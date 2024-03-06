Нефтегазовые доходы России выросли в феврале на 80% — WION

22:28
Глава Гагаузии Гуцул встретилась с Путиным на Всемирном фестивале молодёжи
Глава Гагаузии Евгения Гуцул встретилась на Всемирном фестивале молодёжи с президентом России Владимиром Путиным, а также обсудила с ней сложную региональную и геополитическую проблематику, в которой находится автономия.
22:15
Путин: Россия может гордиться достижениями в сфере искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия может гордиться своими достижениями в сфере искусственного интеллекта.
22:15
«Спартак» победил «Северсталь» и повёл 3-1 в серии первого раунда плей-офф КХЛ
«Спартак» одержал победу над «Северсталью» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:07
Умер советский режиссёр Римас Туминас
Советский и литовский театральный режиссёр, бывший художественный руководитель Театра им. Евгения Вахтангова Римас Туминас скончался в возрасте 72 лет.
22:04
Ян заявил, что готов выйти с российским флагом на бой с Ядонгом на UFC 299
Российский боец UFC Пётр Ян заявил, что привёз с собой на UFC 299 российский флаг.
22:01
Путин: поведение кандидатов в президенты США — часть их политической культуры
Президент России Владимир Путин отметил, что поведение кандидатов в президенты США является особенностью американской политической культуры.
21:51
Путин: США не справились с ответственностью быть единственной сверхдержавой
Российский лидер Владимир Путин заявил, что американские элиты не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после того, как распался СССР.
21:49
Путин: многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран
Российский лидер Владимир Путин отметил, что многообразие культур, религий и традиций — это то, что отличает Россию от других государств.
21:48
Минское «Динамо» обыграло «Динамо» Москва и сократило отставание в серии плей-офф КХЛ
Минское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:46
«Локомотив» одержал победу над ЦСКА и увеличил отрыв в серии плей-офф КХЛ
«Локомотив» одержал победу над ЦСКА в четвёртом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:45
Французские власти поддержали кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
Глава кабмина Франции Габриэль Атталь заявил, что Париж поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО.
21:43
Путин рассказал, что вырос на добрых и «немножко сентиментальных» фильмах
Президент России Владимир Путин на встрече с молодёжью на Всемирном фестивале молодёжи рассказал, что вырос на фильмах, похожих на современного «Чебурашку» — добрых и «немножко сентиментальных».
21:40
Путин: СССР распался прежде всего из-за внутренних причин
Президент России Владимир Путин заявил, что существует ряд причин, почему распался СССР, прежде всего это внутренние причины.
21:35
Путин заявил, что любая война является трагедией
Президент России Владимир Путин заявил, что любая война и боевые действия — это трагедия.
21:32
RT поговорил с военкором Медведевым, который работает в Донбассе со времён «майдана»
Горловчанин Георгий Медведев, ставший военкором ещё десять лет назад, своими глазами видел киевский «майдан», обстрелы ВСУ и присоединение Донбасса к Российской Федерации. Теперь он не только выполняет свой профессиональный долг, но и возит гуманитарную помощь мирным жителям на передовой.
21:30
Миранчук отдал голевую передачу в матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спортингом»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился результативным действием в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спортингом».
21:29
Песков сообщил, что поручения Путина по итогам послания формируются
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что правительство уже прорабатывает поручения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
21:22
Гаврилов: убийства российских пленных лежат на совести западных партнёров Киева
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что убийства российских пленных, издевательства, пытки лежат на совести западных кураторов Украины.
21:18
Кандидат в судьи КС Украины не ответил, в каком году приняли Конституцию
Кандидат в судьи Конституционного суда Украины не смог ответить, в каком году в стране приняли Конституцию. Мужчина также не сказал, из каких глав состоит главный закон, вместо этого кандидат сидел и молчал.
21:15
В ЦСКА заявили, что достигли принципиальной договорённости по новому контракту Чалова
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб достиг принципиальной договорённости по новому контракту нападающего Фёдора Чалова.
21:12
Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что фундаментом жизни и бытия являются традиционные ценности.
21:11
В Севастополе отреставрируют монумент «Солдат и Матрос»
В Севастополе началась реставрация монумента «Солдат и Матрос». Работы должны завершиться к 9 мая.
21:07
В Москве открыли мемориальную доску Михаилу Жванецкому
Мемориальную доску писателю-сатирику Михаилу Жванецкому открыли на доме в Москве, где он жил и работал на протяжении около 30 лет.
21:05
Ростов-на-Дону получит федеральные средства на строительство социально значимых объектов
Ростов-на-Дону получит около 9 млрд рублей на строительство социально значимых объектов инфраструктуры.
21:03
МЧС России доставит в Туву оборудование для восстановления теплоснабжения
Самолёты МЧС России доставят в Туву оборудование для восстановления теплоснабжения, говорится в Telegram-канале ведомства.
21:00
Сёмин: у Захаряна в Испании есть доверие от тренера, всё идет по плану
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о российском полузащитнике Арсене Захаряне
20:56
В Кирове рассказали о программе мероприятий на Масленицу
В Кирове рассказали, какие мероприятия будут проходить в городе по случаю Масленицы.
20:56
Путин: в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все люди равны, поэтому в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации.
20:54
Рогов: за два года пропали сотни жителей Запорожья, поддерживающих Россию
Несколько сотен жителей города Запорожья, которые поддерживают Россию, пропали без вести за два года, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
20:52
Гросси заявил, что не может выдвигать «гипотез» о том, кто обстреливает ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью RT заявил, что не может выдвигать гипотез о том, кто стоит за обстрелами Запорожской атомной электростанции.
20:50
Алиханов назвал новые производства возможностями для развития малых территорий
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что новые производства создают новые возможности для развития малых территорий.
20:49
Путин: равных условий для всех не существует, это главная несправедливость мира
Президент России Владимир Путин назвал главной несправедливостью сегодняшнего мироустройства то, что в мире не существует равных условий для всех.
20:44
В Ленобласти обсудили меры поддержки женского бизнеса в регионе
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил на встрече с женщинами-предпринимателями актуализацию мер по поддержке женского бизнеса в регионе.
20:43
«СТРАНА.ua»: сотрудники ТЦК в Одессе выманили мужчину из квартиры, отключив свет
Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования) в Одессе выманили мужчину из квартиры, выключил ему свет в щитке.
20:40
Камоцци: не понимаю, почему «Спартак» молчит в ситуации с Промесом
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о ситуации вокруг нападающего Квинси Промеса.
20:39
Военная хроника: высотный разведчик США «работает вплотную к Сочи»
Американский высотный разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk «работает вплотную к Сочи», изредка смещаясь под Севастополь, сообщает Военная хроника.
20:37
В Подмосковье предоставили 2228 земельных участков врачам по льготной программе
В Московской области предоставили 2228 земельных участков врачам по льготной программе с 2021 года.
20:34
Голикова назвала возраст до 24 лет самым правильным для рождения детей
Вице-премьер России Татьяна Голикова высказала мнение, что самым правильным репродуктивным возрастом является возраст до 24 лет.
20:34
Путин встретился с иностранными студентами на Всемирном фестивале молодёжи
Президент России Владимир Путин встретился с иностранными студентами, которые обучаются в разных вузах страны.
20:33
Заполняемость индустриальных парков Подмосковья выросла до 87,5%
В Московской области заполняемость индустриальных парков выросла до 87,5%, заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
20:29
Флорист Николаева рассказала, как выбрать качественный букет на 8 Марта
Президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева дала советы по выбору качественного букета на 8 Марта.
20:25
В Судане опровергли информацию о поставках оружия на Украину
Министр иностранных дел Судана Али ас-Садек Али опроверг информацию о том, что страна поставляла Украине вооружение.
20:24
ITF допустила российских теннисистов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.
20:23
Выставка «Портрет эпохи» открылась в Петербурге
Выставка «Портрет эпохи» открылась в «Палате ремёсел» на набережной Адмиралтейского канала в Санкт-Петербурге.
20:21
Сонг Ядонг: бой против Петра Яна — самый важный в моей жизни
Китайский боец Сонг Ядонг высказался о поединке с российским проспектом Петром Яном на UFC 299.
20:21
Дипломат Гаврилов: США позорно сбегут с Украины, как ранее из Афганистана
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Соединённые Штаты рано или поздно позорно сбегут с Украины так же, как ранее сбежали из Афганистана.
20:19
МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана
МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана по уголовной статье, ранее он же был внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
20:17
Диетолог Журавлёва высказалась о пользе салата из томатов и огурцов
Диетолог Полина Журавлёва высказалась о пользе салата из томатов и огурцов.
20:16
Дрегер: Тарасенко обменяли из «Оттавы» во «Флориду»
Нападающего Владимира Тарасенко обменяли из «Оттавы» во «Флориду».
20:12
Гросси: удары по территории Запорожской АЭС чрезвычайно опасны, это знают все
Удары по территории Запорожской атомной электростанции чрезвычайно опасны, и это известно всем, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью RT.