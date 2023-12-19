WION: ряды бездомных американцев пополняются рекордными темпами

Жильё в Соединённых Штатах становится всё менее доступным — и это привело к рекордному росту количества людей, оказавшихся за последние годы на улице, передаёт WION. По статистике, только в этом году свыше 70,5 тысячи человек пополнили ряды бездомных. А их общее количество уже превышает 650 тысяч человек, включая значительную долю представителей национальных меньшинств, которые наиболее остро ощущают на себе последствия кризиса в жилищной сфере.
Итак, Соединённые Штаты столкнулись с таким кризисом в сфере бездомности, как никогда раньше — поскольку жильё в США на протяжении последних нескольких лет становится всё менее доступным. И количество бездомных людей в этом году достигло самого высокого уровня за всю историю наблюдений.
В общем, согласно ежегодному опросу, проводимому Министерством жилищного строительства и городского развития, число бездомных в США в этом году подскочило почти на 12 процентов по сравнению с прошлым годом. И это ошеломляющий рост, который означает, что ещё около 70650 человек оказались на улице.
В докладе также говорится, что уже около 650 тысяч человек по всей стране бездомные. Кроме того, там сообщается, что количество бездомных выросло по всей Америке и среди всех типов домохозяйств.
Итак, в целом на территории США — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сиэтл, Сан-Диего и Денвер возглавляют список городов, в которых насчитывается самое большое число бездомных.
Эта проблема также оказала огромное влияние на представителей национальных меньшинств. В частности, среди америкианцев с азиатскими корнями наблюдался самый большой процентный рост уровня бездомности в период с 2022 по 2023 год, который оценивается в 40 процентов.
Однако в численном выражении самый заметный рост количества людей, лишившихся крова, был зафиксирован среди людей с латиноамериканскими корнями. Среди этой категории в 2023 году бездомных оказалось на 28 процентов больше, чем годом ранее, и это составило 55 процентов от общего прироста числа бездомных в США.
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