Члены НАТО собрались в Литве с громкими обсуждениями помощи Украине и возможностью приглашения её в альянс. Внештатный обозреватель Newsweek Майкл Трейси считает, что пора перестать обманывать самих себя. Украина уже давно включена в НАТО, пусть и неофициально. Причём такой лицемерной политикой Соединённые Штаты и члены альянса лишь сильнее разжигают международный конфликт.

Члены НАТО собрались в Литве с традиционными восточноевропейскими фанфарами, но главный вопрос на повестке дня, конечно же, возможное членство Украины в альянсе. Внештатный обозреватель Майкл Трейси в своей колонке для Newsweek уверен, что пора перестать обманывать самих себя — правда в том, что Украина уже включена в НАТО, пусть пока и неофициально.

В пример он приводит слова профессора университета Чикаго Пола Поаста: «НАТО уже расширилось в зону боевых действий. Союзники должны просто признать эту реальность».

Причиной для СВО, по словам российского президента, стало желание НАТО сделать Украину своим плацдармом. Журналист уверен, что спустя полтора года конфликта вряд ли можно отрицать, что силы НАТО получили значительно больше, чем просто «плацдарм».

Даже представители украинской стороны иногда признают, что снаряды, выпущенные по российским позициям, являются результатом того, что американское командование «контролирует каждый выстрел». Огромная часть американской военной и инженерной мощи брошена на то, чтобы стереть русских в порошок, пишет Трейси.

Журналист также напоминает, что Украина пыталась заигрывать с НАТО задолго до начала конфликта. Так, ровно за два года до СВО, 24 февраля 2020 года правительство Зеленского издало указ, который был признан «всеобъемлющей и систематической» программой Украины для достижения «полной евроатлантической интеграции государства» с особым акцентом на «углубление сотрудничества с НАТО».

А за год до этого украинцы приняли поправку к Конституции, согласно которой, главным национальным приоритетом Украины, не подлежащим обсуждению, становится стремление к «полноценному» членству в НАТО при первой возможности. Призы не заставили себя долго ждать. Уже через несколько месяцев одному из наиболее опытных подразделений спецназа Украины дали добро на вступление в «силы реагирования НАТО».

Позже силы специального назначения США и Украины провели крупнейшие в истории совместные «многонациональные морские учения» в Чёрном море. Учитывая всё это, у журналиста возникает резонный вопрос: зачем вообще нужны эти хлопоты по официальному присоединению к альянсу, если задняя дверь и так открыта? НАТО уже и так пустило корни на Украине, можно уже забыть про формальности и идти до конца.

За последние полтора года Украина получила новые вооруженные силы, полностью соответствующие уровню НАТО. Поэтому никто не спорит с тем же министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который любит подчеркивать, что страна уже «де факто присоединилась к альянсу».

А как же все эти высокопарные мантры про достоинства демократического правления, которое преподносится как кредо НАТО, интересуется Трейси: «Куда делась вся хваленая основанная на правилах либеральная ответственность, согласно которой расширение военной мощи, такое как расширение альянса в зону активных боевых действий, должно проходить через обширные обсуждения и обдумывание, а не просто погружаться в трясину военно-промышленной инерции».

Журналист уверен, что любые «гарантии безопасности», формальное членство или просто его обещание приведет к одному результату — эскалации российско-украинского конфликта, а не его разрешению. И именно такой была политика Соединённых Штатов с самого начала. Они собирались так или иначе создать любой механизм для включения Украины в НАТО, что делает их позиции с Россией еще более непримиримыми.

У такой извращенной логики есть много сторонников, которые поднимают ее на новые высоты. Так один украинский аналитический центр, который давно финансируется США, выдвинул идею, что приглашение вступить в НАТО для Украины «ускорит окончание войны». Так же и бесконечные призывы к увеличению военной помощи, наводнению зоны боевых действий тяжёлым вооружением не могут привести к деэскалации конфликта, напоминает автор.

Вот и последний шаг администрации Байдена по поставке кассетных боеприпасов примитивного действия на Украину — это очередной пример проявления нелогичности подхода. Сколько еще трупов потребуется, чтобы сторонники курса наращивания военных действий изменили свой курс? К сожалению, этот вопрос обозревателя остаётся без ответа.