Введённые странами Запада против России санкции не работают, и на то есть множество причин, главная из которых заключается в том, что западные лидеры сами их смягчают, не желая, чтоб они вредили их интересам, утверждает обозреватель The Times Эдвард Лукас. Лукас призывает отказаться от «перформативных санкций» в пользу более эффективных мер.

Принятие желаемого за действительное и пустые жесты — бич западной внешней политики. И введённые Великобританией, США и ЕС против России санкции — отличный тому пример, пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас.

После бесчисленных пакетов санкций с февраля 2022 года, сейчас эти ограничительные меры нацелены на более чем 11 тыс. частных лиц и 4600 предприятий, включая энергетическую отрасль, банковское дело, импорт и экспорт и финансовые операции. При помощи санкций Запад пытался помешать российской спецоперации на Украине. Но это не сработало, как и принятые до 2022 года 2600 мер.

По словам Лукаса, причин, по которым санкции не работают, предостаточно. Так, финансовые санкции он называет слишком узкими. Они исключили российские банки, с которыми Запад прежде имел дело при покупке газа, нефти и угля. Но по сути санкции привели лишь к тому, что активы из банков, подпадающих под санкции, были переведены в банки, которые под них не подпадают. Торговые санкции, в свою очередь, полны размытых категорий и исключений, которые позволили, например, легко преодолеть введённое ЕС ограничение цен на российскую нефть.

И последние пакеты британских и американских санкций не исключение. Запрет начальству сибирской тюрьмы посещать Великобританию может и звучит неплохо, но ничего не даёт на практике.

Но есть и более глубокие причины, по которым санкции не работают: западные политики намеренно их смягчают, при этом утверждая, что наносят вред экономике России, не задевая собственных интересов. Что ещё хуже, все эти «перформативные санкции» отвлекают от мер, которые действительно сработали бы, считает автор статьи.

В связи с этим Лукас призывает принимать более эффективные меры, чтобы помешать российской спецоперации. В частности, в своей статье для The Times обозреватель указывает на необходимость предоставлять Вооружённым силам Украины всё больше оружия и боеприпасов, а также конфисковать активы Центрального банка России на сумму $300 млрд, хранящиеся за рубежом и замороженные в течение последних двух лет. Кроме того, Лукас предлагает наказать санкциями те западные компании, которые не прекратили бизнес с Россией.