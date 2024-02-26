Выдаём желаемое за действительное — обозреватель Times признал, что антироссийские санкции не работают

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WP: Европа подставила Украину с оружием — вслед за США Washington Post
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FAZ: «готовьтесь к миру, а не к войне», — немецкие пацифисты выступили против вооружения Киева Frankfurter Allgemeine
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AP: республиканцы Южной Каролины не хотят помогать Украине и конфликтовать с Россией Associated Press
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Немецкий эксперт: даже обещанный миллион снарядов не поможет Украине победить Das Erste
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BFM TV: «Украине огромные суммы, а нам крохи» — французский фермер обрушился на Макрона BFM TV
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Большинство россиян назвали оптимальным вариантом празднование 8 Марта дома
Большинство россиян (66%) назвали оптимальным вариантом празднование 8 Марта в домашней обстановке.
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Путин подписал закон о бесплатном обслуживании самолётов МЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном обслуживании самолётов МЧС.
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Махачев — о вызове Топурии: ещё одна коротышка хочет быть раздавленной
Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на вызов испанца грузинского происхождения обладателя пояса в полулёгком весе Илии Топурии.
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Адвокат Щербинин: автоподставщики пытаются застать врасплох после ДТП
Адвокат Александр Щербинин рассказал, что делать, если есть подозрение на работу мошенников после ДТП.
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Сальдо: Зеленский занизил число потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский, говоря о потерях украинских войск, занизил цифру «по крайней мере в 10 раз».
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Столяров заявил, что вторые Игры Будущего пройдут в 2025 году за пределами России
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров заявил, что второй турнир состоится в 2025 году в другой стране.
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Специалист Евсеева назвала дисциплину важным фактором при подготовке к ЕГЭ
Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева рассказала, как сдать ЕГЭ на максимальное количество баллов.
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Старовойт: три дрона ВСУ пытались атаковать инфраструктуру в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские дроны-камикадзе пытались атаковать инфраструктуру в сёлах Гордеевка и Троицкое.
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Жителя Челябинска осудили за нападение на бухгалтера из-за зарплаты
Суд приговорил к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима жителя Челябинска за нападение на бухгалтера компании из-за якобы наличия задолженности по выплате зарплаты.
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The Athletic: «Реал» достиг устной договорённости с защитником «Баварии» Дэвисом
«Реал» достиг устной договорённости по условиям личного соглашения с защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом.
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В Красноярске закрывается бар, организовавший ЛГБТ-вечеринку на 23 Февраля
Бар в Красноярске, в котором 23 Февраля отметили ЛГБТ-вечеринкой*, «закрывается навсегда», сообщил RT владелец заведения Артём Демченко.
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Врач Азаров перечислил группы риска по тугоухости
Заведующий лор-отделением больницы №52 города Москвы Павел Азаров рассказал о группах риска по тугоухости.
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Газзаев считает, что футбольный арбитр безусловно должен оглашать свои решения
Бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев отреагировал на инициативу Российского футбольного союза (РФС) протестировать систему с объявлением решений судей после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.
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Специалист Санина рассказала об особенностях работы на испытательном сроке
Директор по персоналу и организационному развитию «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, какие могут быть особенности работы на испытательном сроке.
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МИД: Кэмерон хочет доказать недоказуемое, говоря об ошибке Путина по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон хочет «доказать недоказуемое», говоря о том, что российский президент Владимир Путин ошибается по поводу Украины.
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MWM: Евросоюз готов идти на крайние меры ради Украины
Страны Европы готовы прибегнуть к крайним мерам ради боеспособности украинских войск, сообщило издание Military Watch Magazine.
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В Челябинской области коммунальщиков осудили за падение девушки в котлован
В Миассе Челябинской области осудили начальника участка и старшего мастера участка эксплуатации тепловых сетей предприятия «Городское хозяйство» после падения девушки в котлован.
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Валиева приняла участие в съёмках шоу «Кондитер. Дети»
Российская фигуристка Камила Валиева участвовала в съёмках шоу «Кондитер. Дети».
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Колесниченко: обидно за синхронисток, у которых не будет Олимпиады
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что ей обидно за спортсменок, у которых не будет Олимпиады.
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АСВ выявило в QIWI Банке 9,3 млн электронных кошельков с 4,4 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), назначенное временной администрацией QIWI Банка, выявило в нём порядка 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств 4,4 млрд рублей.
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Специалист Пименов рассказал о преимуществах работы во время учёбы в вузе
Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал, какие могут быть преимущества работы во время учёбы в вузе.
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Британский банкир Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет
Британский банкир и представитель династии Ротшильдов лорд Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет, пишет The Sun со ссылкой на его семью.
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Прокурор просит почти три года колонии для правозащитника Орлова за фейки о ВС
Гособвинение запросило два года и 11 месяцев лишения свободы для правозащитника Олега Орлова* за дискредитацию Вооружённых сил России.
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Премьер: Польша готова софинансировать поставки украинского зерна бедным странам
Польша готова софинансировать поставки украинского зерна в бедные страны, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
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Гендиректор «Пари НН»: Джикия? Мы и Мбаппе тоже интересуемся
Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на слова главного тренера команды Сергея Юрана о желании подписать футболистов «Спартака» Георгия Джикию и Александра Соболева.
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Специалист Синяков рассказал, как определить безопасность приложений для смартфона
Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков рассказал, как определить безопасность приложений для смартфона. По его словам, важно обращать внимание на рейтинг программы и количество её скачиваний.
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Котов проиграл Корде на старте турнира ATP в Дубае
Российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира ATP в Дубае.
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Путин провёл встречу с главой Карачаево-Черкесии Темрезовым
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.
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Зеленский: Украина потеряет много людей и территорий без помощи США
Если Вашингтон не поможет Киеву, то Украина потеряет большое количество людей и территорий, заявил Владимир Зеленский.
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Подоляк заявил, что Испания должна расследовать смерть перебежчика Кузьминова
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Испания должна расследовать убийство российского перебежчика Максима Кузьминова, который «пользовался планом защиты» после предательства.
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Путин подписал закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на кредиты и займы.
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Темой урока «Разговоры о важном» стал Всемирный фестиваль молодёжи
Темой урока «Разговоры о важном» в понедельник, 26 февраля, стал Всемирный фестиваль молодёжи.
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Пушилин: Зеленский пытается снизить недовольство украинцев, занижая потери ВСУ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказал мнение, что Владимир Зеленский, намеренно занижая количество потерь в Вооружённых силах Украины, пытается снизить градус недовольства украинцев.
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В Мордовии нашли подростка, который рассылал фейковые сообщения о бомбе в школе
Сотрудники ФСБ в Мордовии нашли девятиклассника, который рассылал ложные сообщения о бомбе в школе.
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«Аль-Наср» утверждает, что видео с неприличным жестом Роналду было сгенерировано ИИ
В «Аль-Насре» считают, что видео с неприличным жестом нападающего команды Криштиану Роналду было сгенерировано искусственным интеллектом.
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Кулеба утверждает, что диалог Украины и ФРГ о поставках ВСУ Taurus продолжается
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что диалог Украины и Германии о поставках ВСУ дальнобойных ракет Taurus продолжается.
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Зеленский: Киев и Париж обсуждают возможность передачи Mirage
Украинская сторона обсуждает с Францией возможность отправки ВСУ истребителей Mirage.
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
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Песков: ЦРУ ещё до 2014 года активно работало на Украине и вербовало людей
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Центральное разведывательное управление Соединённых Штатов ещё до 2014 года начало активно работать на Украине и вербовать там людей для осуществления подрывной деятельности в России.
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Косачёв: Германия вслед за Данией и Швецией прекратит расследование подрыва СП
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил в беседе с RT, что главная задача, которую решала так называемая международная следственная группа, ведущая расследование подрыва «Северных потоков», заключалась в том, чтобы не установить истинного организатора и исполнителя этой диверсии.
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МО: силы ПВО за сутки сбили две ракеты Storm Shadow и пять снарядов HIMARS
Российские средства противовоздушной обороны сбили в течение суток две ракеты Storm Shadow и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
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Казань рассчитывает принять чемпионат мира по водным видам спорта 2031 года
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань планирует принять чемпионат мира по водным видам спорта 2031 года.
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Полицейские обнаружили 500 патронов в квартире у мужчины в Мытищах
В квартире в Мытищах полицейские обнаружили 500 патронов. Задержан 34-летний местный житель.
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Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Вооружённые силы России заняли более выгодные позиции и рубежи на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.
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Сенатор Башкин заявил, что Дания завершила расследование по СП под давлением США
Член конституционного комитета Совета Федерации России Александр Башкин высказал мнение, что Дания прекратила расследование теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» под давлением Соединённых Штатов.
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ВС России поразили украинскую пусковую установку ЗРК NASAMS из Норвегии
Российские военные поразили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии.
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Тестовое голосование перед выборами президента пройдёт в Москве 2 марта
В Москве 2 марта пройдёт тестовое голосование перед выборами президента России.
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В Москве водитель такси сбил людей
Такси в Москве влетело в огороженный для ремонта дороги участок, сбив несколько человек.
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Войска России освободили Ласточкино на Авдеевском направлении
Войска России освободили населённый пункт Ласточкино на Авдеевском направлении, сейчас бойцы продолжают улучшать положение по переднему краю на этом участке фронта.
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В Тюмени обрушился трамплин после соревнований по сноуборду
В Тюмени после соревнований по сноуборду обрушился трамплин, на котором находились люди.