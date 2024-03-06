В феврале доходы России от продажи нефти и газа выросли более чем на 80%, достигнув $10 млрд. Увеличение доходов от продажи нефти ставит важный вопрос, действительно ли работают санкции против Москвы или нет, задаёт риторический вопрос индийский журналист.

Продолжаем. Нефтегазовые доходы России выросли на более чем 80% в феврале, достигнув $10 млрд.

И это несмотря на западные санкции, введённые в ответ на начало спецоперации Москвы на Украине. Во вторник министерство финансов заявило, что налоги на нефть и газ увеличили доходы бюджета, принеся в прошлом месяце 945,6 млрд рублей или 10,4 млрд долларов.

Налоги на сырую нефть и нефтепродукты выросли на 80%, и эти налоги составили 84% всех доходов от продажи нефти. Налоги на нефть рассчитывались исходя из средней цены в $65 за баррель нефти марки Urals, которая является основной статьёй экспорта России.

Годом ранее, в феврале 2023 года, цена в целом упала ниже 50 долларов за баррель из-за санкций, введённых западными странами для ограничения нефтяных доходов России. Вторжение Москвы на Украину создало нагрузку на финансы России, которые получали поддержку от нефтяной и газовой промышленности страны.

Кремль заявил о повышении выплат работникам бюджетной сферы, поскольку Владимир Путин претендует на пятый президентский срок на президентских выборах в этом месяце, в которых он почти наверняка победит.

Увеличение доходов от продажи нефти ставит важный вопрос, действительно ли работают санкции против Москвы или нет?

Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.