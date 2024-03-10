Американский публицист: хватит тешить Украину надеждой на НАТО — пора честно сказать, что её там не ждут

Запад в последние недели чётко показал, что не готов из-за Украины ввязываться в прямой конфликт с ядерной державой — и подтвердил тем самым, что за курсом на включение страны в состав НАТО на самом деле не стоит никаких серьёзных намерений, пишет в своей статье для American Conservative публицист Дэниел ДеПетрис. По мнению журналиста, в Москве это уже поняли — и теперь это нужно дать понять и Украине.

Эммануэль Макрон, который когда-то предупреждал европейцев о том, что «унижать» Россию опасно, ныне пытается обеспечить себе статус главного «ястреба» Старого Света на украинском направлении: не так давно он отказался исключать сценарий отправки на Украину западных войск — и с тех пор продолжает стоять на своём, утверждая, что союзники Киева не могут себе позволить проявлять перед Москвой «трусость», пишет на страницах American Conservative публицист Дэниел ДеПетрис. Между тем, первые же скандальные заявления французского лидера сразу спровоцировали в Европе «огненный шторм»: большинство партнёров Парижа — включая Польшу, Германию и даже США — сразу дали понять, что считают позицию Макрона неприемлемой и отправлять солдат на Украину не собираются, подчёркивает журналист.

Французский президент, который сегодня метит в лидеры всея Европы, хотел выступить с позиции силы, дав Кремлю чёткий сигнал: «Победа Украины имеет для Запада такое стратегическое значение, что он пойдёт на всё для её достижения» — однако в итоге его жёсткая риторика и недовольная реакция на неё со стороны других западных столиц просигнализировали ровно об обратном: «Успех Украины в конечном счёте не так уж для Запада и важен, особенно если из-за него США и Европа втянутся в прямой конфликт с Россией — крупнейшей ядерной державой», констатирует ДеПетрис. «Вся эта суета показывает, насколько на самом деле несерьёзна политика отрытых дверей со стороны НАТО в отношении Украины — и почему уже давно пора все двери запереть», — полагает он.

Как напоминает автор, членство в НАТО стало для Киева одним из внешнеполитических приоритетов ещё задолго до СВО, ну а когда боевые действия начались, этот вопрос встал для страны остро — и в сентябре 2022 года Владимир Зеленский официально подал заявку на вступление, которую руководство альянса обещало рассмотреть в ускоренном порядке. С тех пор Украина продолжает упорно стремиться в состав альянса, даже несмотря на то, что это стремление пока приносит ей одни разочарования, а Зеленский к 2023 году стал уже открыто выражать недовольство нежеланием НАТО наконец обозначить для украинцев конкретные временные рамки в плане присоединения. Понять, откуда берётся эта досада, несложно: Зеленский по-прежнему убеждён в том, что Москва не осмелилась бы предпринимать активных действий против Украины, если бы та уже была под защитой альянса — и считает, что членство в НАТО будет самой эффективной гарантией безопасности от России в будущем, разъясняет ДеПетрис. По мнению публиста, вне зависимости от того, правда это или нет, винить его за такую позицию нельзя.

А вот США и их союзников по НАТО винить можно и нужно — ведь иллюзию того, что Киев имеет шансы на вступление, создали и поддерживают именно они, продолжает журналист. «Вашингтон и Брюссель обращались с Украиной словно с хомяком в колесе: перед лицом Киева подвесили морковку в виде членства в НАТО — на первый взгляд, она совсем близка, но на деле до неё не достать, — поясняет автор. — Вместо того чтобы проявить по отношению к Украине честность и сказать, что у Запада нет никакого желания ради неё влезать в войну с Россией, западные страны предпочитают поддерживать в Украине надежду при помощи смеси из риторической гимнастики, одобрительства и демонстративной праведности».

Хотя члены НАТО несомненно являются главными военными союзниками Украины — как в индивидуальном порядке, так и через структуры своего альянса, — два года конфликта чётко дали понять, что у такой поддержки есть пределы, пишет ДеПетрис. Администрация Байдена множество раз повторяла, что запрещает Киеву применять американское оружие для ударов по российским целям на российской территории; отмела в самом начале конфликта возможность создания бесполётной зоны над Украиной, чтобы не допустить инцидентов между американскими и российскими пилотами; подчёркивала, что сделает всё возможное для того, чтобы избежать прямых столкновений между российскими и американскими силами в целом; и наконец, регулировала темпы поставок украинцам вооружений, с тем чтобы снизить вероятность обострения конфликта, перечисляет журналист. И Вашингтон не один проявляет осторожность: так, правительство Германии до сих пор отказывается поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, руководствуясь теми же опасениями по поводу возможного обострения, отмечает он.

Разумеется, Украина не является членом НАТО, и защищать её альянс не обязан, признаёт автор. Но учитывая, что альянс отказывается вступать в конфликт напрямую сегодня, когда столкновения с Россией при таком сценарии начнутся немедленно и будут крайне тяжёлыми, не вполне понятно, «с чего бы Путину считать, что НАТО поступит так, если Украину после завершения боевых действий включат в его состав», подчёркивает он. Как разъясняет ДеПетрис, членство в НАТО подразумевает серьёзные обязательства, и в том числе готовность ради защиты суверенитета и территориальной целостности союзника вступать в войну с применением ядерного оружия. «Но можем ли мы с достаточной уверенностью заявить, что США, Германия, Великобритания и Франция рискнут своей национальной безопасностью для спасения Киева? А учитывая, какие усилия предпринимал альянс, чтобы избежать столкновения с Россией, сочтёт ли такую угрозу достаточно реальной сам Путин?» — вопрошает он.

Сдерживание обеспечивается не по мановению волшебной палочки, а благодаря целому сочетанию факторов: достаточному военному потенциалу, серьёзному настрою и созданию у противника уверенности в том, что в случае необходимости на него обрушится вся мощь альянса. При отсутствии любого из этих ингредиентов сдержать никого не получится — а заявления Макрона и спровоцированное ими негодование «лишь создают у Путина дальнейшие сомнения в надёжности каких бы то ни было гарантий безопасности для Украины со стороны альянса», уверен ДеПетрис. «Если НАТО не готово биться за Украину сегодня, оно вряд ли захочет это сделать завтра — и Путин это понимает, — подытоживает автор. — А закрыв «открытые двери» НАТО, можно будет добиться, чтобы это поняла и Украина».