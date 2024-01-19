Американский экономист: огромные долги душат нашу экономику

Высочайший уровень закредитованности, сложившийся в США как со стороны граждан и предприятий, так и со стороны правительства, наносит серьёзный вред экономике страны, заявил в интервью подкасту Redacted экономист Кевин Демеритт. По мнению аналитика, такая ситуация в итоге неизбежно выльется в повторение «Великой рецессии» 2008 года.

А у нас есть человек, который очень хорошо разбирается в теме и уже давно очень внимательно наблюдает за состоянием экономики — основатель компании Lear Capital и хороший друг нашей передачи Кевин Демеритт. Его мы и пригласили, чтобы получше разобраться в этом периоде рецессии, к которому мы, видимо, и движемся.

Я просто возьму и задам вопрос вам, Кевин — не хочу говорить за вас. Вы все эти данные изучаете каждый день — и, кажется, 2024 год нам сулит гораздо больше проблем, чем раньше. Сам я всегда оптимист: я не хочу, чтобы у нас началась рецессия, я хочу, чтобы у нас впереди были хорошие времена. Мне не нужно, чтобы мои инвестиции как-либо пострадали, и мне хотелось бы, чтобы моя семья была защищена. И всё же — какую картину в плане общего положения дел на рынке вы сейчас наблюдаете?

КЕВИН ДЕМЕРИТТ, экономист, основатель и генеральный директор компании Lear Capital: Что тут скажешь, Клейтон — мы в буквальном смысле тонем в своём рекордном госдолге, который составляет уже 34 триллиона долларов. Одни только выплаты по процентам составляют сейчас уже триллион долларов в год, а в течение ближайших десяти лет должны будут достичь полутора триллионов. А ведь в этом показателе не учитывается триллион-триллион с половиной долларов расходов поверх бюджета, которые наше правительство в любом случае одобрит. Так что в ближайшие пять-шесть лет бюджетные дефициты у нас будут в районе двух с половиной — трёх триллионов.





Закредитованность домохозяйств у нас взлетела до небес, а размер долга по кредитным картам достиг рекордных показателей; число банкротств предприятий подскочило на 23 процента... Кроме шуток — долги медленно убивают экономику и действительно могут утащить с собой на дно сбережения и пенсионные накопления граждан, как это уже было в 2008-м — будет рецессия такого же типа, просто рухнут уже другие активы. Недвижимость, скорее всего, выправится благодаря подросшим кредитным ставкам, но ведь есть рынок ценных бумаг, где у нас всё взмыло... А чтобы оправиться даже от той рецессии 2008 года, понадобилось семь лет.

Думаю, что картину мы увидим примерно ту же, и всё — исключительно из-за огромного уровня задолжености, которая сформировалась и со стороны потребителей, и со стороны предприятий, и со стороны государства.

Дата публикации 18 января 2024 года.