В кровопролитии на Украине виновен президент Зеленский и его «отвратительный, злодейский режим», созданный на деньги США, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Daniel Davis / Deep Dive. Макгрегор подчеркнул, что действия России являются самообороной, ответом на военную угрозу со стороны Запада.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Я не слишком много внимания уделяю тому, что говорят все эти политики. Потому что они редко претворяют что-либо из этого в жизнь. И они всегда хотят сосредоточиться на том, что мы обсуждали: на самообогащении, на том, что им выгодно, что поможет им удержаться у власти. А для этого надо угождать спонсорам.



Этот мистер Джонсон (спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) любит позиционировать себя как серьёзного христианина. Ладно, тогда продемонстрируй это! Покажи нам! Я этого не вижу! И я не делаю вид, что я такой. А он делает. Это просто тошнотворно. Скольким сотням тысяч людей ломают жизнь каждый день в Израиле? Я что-то не замечал, чтобы он об этом высказывался. Конечно, нет!



Мы даже не говорили о массовом убийстве людей на Украине. Когда я говорю «массовые убийства», я виню в потерях Зеленского и тот отвратительный, злодейский режим, который он создал там, пользуясь нашими деньгами и влиянием. Русские не злодеи, они не пытались совать ракеты в лицо Соединённым Штатам или Европе, они не пытались никому угрожать. Это им угрожали. Их спровоцировали на атаку, и они атаковали из соображений самообороны.



Итак, кое-что из этого нам надо прояснить. И американским избирателям надо быть внимательными. Перестаньте слушать, что они (политики. — ИноТВ) говорят, смотрите, что они делают. Смотрите, что они сделали. Я не вижу существенных признаков того, что кто-то собирается что-то делать. Потому что, если бы Майк Джонсон был серьёзным, он бы просто сказал палате представителей: «Мы обрубим всё, мы не потратим больше ни цента, пока граница не будет защищена. И, кстати, пока мы не начнём арестовывать всех преступников, прибывающих в нашу страну, и не вышлем всех нелегалов».



Кстати, взгляните на Сан-Франциско, взгляните на Нью-Йорк, на эти большие городские агломерации, это же позор! Они стали оплотами криминала и разврата. И если вы отправитесь в так называемые развивающиеся страны, вы можете найти там города в лучшем состоянии, где больше законности и порядка, чем в нашей стране сейчас.



Дата выхода в эфир 28 февраля 2024 года.