После начала украинского конфликта российской экономики предсказывали крах, однако в итоге произошла лишь рецессия, причём недолгая, пишет The Economist. Теперь в России инфляция, по всей видимости, перестала расти, тем самым её экономика вновь доказала неправоту пессимистов.

За два года украинского конфликта экономика России не раз бросала вызов предсказателям-пессимистам, пишет The Economist. Финансовый крах, который активно предсказывали весной 2022 года, так и не наступил. Российская экономика тогда вошла в рецессию, которая, однако, оказалась менее серьёзной, чем ожидалось, и длилась недолго.



Среди недавних пугающих факторов была инфляция. В прошлом году цены быстро росли, и экономисты полагали, что они могут выйти из-под контроля. Однако российская экономика, похоже, вновь доказывает неправоту пессимистов.



Как ожидается, 13 марта будут опубликованы данные, согласно которым в феврале цены в месячном исчислении выросли на 0,6 %, по сравнению с 1,1 % в конце прошлого года. Более того, в годовом исчислении инфляция, вероятно, уже больше не растёт, после того как в ноябре достигла отметки 7,5%. При этом многие прогнозисты полагают, что в ближайшее время этот показатель упадёт всего до 4%.