Phoenix: санкции не нанесли России ущерба

Джо Байден к годовщине начала Специальной военной операции на Украине объявил о новых санкциях. Немецкий эксперт Йоахим Вебер из Боннского университета отмечает, что до сих пор их влияние мало заметно в России, «российская экономика показала рост в 3%, в то время как мы можем быть счастливы, если сможем удержать нулевую планку». В эфире Phoenix он констатирует, что России удалось найти замену Западу, а кое-где и сам Запад не соблюдает свои санкции, например, наращивает импорт российского СПГ.

Дальше с нами Йоахим Вебер из Боннского университета. Если поговорить с кем-то, кто в данный момент время от времени бывает в Москве, слышишь, что дела там идут отлично. Рестораны забиты народом. Супермаркеты полны, да окей, там нет Burger King, McDonald’s, Coca-Cola, Pepsi и тому подобного, но зато есть другие вещи. Очевидно, в России очень заботятся о том, чтобы хотя бы городское население Москвы или Петербурга сохраняло хорошее настроение. Замечают ли они что-нибудь от санкций, о которых только что объявил Джо Байден?

ЙОАХИМ ВЕБЕР, эксперт по безопасности: Боюсь, они очень мало на это обращают внимание, и всё именно так, как вы это описали. Пока что санкции Запада были, я не хочу сказать, большим провалом — некоторые из них отбросят россиян назад в долгосрочной перспективе. То есть их экономическое развитие, развитие технологий и тому подобное. Они были немного ограничены, замедлились. Но если говорить о том, о влиянии на повседневную жизнь, то та или иная вещь подорожала и, возможно, не всегда всё есть в наличии, но это почти незаметно и надо просто видеть, что российская экономика показала рост в 3 процента, верно?! В то время как мы можем быть счастливы, если сможем удержать нулевую планку. То есть пока это не сработало в ущерб русским.

Это следующий пункт. Да, Россия больше не зарабатывает деньги на поставках газа в Германию, но Россия зарабатывает деньги на поставках газа в Китай и другие страны, и Россия торгует с Северной Кореей, и интересно, насколько далеко может зайти Россия в замещении сотрудничества с Западом?

ЙОАХИМ ВЕБЕР: Да, она очень хорошо смогла заменить, нет, так ли. И мы наблюдаем внезапный рост торговли со всеми государствами, которые продолжают торговлю с Россией. Это касается Турции, Казахстана, Китая, Индии. В некоторых случаях мы можем видеть рост торговли в два с половиной раза по сравнению с довоенным периодом.

Но мы также должны винить себя за то, что вы упомянули — газ. Европейцы сейчас импортируют гораздо больше сжиженного природного газа — СПГ из России, чем до войны, объёмы которого также значительно возросли. И это, конечно, невероятный позор, когда мы слышим о больших санкциях, с помощью которых мы хотим поставить Россию на колени, а вместо этого теперь у нас вот это вот. Трубопроводный газ больше поставляется из-за подрыва, и Германия больше не импортирует трубопроводный газ, зато другие западноевропейские государства с радостью импортируют СПГ, который доставляется из Арктики на кораблях, а затем выгружается в Зеебрюке и других местах. И есть рост и расширение, и это...

Возможны ли экономические санкции, которые действительно затронут Россию?

ЙОАХИМ ВЕБЕР: Да. Нужно было бы действительно делать это последовательнее. Если говоришь, что мы больше не хотим импортировать что-то, то нужно просто отказаться от этого, а не организовывать дальнейшее увеличение импорта. Так что это, конечно, совершенно не вызывает доверия, и тут нужно быть честными и сказать: давайте на самом деле реализуем то, о чём мы постоянно заявляем внешнему миру.



Дата публикации 24 февраля 2024 года.