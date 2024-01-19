Полковник Уилкерсон: «худший период в истории США» — Америка страдает из-за бездарной дипломатии

Проводить переговоры по Украине без России и относиться к Москве так пренебрежительно, как это делают США, — это наихудшая форма дипломатии, заявил экс-советник госсекретаря США полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue works. По его словам, администрации Байдена в целом не знакомо понятие «дипломатия». И сегодня США находятся в наихудшем состоянии за всю историю именно из-за своего неумения вести переговоры и признавать поражение.

Если они не собираются приглашать Россию участвовать в переговорах, то как они собираются решить проблему на Украине?

ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, бывший советник госсекретаря США, отставной полковник: Никак. Это просто оскорбление Путина, и так оно и задумывалось — как оскорбление Путина. Это наихудшая форма дипломатии, если это вообще можно назвать дипломатией. Я не верю, что хоть кто-нибудь в администрации Байдена вообще знает, что такое дипломатия. Может быть, Уильям Бёрнс, как я уже неоднократно говорил ранее, но что он может сделать как глава ЦРУ? Разве что освободить заложников. В администрации Байдена нет ни одного дипломата, кроме, возможно, Бёрнса. Да и у того не хватит полномочий.

Я не понимаю, почему они вообще думают — Кирби, Салливан, Блинкен, Нуланд, — что они дипломаты. Определение дипломата в Оксфордском словаре английского языка исключает возможность того, что эти люди являются дипломатами. Точка. Это просто пренебрежительное отношение. Нельзя так поступать с заклятым врагом, с которым вы пытаетесь избежать войны и стараетесь урегулировать вопросы. Вы должны относиться друг к другу с каким-никаким уважением. Обязаны. А мы, судя по всему, не в состоянии этого сделать.

Отчасти это происходит потому, что мы не любим проигрывать, — а я думаю, что в глубине души эти люди понимают, что они проигрывают. Но они не знают, что с этим делать. Поэтому они просто ставят на кон ещё больше — ещё больше людских жизней и денег. И, кстати, те, кто голосует за это, делают на этом деньги. Так что да, это в порядке вещей. Именно так у нас всё и устроено сегодня. Именно так.

Я разговаривал с генералом, и в той беседе принимали участие ещё несколько человек, и, к моему огорчению, все мы, 70-80-летние люди, согласились, что сегодня Америка находится в наихудшем состоянии за всю нашу жизнь. Худшее руководство, худшая стратегия, худшее финансовое положение, худшая экономическая ситуация. При этом многие показатели, как нас постоянно убеждают Джейми Даймон и другие, в некоторых случаях выглядят довольно неплохо.

Однако вся эта слабость, весь этот бардак, в котором мы сейчас находимся, стал результатом пробелов в руководстве. А пробелы в руководстве тесно связаны с пробелами в дипломатии. Так чем же нам заполнить эти пробелы? Чем мы заполняли их с тех пор, как президент моего времени Джордж Буш — младший принял присягу? Войной. И я не вижу этому конца.

Дата выхода в эфир 18 января 2024 года.