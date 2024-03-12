Правящие круги Швеции путём обмана затащили свою страну в НАТО. Распространение лживых нарративов об «имперских» амбициях России привело к тому, что в конечном итоге шведы приняли бездоказательную ложь шведского правительства, которое обвело вокруг пальца собственный народ.

Швеция вошла в состав НАТО, однако мнение населения североевропейской страны не было принято во внимание со стороны собственного правительства. Референдум по этому вопросу не проводился, и правящая «элита» получила то, что хотела, воспользовавшись заведомо ложным лозунгом о мнимой российской угрозе. Об этом заявил бывший член шведского парламента и офицер шведской армии Рогер Рихтхофф в интервью порталу SwebbTV.

По мнению Рихтхоффа, для того чтобы напугать шведов, был запущен не соответствующий действительности нарратив о «полномасштабном вторжении» России на Украину, однако на самом деле наступление российских войск было весьма ограниченным. Всё это делалось с целью обоснования утверждения о «значительно ухудшившейся ситуации с безопасностью».

Шведские элиты распустили бездоказательную ложь об «имперских» амбициях России, которая будто бы «угрожает всей Европе». Выдвигая это послание, политический класс сумел добиться признания шведского народа и, таким образом, смог протолкнуть свою повестку, основанную на вранье.