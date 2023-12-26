Публицист: обезьяны-трансгендеры, русские кошки — американцы оплачивают собственное уничтожение

Финансируя своими налогами правительство, которое никак не может навести порядок в плане расходов и влезает в никому на самом деле не нужные войны далеко за рубежом, граждане США по существу скидываются на уничтожение самих себя, убеждена публицист и экс-помощник министра финансов США Моника Кроули. Как подчеркнула Кроули, Вашингтон из-за расточительства и недальновидной политики уже вынужден занимать деньги у Китая на выплату процентов по госдолгу — и это в итоге ничем хорошим не кончится.

Обезьяны-трансгендеры, русские кошки и миллиарды долларов, ушедшие на нецелевое использование: вот лишь отдельные примеры абсурдного расточительства властей, расписанного в свежем докладе Festivus, который ежегодно готовит сенатор Рэнд Пол.

А у нас в гостях — наша подруга Моника Кроули, ведущая подкаста The Monica Crowley Podcast, которая прокомментирует для нас такие новости. Доброе утро, Моника, и с Рождеством вас! Большое спасибо, что к нам заглянули. Как нам теперь становится известно, нам приходится занимать деньги у Китая, чтобы выплачивать проценты по нашему госдолгу, — и вы называли это крайне опасным порочным кругом. Можете разъяснить, в чём его опасность?

МОНИКА КРОУЛИ, ведущая The Monica Crowley Podcast: Доброе утро, Николь! И вас с Рождеством.





Понимаете ли, тот факт, что правительство нашей страны вот уже несколько десятилетий никак не может навести порядок в плане расходов — это угроза национальной безопасности. В упомянутом докладе указывается, что в 2023 налоговом году правительство только на выплату процентов по госдолгу выделило 659 миллиардов долларов, и большую часть из этих денег мы берём взаймы у Китая. И этот показатель будет только расти, поскольку правительство продолжает тратить деньги просто возмутительными темпами.





И, как известно, отдуваться за это всё приходится американскому народу, на который и обрушиваются негативные последствия всего этого в виде резкого роста инфляции и катастрофически высоких ставок. Уровень дефицита годового бюджета у нас уже подходит к 2 триллионам долларов, а общий госдолг стал просто невообразимым, приближаясь к отметке 34 триллиона, Николь. Это — серьёзная проблема для нацбезопасности, ведь экономическая безопасность и экономическое здоровье страны — и есть вопрос нацбезопасности.

А законы экономики неумолимы, Николь, и они весьма скоро положат всему этому конец — и исход нас вами ждёт ох какой неприятный.

Непомерные расходы — это, разумеется, проблема, которая касается и демократов, и республиканцев. Но вернёмся к докладу Festivus — я хотела бы отметить отдельные случаи расточительства, которые там перечислены, потому что они... Так сказать, когда их перечисляешь, невозможно не усмехнуться, но на самом деле это всё совсем не смешно, потому что речь ведь о деньгах налогоплательщиков.

К примеру, мошенники использовали при оформлении заявок на ссуды по программе PPP (Paycheck Protection Program, «Программа по сохранению зарплат» — запущенная во время пандемии коронавируса спецпрограмма правительства США по льготному кредитованию малых предприятий, дабы дать им возможность продолжать платить зарплаты сотрудникам. — ИноТВ) фотографии кукл Барби, и такие заявки одобрялись, потому что ИИ не распознавал подлог; министерство обороны допустило безвозвратную потерю технических средств на общую сумму 169 миллионов долларов, просто оставляя технику под открытым небом — и это даже не считая оборудования на многие миллиарды долларов, которое пришлось бросить в Афганистане; Национальные институты здравоохранения США одобрили выделение денег на изучение режима сна обезьян, которым давали метамфетамин — и так далее, и тому подобное.

Моника, мне вот очень в вас нравится то, что вы себя называете «радостным бойцом» — и я обожаю всякий раз слышать от вас эту фразу. Но ещё вы говорите, что мы, американцы, сами оплачиваем собственное уничтожение. Что вы имеете в виду?

МОНИКА КРОУЛИ: Мы обеспечиваем эту власть, отдавая ей налоги с нажитого честным трудом дохода, и она могла бы и поусерднее работать. Помните историю про креветок на беговых дорожках (в Чарлстонском колледже в штате Южная Каролина в 2011 году проводилось исследование влияния качества воды на поведение животных — и исследователи в том числе изучали движения креветок при помощи крохотных беговых дорожек; многие СМИ приводили работу в качестве примера расточительства со стороны властей. — ИноТВ)? Все ещё так смеялись — но теперь уже стало не смешно, потому что все эти показатели крайне разрушительным образом сказываются на будущем нашей страны, на наших детях, внуках и дальнейших поколениях в целом.





Мы обеспечиваем правительство — и конкретно это правительство Джо Байдена тоже, которое отличилось никак не защищаемыми границами, хаосом в крупных городах, вот таким вот расточительством и далёкими войнами в Восточной Европе и других регионах, в которые нам нет никакого смысла влезать... Вот и получается, что мы даём деньги на собственное уничтожение! И мало что меня так возмущает, как этот факт.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2023 года.