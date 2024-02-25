Politico: Москва воспользовалась слабостями Запада и не позволила ему разрушить российскую экономику

Несмотря на рекордное количество введённых против Москвы санкций, Западу так и не удалось сокрушить российскую экономику, пишет Politico. Россия воспользовалась слабостями западных стран, в частности, нехваткой у них политической воли и технических возможностей.

После начала украинского конфликта Россия столкнулась с рекордным количеством санкций со стороны Вашингтона, Брюсселя и других стран, пишет Politico. Запад попытался сокрушить российскую экономику.



Тем не менее два года спустя она восстановилась: её заводы вовсю работают, продажи нефти и газа относительно высоки, а люди заняты в системе, перестроенной под военные нужды.



«Почему международные санкции не выбили Россию с Украины? Ответ часто сводится к двум факторам: политической воле и техническим возможностям», — пишет издание.



Для реализации различных ограничительных мер необходимы правовые, финансовые и даже военные ресурсы, поясняется в статье.



Москва, между тем, эксплуатирует слабости Запада. В частности, она воспользовалась неспособностью западных стран полноценно реализовать потолок цен на нефть, а также смогла наладить связи с другими странами, находящимися в противоречиях с Западом, для покупки, продажи и транспортировки товаров, в том числе вооружений, которые можно использовать против Украины.



При этом ситуацию усложнили некоторые политические расклады. Западу оказалось трудно давить на некоторые страны и вынуждать их прекратить закупку российской продукции в то самое время, когда ему необходимо сотрудничество этих государств на других фронтах. Так, Вашингтон не хочет оказывать давление на Индию, потенциального партнёра в борьбе с Китаем, а Брюссель не хочет отталкивать от себя Турцию.