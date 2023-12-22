Los Angeles Times: богачи бегут из Калифорнии

Тенденция последних десятилетий изменилась с точностью до наоборот, констатирует Los Angeles Times. Состоятельные люди, выпускники престижных университетов и востребованные специалисты уезжают из солнечного штата из-за высоких налогов, стоимости жизни и слишком дорогого рынка недвижимости. Согласно свежим данным Бюро переписи населения, в 2021 и 2022 годах Калифорнию покинуло примерно на 750 000 человек больше, чем въехало.

Богачи бегут из Калифорнии. Тенденция последних десятилетий изменилась с точностью до наоборот, констатирует Los Angeles Times, состоятельные люди, выпускники престижных университетов и востребованные специалисты уезжают из солнечного штата из-за высоких налогов и стоимости жизни.

Миграция в Калифорнии всегда была неравномерна, однако финансовый аспект смягчался за счёт того, что сюда стремились люди с хорошим образованием и достатком. Однако сейчас всё изменилось. Последние данные миграции из штата в штат показывают, что Калифорнию покидают тысячи высокооплачиваемых, хорошо образованных работников. А вот приезжают значительно меньше.

Как отмечает LAT, такое изменение связано в основном с высокими налогами штата и растущей стоимостью жизни. Такое сочетание наносит значительный ущерб экономике Калифорнии в целом, а также федеральным и местным органам власти.

Аналитики государственного бюджета составили прогноз, согласно которому в следующем финансовом году ожидается рекордный дефицит в размере $68 млрд. Причина — снижение объёмов сбора подоходного налога с физических лиц на 25% в 2023 году. Ряд окружных, городских и других местных налоговых органов также зафиксировали снижение доходов. Особенно это заметно в районе Сан-Франциско, отмечает издание.

Также заметный вклад в сложившуюся ситуацию внесли такие факторы, как рост безработицы в штате и растущий отток профессионалов и других людей, получающих хорошую зарплату. Эту тенденцию, по мнению экспертов, будет крайне сложно обратить вспять в обозримом будущем.

«За переезд людей со средним и высоким уровнем дохода и корпораций приходится платить определённую цену. Люди, которые уезжают, забирают с собой свои налоговые доллары», — цитирует издание слова Джоэла Коткина, научного сотрудника университета Чапмэна, который занимался исследованием оттока людей из Калифорнии и связанной с этим угрозы бюджетным перспективам штата.

Согласно свежим данным Бюро переписи населения, в 2021 и 2022 годах штат покинуло примерно на 750 000 человек больше, чем въехало. Примерно такой была чистая потеря жителей Калифорнии за пять лет до начала пандемии.

Но дело не только в этом. Когда раньше из Калифорнии уезжали образованные люди, как минимум со степенью бакалавра, сюда им на смену приезжали выпускники университетов и колледжей. Причём такой баланс, как правило, оставался в пользу штата.

Калифорния в значительной степени зависит от высокооплачиваемых работников для удовлетворения бюджетных потребностей правительства. По данным LAT, на налогоплательщиков с самым высоким уровнем дохода, зарабатывающих около $1млн и выше, обычно приходится 40—45% от общего объёма поступлений от налога на доходы физических лиц.

Из штата уезжают даже супербогачи и звёзды Голливуда. Так, Илон Маск перебрался в Техас в 2020-м, а затем перевёз за собой и свою компанию Tesla. Актёр Марк Уолберг уехал в Лас-Вегас. Но наблюдается также переезд незвёздных калифорнийцев с высоким уровнем дохода.

В последнее время жители Калифорнии стали выбирать Техас или Флориду в качестве наиболее предпочтительного места для переезда. Далее, согласно статистике, следуют штаты Невада и Теннесси. Причём известно, что переселенцев там привлекают именно низкие налоги, а в случае с Теннесси — отсутствие подоходного налога с физических лиц.

Как отмечают эксперты, высокий и прогрессивный налог на доходы в Калифорнии может стать постоянным препятствием для миграции, особенно в связи с тем, что выходящие на пенсию стремятся сохранить свои сбережения.

Помимо налогообложения свою роль в нынешнем кризисе сыграл и дорогой рынок недвижимости в Калифорнии. По данным местной ассоциации риелторов, средняя цена дома на одну семью в штате составила более $840 000, что на 46% больше по сравнению с началом 2020 года.

Аналитики подсчитали, что Калифорния теряет жителей во всех возрастных группах, но со значительным отрывом наибольший отток пришёлся на людей в возрасте 35—44 года. По мнению специалистов, это прежде всего связано с недоступностью жилья в штате.

Разумеется, число людей, покидающих штат, невелико по сравнению с общей численностью населения Калифорнии, а это 39 млн человек. Однако такая тенденция вызывает озабоченность, потому что показатели продолжают увеличиваться. Более того, после начала пандемии Вашингтон ввёл иммиграционные ограничения. Пандемия закончилась, а в Калифорнии так и не наблюдается потока вновь прибывающих специалистов из-за рубежа, как это было в прошлом.

Даже если отток населения каким-то образом вернётся к допандемийному уровню, эксперты считают, что экономический климат штата не сулит ничего хорошего в ближайшем будущем.

Экономика США повсеместно замедляется, констатирует LAT, при этом экономика Калифорнии замедляется ещё быстрее. При этом уровень безработицы штата на целый пункт выше, чем в среднем по стране.

Калифорния больше, чем другие штаты, зависит от таких секторов, как недвижимость и высокие технологии, особенно стартапы. Кремниевая долина оправилась от пандемии, благодаря деньгам венчурных фондов и всплеску инвестиций. Однако резко растущие процентные ставки ударили по акциям технологических компаний и новым инвестициям уже с весны 2022 года.

Это привело к увольнениям и сокращению налогов на рост капитала. Поступления от налога с продаж в Калифорнии также сократились, несмотря на повышение цен из-за инфляции.

В Калифорнии есть общие фонды на чёрный день, сообщает издание. Но их объём, который составляет $24 млрд, это менее половины того, что требуется для покрытия ожидаемого дефицита из-за снижения поступлений от подоходного налога. Специалисты уверены, что если не заняться решением этой проблемы прямо сейчас, то отток людей из штата превратится в настоящее бегство.