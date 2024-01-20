Полковник Макгрегор: Россия сейчас значительно сильнее, чем два года назад, а США слабеют на глазах у всего мира

У России крепкая экономика и отличная армия, заявил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. Соединённые штаты же «представили всему миру картину крайней слабости», даже армия находится в плачевном состоянии. Политики, в свою очередь, просто пытаются заработать больше денег на Украине, люди же начинают понимать, что в стране нет разницы между демократами и республиканцами. Политика остаётся неизменной.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Правда в том, что сейчас Россия экономически сильнее и здоровее, чем два года назад, бесконечно сильнее. И Россия сейчас ведёт значительную часть мира в направлении золотого стандарта, который, честно говоря, положит нам конец, потому что мы являемся мировым центром печатания денег.

И как только вы переходите к золотому стандарту, всё рушится. И в то же время русские построили великолепную армию и значительно улучшенные военно-воздушные силы, а их подводный флот находится в отличной форме. Их надводный флот не в таком состоянии, но, честно говоря, России не так уж и нужен надводный флот, если говорить прямо.

В итоге мы выглядим просто смешно. Наши вооруженные силы находятся в ужасном состоянии. И многое из того оборудования, которое было отправлено туда, не использовалось должным образом. И большинство людей пришли к выводу, что наше оборудование и технологии - третьесортные. Так что, если уж на то пошло, то мы представили всему миру картину крайней слабости, а также безжалостного эгоизма, обмана и жадности, потому что мы заработали на войне много денег. Когда я говорю «мы», я имею в виду знаменитый военно-промышленный конгрессный комплекс, поэтому они всё ещё хотят посылать туда деньги, потому что знают, что деньги мало что сделают для Украины или оборудования, но прибыль пойдет в карманы людей.

Всё это — ужасное, позорное мошенничество. И я уверен, что через пять-шесть лет вы включите PBS, и там будет документальный фильм, который расскажет нам обо всей этой трагедии.

А пока что все люди, которые делают такие вещи, все подписаны на эту трагическую войну, и люди всё ещё умирают. И в Украине никого не осталось, я должен сказать, никого. Миллионы людей покинули эту страну, и они никогда не вернутся обратно. Так что у самой страны серьёзные проблемы.

Да. Мне нравится, как лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл сказал американскому народу, в частности республиканцам, которых он не может контролировать: «Не волнуйтесь, мы не отправим ваши деньги на Украину, мы отправим их американским подрядчикам». Вы только что рассказали нам, что это гигантская схема отмывания денег для ваших спонсоров.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Но, знаете, он — часть пресловутого болота. И поэтому большинство из нас поняли, и организация, генеральным директором которой я сейчас являюсь, для нашей страны, для нашего выбора, большинство наших членов поняли, что нет большой разницы между республиканцами или демократами в Вашингтоне.

Неважно, за кого вы голосуете, вы получаете один и тот же политический результат. Так что у вас есть двухпартийная однопартийность, которая делает именно то, что вы описали, Стивен. Абсолютно. Надеюсь, каждый американец это понимает. Я не думаю, что они это понимают, но я бы хотел, чтобы они это поняли.

Да. О, боже.

Дата выхода в эфир 20 января 2024 года.