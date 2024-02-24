NRK: Россия «разочаровала» Запад устойчивостью и мощью своей экономики

К разочарованию Запада, Россия продемонстрировала удивительную экономическую устойчивость и способность адаптироваться под санкционным давлением, пишет NRK. Причиной непотопляемости российской экономики норвежские журналисты называют её хорошую подготовленность к последствиям от ограничительных мер Запада, переход на военные рельсы, а также продолжающие поступать в российскую казну доходы от продажи энергоносителей. Тем не менее остаётся неясным то, как долго такая экономическая стратегия сможет сохраняться без серьёзных долгосрочных последствий для населения.

С февраля 2022 года Запад спешно ввёл антироссийские санкции в надежде загнать Россию в экономическую трясину и усложнить продолжительное и дорогостоящее участие Москвы в вооружённом конфликте. Однако два года спустя российская экономика находится, на удивление, в хорошей форме. К примеру, темпы роста российской экономики намного выше, чем норвежской. Несмотря на обширные санкции и изгнание страны с многих крупнейших мировых рынков, в прошлом году экономический рост России составил 3,6%, тогда как в Норвегии аналогичный показатель составил лишь 0,7%, пишет NRK.

Причиной непотопляемости российской экономики норвежские журналисты называют её хорошую подготовленность к неприятностям, переход на военные рельсы, а также продолжающие поступать в российскую казну доходы от продажи энергоносителей.

Разумеется, экономические санкции Запада не стали неожиданностью для Кремля, который заблаговременно провёл необходимые стресс-тесты. Тем не менее мощным ударом Запада по России стала заморозка валютных резервов российского Центрального банка, на что Россия отреагировала, среди прочего, введением контроля за движением капитала. Российские экспортные компании были вынуждены размещать большую часть своих доходов на счетах в российских банках и таким образом продавать иностранную валюту и покупать российские рубли. Кроме того, власти страны воспрепятствовали уходу иностранных инвесторов с российских рынков.

И хотя замораживание валютных резервов имело символическое значение, оно не было особенно эффективным. Поскольку курс российской валюты — плавающий, потребность в валютных резервах ограничена. Если бы практиковались фиксированные обменные курсы, возникла бы совершенно другая потребность в валютных резервах для защиты рубля.

К тому же вся экономика России сейчас мобилизована на поддержку военных действий. Задача номер один — произвести как можно больше военной техники и укрепить военную мощь страны. Большая часть российских экономических ресурсов, таких как рабочая сила, промышленность и капитал, используется для военных нужд, а не для гражданских. Структура промышленного производства и потребления изменились, чтобы в наличии было как можно больше ресурсов для нужд армии. Россия сейчас вливает огромные суммы денег в экономику, что стимулирует экономический рост. Государственные расходы в 2023 году составили около $350 млрд, что резко контрастирует по сравнению с довоенным 2021 годом.

Деньги идут на ведение военных действий на линии фронта, военную технику, производство оружия, выплаты военнослужащим и родственникам погибших или раненых солдат. Все эти экономические усилия заставляют колёса российской экономики вращаться быстро, фактически настолько быстро, что инфляция стала очень высокой. Одним из ответов на высокую инфляцию стало повышение ключевой процентной ставки до 16%.

Вдобавок к этому прошло довольно много времени, прежде чем Запад фактически прекратил закупки нефти и газа из России, несмотря на то что за многие годы Европа впала в сильную зависимость от российских энергоносителей. В начале 2022 года около 45% газа поступали в Европу по газопроводам из России. Запад медленно, но уверенно сокращал закупки российских углеводородов, но на протяжении 2022 года в российскую экономику поступали деньги, что помогло поддерживать российскую «военную машину». Таким образом, Россия выиграла время, чтобы найти другие рынки и новых покупателей российской нефти и газа, включая Китай и Индию, сообщает NRK.

Кроме того, у России есть обширный «теневой флот» нефтяных танкеров из многих сотен судов неустановленных владельцев, которым удалось переправить нефть из России в западные страны. Также нередко нефть перекачивают с одного судна на другое, что позволяет скрыть происхождение нефти и избежать санкций.

Военная экономика часто характеризуется необходимостью национального выживания и может привести к значительным социальным и экономическим изменениям, которые могут продолжаться ещё долгое время после окончания конфликта. Хотя они могут привести к увеличению промышленного производства, а иногда и к технологическому прогрессу, они также могут привести к инфляции, нехватке ресурсов и большому государственному долгу, потому что вложение больших денег в экономику приводит к высокому росту цен, в том числе и в России, где инфляция сейчас составляет чуть более 7%. Международный валютный фонд недавно удвоил свой прогноз роста российской экономики до 2,6%.

Удивительная экономическая мощь России перед лицом санкций также может послужить тревожным сигналом для Запада. Эффективность санкций как средства достижения политических целей может быть более ограниченной, чем считалось ранее, особенно в мире, где экономические и геополитические альянсы становятся всё более сложными. Вопрос о том, насколько устойчива российская экономика, будет центральным в будущем.

Россия продемонстрировала экономическую устойчивость и способность адаптироваться под давлением, но всё ещё есть основания задаться вопросом, как долго такая экономическая стратегия сможет сохраняться без серьёзных долгосрочных последствий. Характер военной экономики потребляет как ресурсы, так и население, и хотя она может поддерживать военную и экономическую активность в краткосрочной перспективе, она рискует подорвать основы долгосрочного экономического роста и социального процветания, завершает автор статьи.