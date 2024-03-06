Foreign Policy: Украину нельзя принимать в НАТО — ради самой же Украины

13:31
Песков заявил, что трудности в отношениях между Россией и Арменией уйдут
У России есть политическая воля для выстраивания отношений с Арменией, а трудности пройдут, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
13:30
Кустурица заявил, что Раскольникова в его фильме может сыграть студент
Сербский режиссёр Эмир Кустурица рассказал, что исполнителя главной роли в своём будущем фильме «Преступление без наказания» планирует выбрать из числа молодых актёров.
13:30
Травматолог Шелепов посоветовал при потере равновесия постараться падать на бок
Врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов посоветовал в случае падения постараться присесть, чтобы смягчить удар и уменьшить риск травматизма.
13:30
Каррера отреагировал на видео с Промесом из ночного клуба
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о видео из ночного клуба в Дубае, которое выложила в социальные сети девушка нидерландского нападающего Квинси Промеса.
13:29
Врач Колесник перечислила продукты со «скрытой» солью
Врач-терапевт, кардиолог сети «Клиники Фомина» Этери Колесник рассказала о «скрытой» соли, которая содержится в продуктах.
13:29
Костомаров: если бы хотя бы правая рука осталась, мог бы в теннис играть
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что из-за ампутации он не может играть в теннис.
13:28
Песков: Россия не будет терпеть вмешательство во внутренние дела и политику
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет терпеть вмешательство в свою жизнь, внутренние дела и политику.
13:23
TV4: Швеция официально станет членом НАТО 11 марта
Швеция официально вступит в Североатлантический альянс 11 марта.
13:23
Песков: Россия говорит «хватит» странам золотого миллиарда
Россия говорит «хватит» странам золотого миллиарда, которые постоянно подвергают её критике, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
13:22
«СТРАНА.ua»: Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва в городе
Кортеж Владимира Зеленского, предположительно, был замечен в Одессе 6 марта, когда в городе произошёл взрыв.
13:21
Костомаров: всё равно больно, оттого что не могу делать того, что раньше
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что всё ещё не смирился с потерей конечностей после тяжёлой болезни.
13:19
РИА Новости: ВС России подбили ещё один танк Abrams на Авдеевском направлении
Командир одного из российских подразделений заявил, что ВС России подбили ещё один американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении.
13:15
Матыцин: Игры Будущего планируется сделать ежегодным мероприятием
Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что Игры Будущего планируется сделать ежегодными.
13:15
Захарова осудила идею Польши ввести эмбарго на ввоз агропродукции из России
Власти Польши идеей ввести эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии пытаются отвести внимание от конфликта фермеров на границе с Украиной.
13:15
Секретарь СНБО Украины Данилов назвал сложной ситуацию для ВСУ на фронте
Вооружённые силы Украины оказались в сложной ситуации на фронте. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
13:14
У маршрута электрички Челябинск — Шумиха появится ещё одна остановка
В «Южно-Уральской железной дороге» (ЮУЖД) рассказали о появлении дополнительной остановки на маршруте электрички Челябинск — Шумиха.
13:13
Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена
Неизвестные снова напали на судно у побережья Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
13:10
Песков назвал Всемирный фестиваль молодёжи главным событием политической повестки
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Всемирный фестиваль молодёжи главным событием в политической повестке.
13:10
Домнина — о Костомарове: не перестаю восхищаться мужем, его духом и силой
Бронзовый призёр Олимпиады Оксана Домнина высказалась о своём супруге Романе Костомарове.
13:09
МИД: решения МУС являются для России юридически ничтожными
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда (МУС) не имеют для России никакой силы и являются юридически ничтожными.
13:08
Посол: ФРГ не отвечает на запросы по расследованию ЧП на «Северных потоках»
Власти Германии не отвечают на запросы российской стороны о предоставлении информации о ходе расследования диверсий на «Северных потоках».
13:08
Мама Циципаса объяснила, почему теннисист не стал выступать за Россию
Юлия Сальникова, дочь известного футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала о том, что её сын мог выступать за Россию.
13:06
В удмуртском селе Шаркан завершили строительство спорткомплекса с бассейном
В Удмуртии в селе Шаркан завершено строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном «Тулкым».
13:05
Аксёнов и Кузнецова обсудили вопросы гуманитарной сферы
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова обсудили вопросы гуманитарной сферы в ходе рабочей встречи в Симферополе.
13:05
В администрации Санкт-Петербурга объяснили выбор мелодии во время оповещения
В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга объяснили RT, почему во время проверки систем оповещения по всей стране в городе включили оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин».
13:02
Премьер Финляндии может одобрить транзит ядерного оружия
Премьер Финляндии Петтери Орпо может одобрить транзит ядерного оружия после вступления страны в НАТО, сообщает агентство STT.
13:00
МО: силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
Силы противовоздушной обороны России сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской и Курской областями.
12:57
«Леруа Мерлен» сменил название юрлица на «Ле Монлид»
Российский «Леруа Мерлен» сменил название юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид».
12:54
МИД: ядерные объекты в Северной Европе будут законными целями при конфликте с НАТО
Министерство иностранных дел России сообщило, что ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями в случае прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.
12:51
СЭ: устроившая драку в клубе Стамбула волейболистка Каракурт вернётся в «Локомотив» 6 марта
Волейболистка «Локомотива» Эбрар Каракурт, устроившая драку в клубе Стамбула (Турция), должна прибыть в расположение команды 6 марта.
12:48
Более 11 000 абонентов остались без света в Кременной из-за атаки дрона
Минтопэнерго ЛНР заявило, что более 11 тыс. абонентов остались без света в Кременной из-за атаки украинского беспилотника на трансформатор.
12:47
Матвиенко: Донбасс — не место для покаяния деятелей культуры
Донбасс не должен быть местом для так называемого покаяния деятелей культуры, которые поменяли отношение к специальной военной операции. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты.
12:46
В Испании не смогли подтвердить покушение на украинского блогера Шария
Правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на украинского блогера Анатолия Шария и его жену.
12:44
Захарова: Белый дом должен ответить по данным о F-35 США в районе Украины
Белый дом и Госдепартамент США должны отреагировать на публикации о появлении истребителей американских ВВС F-35 в районе Украины. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
12:44
Шведский эксперт Ян Оберг назвал риски вступления страны в НАТО
Ян Оберг, директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research, назвал риски вступления Швеции в НАТО.
12:39
Акция фермеров против импорта украинской сельхозпродукции проходит в Варшаве
Польские фермеры проводят в центре Варшавы крупную акцию протеста.
12:39
Собянин анонсировал строительство пяти инфраструктурных объектов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице возведут ещё пять объектов недвижимости в разных районах города по программе создания мест приложения труда (МПТ).
12:38
Relevo: главному тренеру «Реала» Анчелотти грозит почти пять лет тюрьмы
Прокуратура Испании требует для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти четыре года и девять месяцев тюрьмы.
12:37
Ракетную опасность отменили в Железногорске Курской области
Ракетную опасность отменили в Железногорске Курской области через полтора часа после её объявления.
12:31
Силы ПВО сбили украинский беспилотник под Курском
Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа под Курском.
12:28
Politico: Путин стал победителем в торговом конфликте Украины и Польши
Президент России Владимир Путин стал победителем в торговом конфликте Украины и Польши.
12:27
Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России
Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России на освобождённых территориях, заявил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
12:22
Макгрегор: бой с Чендлером в июне, с Диасом — в сентябре
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал свои ближайшие поединки.
12:21
Почти половина россиянок мечтают о неожиданном подарке на 8 Марта
Почти половина российских женщин мечтают о неожиданном подарке на 8 Марта. Ещё 30% предпочли бы деньги, чтобы самостоятельно выбрать необходимую вещь.
12:21
Названа самая популярная IT-профессия у россиянок
Специальность по ручному тестированию и контролю качества разработки признана самой популярной среди жительниц России, работающих в сфере IT.
12:21
В России число пожаров из-за электрообогревателей выросло более чем в 3 раза
По данным МЧС России, в стране в 2023 году в 3,7 раза возросло число пожаров, связанных с неисправным электрическим отопительным оборудованием и его неправильной эксплуатацией. Всего произошло более 5,6 тыс. таких происшествий.
12:21
В Челябинске автомобиль сбил ребёнка на автобусной остановке
В Челябинске легковой автомобиль вылетел на автобусную остановку и сбил ребёнка.
12:19
Старовойт: в небе над Курском и Курской областью работает ПВО
Российские средства противовоздушной обороны работают в небе над Курской областью, в частности над Курском. Об этом сообщил руководитель региона Роман Старовойт.
12:19
Вышел последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе»
Последняя книга Габриэля Гарсиа Маркеса («Сто лет одиночества») «Увидимся в августе», не изданная при жизни прозаика, вышла в сети в электронном и аудиоформатах.
12:18
Генпрокуратура России рассказала об отказе Запада выдавать преступников
Генеральная прокуратура России заявила, что западные страны отказываются выдавать российской стороне опасных преступников.