ВСУ сдали Авдеевку из-за нехватки боеприпасов, физического и психологического истощения солдат, плохого военного командования, пишет Associated Press. Теперь аналогичные проблемы создают риски для будущего Украины, говорится в статье.

Нехватка боеприпасов, физическое и психологическое истощение солдат, плохое военное управление и численное превосходство российских войск привели к худшему за год поражению Киева — сдаче Авдеевки, пишет Associated Press со ссылкой на украинских военных, воевавших в этом городе. Эти же проблемы, как отмечает издание, создают риски для ближайшего будущего Украины.



«Мы, будучи прикованными к этому месту, были истощены не столько физически, сколько психологически», — заявил Виктор Биляк, пехотинец 110-й бригады, который находился на этом участке с марта 2022 года.



Украинские военные при этом мрачно пошутили, что выйти из Авдеевки можно было, либо умерев, либо получив ранение, либо отправившись в тюрьму.



В статье отмечается, что у ВСУ в городе наблюдалась нехватка боеприпасов, между тем российские войска ежедневно наносили десятки авиаударов, используя «планирующие бомбы», которые уничтожали даже укреплённые позиции.



А по мере падения боевого духа среди украинских солдат при неясных обстоятельствах исчез командир батальона, в подчинении которого находились сотни человек, пишет издание со ссылкой на данные правоохранительных органов. Один из солдат, находившихся с ним, был найден мёртвым. С тех пор командира и ещё одного сопровождавшего его солдата не видели.