Обозреватель Newsweek: хватит лицемерить с приглашением Украины в НАТО — она давно уже там
Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого признал вину.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Годовая инфляция в России в июне достигла 3,25%. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.
Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова британского министра обороны Бена Уоллеса, который намекнул на то, что Киеву стоит почаще благодарить Запад за военные поставки.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дерманен заявил о запрете на проведение в стране манифестаций в период с 13 по 15 июля включительно из-за угрозы беспорядков. На улицах в эти дни будут присутствовать 130 тыс. полицейских для контроля за ситуацией.
Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин заявил, что школа в Кировском районе Донецка оказалась под обстрелом со стороны ВС Украины, снаряды попали в детскую площадку.
Стало известно, что матчи первых туров РПЛ пройдут без использования офсайдных линий.
Бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис встала на защиту российской теннисистки Мирры Андреевой.
Несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел украинских военных, есть один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Эксперты МАГАТЭ не видят угроз безопасности на Ровенской, Чернобыльской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пока что не определена.
Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, какой совет дал ему ветеран столичного клуба Немесио Посуэло.
Договор о передаче иконы «Троицы» Андрея Рублёва Троице-Сергиевой лавре заключён на 49 лет с возможностью продления. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что страны НАТО подтвердили «право Украины» вступить в альянс без ПДЧ.
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины.
Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, что Госдума может рассмотреть осенью закон о возвращении пива на стадионы во втором чтении.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Кишинёв следует примеру Киева в политической поляризации общества страны и демонтаже связей с Москвой.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на визит российского коллеги Владимира Путина в Турцию в августе, он рассчитывает обсудить с ним ситуацию с выдачей Украине главарей «Азова»*.
Власти Сочи 13 июля откроют пляжи, которые были закрыты во время неблагоприятных погодных условий — ливней и шторма в море. На побережье была проведена комплексная санитарная уборка.
Бывшая ведущая шоу «Измены» Татьяна Виноградова заявила RT, что её избил парень, с которым она встречалась год.
На Открытом чемпионате Великобритании стали известны все полуфинальные пары турнира.
Если бы Украина была принята в НАТО сейчас, польским солдатам пришлось бы завтра же ехать на фронт, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он признал, что не хотел бы принимать такое решение.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин высказал ряд предложений относительно зерновой сделки.
«Фейеноорд» планирует выкупить часть прав у «Динамо» на полузащитника Арсена Захаряна.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Специалисты МАГАТЭ в ходе осмотра Запорожской АЭС не обнаружили на станции мин и взрывчатых веществ.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что блок НАТО принял решение о размещении складов с вооружением в Польше, чтобы обеспечить быструю переброску войск.
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».
Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке перешёл в «Барселону».
Испания планирует разместить на восточном фланге НАТО дополнительно около 950 военных.
Сервис бронирования отелей МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и Российский союз туриндустрии провели исследование и составили рейтинг самых популярных направлений для приключенческого туризма в России.
Коммерческий директор компании «Автодок» Виталий Колисов рассказал, что масла и радиаторы можно смело покупать у отечественных производителей.
Средства ПВО, артиллерия и оружие дальнего радиуса поражения являются приоритетными в поставках оружия на Украину. Об этом говорится в декларации стран — членов G7.
Учёные Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с немецкими коллегами на базе Max Planck Institute for Biological Cybernetics и University of Tübingen создали аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) нового поколения.
Российские войска завершают приём вооружения и военной техники от ЧВК «Вагнер», заявили в Минобороны России.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании.
Костромской областной суд вынес приговор серийному педофилу, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в колонии строгого режима.
Вавожский, Завьяловский, Малопургинский районы Удмуртии остались без электричества из-за сильного ветра.
Солистка музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Елизавета Михайлова рассказала об участии в фестивале «Опера — всем», который открывается в Санкт-Петербурге в среду, 12 июля. В постановке оперы «Тоска» Джакомо Пуччини она исполнит главную партию.
Исполнитель главной роли в сериале «Пищеблок» Пётр Натаров рассказал о сходствах со своим персонажем Валерой Лагуновым.
Североатлантический альянс принял план переброски в Польшу 100 тыс. солдат в случае необходимости, заявил польский президент Анджей Дуда.
Страны G7 пообещали нарастить поставку вооружений украинской стороне.
В НАТО полагают, что к 2035 году Китай будет располагать 1,5 тыс. боеголовками, способными достичь стран НАТО и США, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Фейеноорд».
Кинематографиста, народного артиста России Александра Митту выписали из Боткинской больницы, он чувствует себя хорошо.
Страны НАТО подтвердили «право Украины» на вступление в организацию без плана действий по членству (ПДЧ). Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Один человек погиб, ещё один получил ранения из-за обстрела ВС Украины города Приволье, относящегося к Лисичанску в Луганской Народной Республике.
В северных районах Луганской Народной Республики (ЛНР) взорвали тайник с вооружением украинских диверсантов. В нём находилось самодельное взрывное устройство.
В Министерстве труда Татарстана назвали отрасли экономики, которые остро нуждаются в кадрах. Согласно данным, сотрудников не хватает на производстве, в сфере строительства и недвижимости, в образовании, науке и здравоохранении.
Директор по развитию Бразильской конфедерации футбола Жуниньо Паулиста объяснил, почему футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком не были вызваны на чемпионат мира 2022-го в Катар.