и другие организации.
21:35
Гуллити: Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона»
Российский нападающий Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона».
21:27
Аэропорт Саранска временно закрыли на приём и выпуск самолётов
Аэропорт Саранска временно закрыт на приём и выпуск самолётов после выкатки самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы.
21:25
Военкор RT Андрица сообщил о гибели бойца с позывным Тишина
Военный корреспондент RT Влад Андрица сообщил, что в зоне спецоперации погиб боец из 103-го полка с позывным Тишина.
21:24
Экономист Беляев назвал банковский вклад наиболее безопасной инвестицией
Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что банковский вклад можно назвать наиболее безопасной инвестицией.
21:22
В Подольске спасли собаку, которая выживала в лесу полтора года
В подмосковном Подольске нашли мальтийскую болонку, которая выживала в лесу полтора года.
21:19
Sport24: самолёт с Тарасовой и Соколовской выкатился за пределы ВПП в Саранске
Самолёт с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Саранске.
21:18
Посол России во Франции предостерёг Париж от наращивания поставок оружия Украине
Российский посол во Франции Алексей Мешков предостерёг Париж от дальнейшего вовлечения в конфликт на Украине.
21:18
Синоптик Шувалов спрогнозировал сильные осадки на Урале 7 февраля
Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал сильные осадки в среду, 7 февраля, на Урале и в Предуралье.
21:13
В Ставропольском крае создадут ещё 7000 рабочих мест благодаря инвестпроектам
В Ставропольском крае реализуют 15 инвестиционных проектов в 2024 году. В регионе появится ещё 7 тыс. рабочих мест.
21:10
«Ак Барс» дома проиграл «Сибири» в КХЛ
«Сибирь» победила «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
21:08
В ЯНАО создадут централизованную диспетчерскую службу
В Ямало-Ненецком автономном округе полномочия по мониторингу и тушению пожаров с 1 мая будут переданы из департамента природных ресурсов и экологии «Ямалспасу».
21:06
Суд в Москве арестовал обвиняемого в теракте сотрудника РЖД
Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в совершении теракта сотрудника РЖД.
21:06
Дуда: слова о российском статусе Крыма были сказаны в расслабленной беседе
Польский лидер Анджей Дуда заявил, что сказал об исторической принадлежности Крыма России в расслабленной обстановке.
21:05
У короля Британии Карла III выявлен рак
У короля Великобритании Карла III выявили рак, врачи рекомендовали ему отложить публичные обязанности, сообщает Букингемский дворец. Король уже начал курс лечения, отмечает пресс-служба дворца.
21:04
В Башкирии выпала треть от нормы осадков за первые пять дней февраля
В Башкирии выпала треть от месячной нормы осадков за первые пять дней февраля.
21:03
Посол: Франция не доказала, что погибшие на Украине французы были волонтёрами
МИД Франции так и не предоставил России доказательств того, что двое погибших в зоне СВО французов занимались оказанием гуманитарной помощи, сообщил российский посол Алексей Мешков.
21:00
В Тульской области рассказали о стратегии развития молодёжной политики
На оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили стратегию развития молодёжной политики.
20:55
Зубков: если Бах даст мне доказательства, что я употреблял допинг, — готов сдать медали Игр
Бобслеист Александр Зубков готов встретиться с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и сдать золотую олимпийскую медаль, если будут представлены доказательства употребления допинга.
20:54
В Подмосковье назвали главные зимние занятия проекта «Активное долголетие»
Участники проекта «Активное долголетие» в Московской области выбирают катание в упряжке, лыжи, коньки и кёрлинг. На свежем воздухе занимаются более 8 тыс. жителей пожилого возраста.
20:50
Власти ХМАО рассказали об итогах восстановления Макеевки за 2023 год
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров рассказали об итогах восстановления города за 2023 год.
20:48
Республиканцы в палате представителей отвергли проект по границам США и Украине
Республиканское руководство в палате представителей США отвергло законопроект, совмещающий предложения по безопасности американских границ и по выделению новых денег на поставки оружия Украине. Спикер палаты представителей Майкл Джонсон призвал сенат не тратить время и отклонить законопроект.
20:46
В Челябинской области «газель» въехала в остановку
Автомобиль «газель» наехал на остановку общественного транспорта в Златоусте Челябинской области.
20:44
В Ставропольском крае вручили региональные награды 11 учёным
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил региональные награды 11 учёным. Церемония прошла в аграрном вузе, она была посвящена Дню российской науки.
20:39
Агент Джикии оценил вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале
Представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии агент Вадим Шпинёв заявил, что его клиент не продлит контракт с красно-белыми, если Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера.
20:38
Шольц в беседе с Нетаньяху выразил озабоченность гуманитарной обстановкой в Газе
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл телефонные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию с доставкой гумпомощи в сектор Газа.
20:37
В Евпатории началась реконструкция Фестивальной площади
В Евпатории начались работы по благоустройству Фестивальной площади, заявила глава городской администрации Елена Демидова.
20:33
В Омске бывшая судья перевела мошенникам 6,5 млн рублей
Ранее работавшая судьёй жительница Омска перевела мошенникам 6,5 млн рублей.
20:31
В Удмуртии построят 37 домов для сельхозработников в 2024 году
В сёлах Удмуртии построят 37 домов для агрономов, животноводов, ветеринаров и других работников в 2024 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
20:25
Актриса Агуреева считает изменой и глупостью поступки Смольянинова и Улицкой
Российская актриса театра и кино Полина Агуреева, комментируя отъезд и поступки актёра Артура Смольянинова* и писательницы Людмилы Улицкой, отметила, что такое поведение «всегда называлось предательством» или просто глупостью. Как призналась заслуженная артистка России, «оголтелость» она не приемлет ни с какой из сторон: ни с патриотической, ни с либеральной.
20:24
Захарян сможет сыграть в матче «Реал Сосьедад» с «Мальоркой» в Кубке Испании
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может сыграть с «Мальоркой» в матче Кубка Испании.
20:14
Власти Болгарии: София готова поставить Киеву дополнительное вооружение
Болгария готова предоставить Украине дополнительное вооружение в обмен на компенсацию.
20:14
Ректор ННГУ Трофимов рассказал о перспективах развития вуза
Ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Олег Трофимов рассказал о перспективах развития вуза.
20:09
«Нефтехимик» разгромил «Ладу» в матче КХЛ
«Нефтехимик» обыграл «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
20:09
Власти Тюменской области рассказали о развитии туристической инфраструктуры
Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев принял участие в заседании профильной комиссии правительства России по развитию туризма, которое состоялось в рамках выставки-форума «Россия».
20:09
Касаткина пробилась во второй круг турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ).
20:05
Алексей Островский указом Путина назначен гендиректором МИД России
Алексей Островский указом президента Владимира Путина назначен генеральным директором Министерства иностранных дел России. Документ опубликован на портале правовой информации.
20:04
Каррера: хочется пожелать Миранчуку стать важным игроком для «Аталанты»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 23-го тура Серии А с «Лацио».
20:03
Профессор КФУ Переведенцев спрогнозировал тёплый февраль в Татарстане
Профессор Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев рассказал о погоде в Татарстане. По его словам, февраль ожидается тёплым.