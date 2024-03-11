Economist: российская экономика вновь доказывает неправоту предсказателей-пессимистов

09:59
NYT: летом ВСУ смогут поднять в воздух только шесть F-16
Грядущим летом в украинской армии смогут поднять в воздух только шесть истребителей F-16 американского производства, сообщило The New York Times.
09:55
«Ъ»: Минтранс может помочь выкупить самолёты для российских компаний
Министерство транспорта России предложило российскому правительству выделить 295 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на переоформление иностранных самолётов в российскую собственность.
09:52
Песков призвал продолжать контакты с МОК, чтобы донести свою точку зрения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо продолжать контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК).
09:47
Московскую цифровую киноплатформу посетили более 20 тысяч раз с сентября
Глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин сообщил, что с момента запуска Московской цифровой киноплатформы в сентябре прошлого года сервис принял более 2 тыс. обращений, его посетили около 20 тыс. пользователей.
09:47
Собянин: Москва заключила офсетный контракт с Карелией на поставку щебня
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица заключила с Карелией первый в России межрегиональный офсетный контракт.
09:45
В Грузии назначили Георгия Каджаю советником по вопросу отношений с Россией
Георгий Каджая стал новым советником в вопросах отношений с Россией по поручению грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
09:42
Объект инфраструктуры повреждён в Харькове
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта в Харькове.
09:37
Умяров: «Спартак» отдал все силы в матче с «Зенитом», настроиться на «Факел» не получилось
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении команды в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Факела».
09:36
Пленный военный ВСУ рассказал о брошенных при бегстве из Авдеевки подразделениях
Взятый в плен украинский военный Виталий Цалко заявил, что ВСУ во время бегства из Авдеевки бросали своих солдат на позициях.
09:32
В Челябинской области виновный в смерти бойца СВО получил 1,5 года тюрьмы
Суд в Челябинской области приговорил 18-летнего Рустама Байжуменова, который обвиняется в убийстве участника спецоперации, к 1,5 года лишения свободы. При этом ему грозило 15 лет тюрьмы.
09:27
Собянин рассказал о программе празднования фестиваля «Московская Масленица»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запланировано множество развлекательных программ в рамках традиционного фестиваля «Московская Масленица». Они пройдут в столичных культурных центрах, парках, музеях и библиотеках.
09:21
Бышовец считает, что у «Зенита» больше преимуществ, чем у «Краснодара», в борьбе за титул РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал то, что «Зенит» обошёл «Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
09:20
В отношении жителя Хабаровского края возбудили дело о госизмене
ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Хабаровского края, который склонял военнослужащих к участию в боевых действиях в составе украинской террористической группировки.
09:15
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке баланса сил
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью журналу La Tribune du Dimanche призвал Европу вести переговоры с Россией на языке баланса сил.
09:13
Киев начал рассматривать план С из-за задержек западного финансирования
Депутат Рады, глава комитета парламента по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что задержка финансирования со стороны Запада заставляет Киев рассматривать не только план Б, но и план С.
09:10
Павлюченкова вышла в четвёртый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова квалифицировалась в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
09:07
Народная артистка России Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба
Диктор Центрального телевидения СССР, телеведущая народная артистка России Светлана Моргунова скончалась из-за оторвавшегося тромба.
09:02
РИА Новости: Россия заработала $56 млрд на переориентации поставок углеводородов
Россия в 2023 году заработала на поставках нефти, газа и угля в дружественные страны на $56 млрд больше, чем в среднем экспортировала в Европу до санкций.
08:59
Шестилетний ребёнок с родителями погиб в результате пожара в Москве
В Москве произошёл пожар в двухэтажном деревянном частном доме, в результате чего погибли шестилетний ребёнок, а также его отец и мать.
08:54
Россиянам напомнили дату следующих длинных выходных
Согласно утверждённому правительством России графику праздничных и выходных дней следующие длинные выходные в стране ожидаются с 28 апреля по 1 мая.
08:50
Костомаров — о поездке на ОИ под нейтральным флагом: на усмотрение каждого спортсмена
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал возможную поездку российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция) под нейтральным флагом.
08:43
Polymetal закрыла сделку по продаже российских активов
Компания Polymetal завершила процесс продажи 100% акций «Полиметалла» (холдинговая компания российских активов) компании «Мангазея Плюс».
08:38
Два жителя села Гончаровка в Курской области пострадали из-за обстрела ВСУ
Украинская армия обстреляла село Гончаровка Суджанского района Курской области, два человека пострадали, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
08:37
Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической весны в Москве 15 марта
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал наступление метеорологической весны в Москве 15 марта.
08:36
Капитан «Факела»: в «Спартаке» думают, что они самые холёные, а мы крестьяне
Защитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири поделился впечатлениями от победы команды над «Спартаком» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
08:29
Володин назвал ситуацию с Ассанжем примером лжи Вашингтона, Лондона и Брюсселя
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию вокруг Джулиана Ассанжа примером двойных стандартов, лжи и подлости Вашингтона, Лондона и Брюсселя.
08:28
В Приморье возбудили дело о контрабанде леса на 77 млн рублей
В Министерстве лесного хозяйства Приморья заявили, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о контрабанде леса, ущерб от чего превысил 77 млн рублей.
08:26
Минтруд России предлагает ужесточить требования к набору трудовых мигрантов
Министерство труда России подготовило законопроект, который предлагает ужесточить требования к иностранным трудовым мигрантам.
08:21
Рублёв завершил участие на турнире ATP в Индиан-Уэллсе, уступив Легечке
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
08:18
RT запускает программу со звездой индийского кино Анупамом Кхером
Известный индийский актёр, автор бестселлеров Анупам Кхер станет ведущим новой программы RT об Индии.
08:17
В Белгородской области начали выплату компенсаций предприятиям за ущерб от ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Минсельхоз региона приступил к выплате компенсаций предприятиям АПК за ущерб, нанесённый украинцами.
08:16
Иск Крыма к Киеву по энергоблокаде полуострова составит почти 3,5 трлн рублей
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что сумма иска к Украине об энергоблокаде полуострова составит почти 3,5 трлн рублей.
08:14
Бербок поддержала идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, согласно которой британская сторона передала бы Украине ракеты Storm Shadow, а сама бы закупила у ФРГ ракеты Taurus.
08:09
Кьеллини — о Роналду: мой злейший враг, мой лучший партнёр по команде
Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о нападающем Криштиану Роналду.
08:03
В Одесской области повреждён объект инфраструктуры
Официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области.
07:58
Авиация ВС России нанесла удар по укреплённой позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР
Авиация ВС России при взаимодействии с подразделениями группировки «Юг» нанесла удар по укреплённой позиции украинской армии в Красногоровке.
07:50
Капризов обошёл Радулова в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».
07:48
Политик Филиппо: ядерный зонтик ЕС позволит применять ЯО Франции без угрозы ей
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что идея ядерного зонтика Европейского союза может привести к применению ядерного оружия Франции другими странами, даже когда французской стороне не угрожает опасность.
07:34
Подпольщик сообщил о росте рядов пророссийского подполья в Одессе
Число членов пророссийского подполья в Одессе растёт, заявил представитель подполья.
07:32
Дабл-дабл Дэвиса и 29 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту» в НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
07:21
Spiegel: Киев получит крылатые ракеты благодаря круговому обмену ФРГ и Британии
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами.
07:18
22 сейва Варламова позволили «Айлендерс» одержать шестую победу подряд в НХЛ
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:05
Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Калгари» в матче НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:04
МО: система ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями
Средства российской ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Брянской областью и ещё два над Орловской.
06:55
Telegraph: британского наёмника нашли мёртвым после возвращения с Украины
В Великобритании нашли мёртвым воевавшего в ВС Украины наёмника Гарри Грегга.
06:38
«Оппенгеймер» завоевал премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года»
Фильм «Оппенгеймер» получил награду «Оскар» в категории «Лучший фильм года».
06:25
Губернатор Богомаз: система ПВО сбила над Брянской областью два БПЛА ВС Украины
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили два БПЛА самолётного типа над Клинцовским и Почепским районами.
06:08
Артиллеристы соединения ВДВ уничтожили на Днепре лодки с десантом ВСУ
Расчёты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили лодки с десантом украинских войск, планировавшим пересечь Днепр.
05:59
Эмма Стоун получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»
Эмма Стоун получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».
05:45
Канадский министр упрекнул США за задержку с поставкой ЗРК NASAMS Украине
Глава Минобороны Канады Билл Блэр упрекнул Соединённые Штаты за задержку с поставкой Украине оплаченного Оттавой ЗРК NASAMS.