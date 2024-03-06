Foreign Policy Оригинал

Foreign Policy: Украину нельзя принимать в НАТО — ради самой же Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вступление Украины в НАТО губительно в первую очередь для самой Украины, пишет обозреватель обозреватель Foreign Policy профессор Стивен Волт на страницах издания. По его мнению, такой шаг привёл бы лишь к дополнительному затягиванию вооружённый конфликта. Кроме того, Запад оказался не готов отправить своих солдат воевать на стороне Киева.
Foreign Policy: Украину нельзя принимать в НАТО — ради самой же Украины
AP
Расширение НАТО за счёт присоединения в Украины продлит вооружённый конфликт и ещё больше усугубит положение Киева, пишет обозреватель Foreign Policy профессор Стивен Волт на страницах издания. Вводить Украину в состав военного блока ни сейчас, ни в ближайшем будущем неразумно по ряду причин.
 
Украина не сможет переломить ситуацию на поле боя и вернуть утраченную территорию, если ВСУ не получат гораздо больше вооружения и не восстановят численность личного состава. Западные сторонники Украины ошибались прошлой весной, когда давали оптимистичные прогнозы о предстоящем тогда контрнаступлении, и они повторяют эту ошибку, предполагая, что у Украины ещё есть множество способов переломить ситуацию.
 
Важно отметить, что российское руководство больше заботится о судьбе Украины, нежели лидеры Запада, которые оказались не готовы отправлять своих военнослужащих сражаться и умирать за Киев. Кроме того, Путину удалось помешать Украине сблизиться с Западом и в конечном итоге влиться в НАТО.
 
Недавние разоблачения неуклонно расширяющегося сотрудничества между ЦРУ и украинскими спецслужбами, наряду с усилиями Запада по укреплению обороноспособности ВСУ после 2014 года и часто повторяемое обязательство НАТО принять Украину в альянс, несомненно, усилили обеспокоенность Москвы, что стало ярким примером классической «дилеммы безопасности».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Foreign Policy США Северная Америка
теги
военнослужащие вступление Европа Запад НАТО спецоперация России на Украине США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров