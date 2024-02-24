Американский эксперт: Запад больше не обладает решающей экономической мощью

20:02
В Казахстане образовался крупный затор на границе с Россией
Автомобильный затор из 280 грузовиков образовался в Западном Казахстане. Об этом сообщили в национальном операторе республики по управлению автодорогами «Казавтожол».
19:56
Глава ФВСР Екимов: Олимпиада не за горами, а мы не знаем, готовиться ли к ней
Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что ждёт централизованного решения государства по участию в Олимпиаде 2024 года в Париже.
19:53
Московское «Динамо» одолело «Адмирал» и выиграло восьмой матч подряд в КХЛ
Московское «Динамо» на своём льду обыграло владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:44
ВСУ ударили из РСЗО по ресторану в Донецке, где проходила свадьба
ВСУ ударили из РСЗО по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, один человек пострадал.
19:35
Части подавленного беспилотника ВСУ обезврежены в Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что части подавленного беспилотника ВСУ обезврежены на территории комбината.
19:33
«Спартак» нанёс поражение «Северстали» в матче КХЛ
Столичный «Спартак» нанёс поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:33
Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой
Владимир Зеленский сообщил о подписании двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности с Италией и Канадой.
19:29
Главу нацполиции Волынской области задержали за торговлю автомобилями для ВСУ
Главу нацполиции Волынской области Украины Юрия Крошко задержали по делу о торговле автомобилями, предназначавшимися для ВСУ.
19:27
Нападающий «Динамо» Гусев побил рекорд Мозякина в КХЛ
Нападающий столичного «Динамо» Никита Гусев побил бомбардирский рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:19
Глава ЕК сообщила о планах Евросоюза открыть в Киеве «офис обороны и инноваций»
Евросоюз планирует открыть в Киеве «офис обороны и инноваций», сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
19:17
Дубль Галиева помог «Ак Барсу» обыграть «Амур» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:12
Глава ГУР Украины Буданов похвалил начальника Генштаба России Герасимова
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью The Telegraph похвалил начальника Генштаба России Валерия Герасимова за его работу на посту, отметив его особую силу и незаменимость.
18:58
«СТРАНА.ua»: в ВСУ сообщили о выходе из Ласточкина
ВСУ оставили населённый пункт Ласточкино, который находится вблизи Авдеевки в ДНР. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные украинских военных.
18:58
Сёмин: «Краснодару» не нужны лишние люди, у них обойма высокого уровня
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре оценил трансферную кампанию «Краснодара».
18:50
«Динамо» победило ЦСКА в товарищеском матче
«Динамо» обыграло ЦСКА в товарищеском матче.
18:47
Глушаков допустил, что летом завершит спортивную карьеру
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Денис Глушаков рассказал, что летом примет решение по дальнейшей спортивной карьере.
18:44
Степанова: нам с Большуновым надо соревноваться в том, кто больше детей на лыжню выведет
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о заочном конфликте с Александром Большуновым.
18:44
Главы МИД Британии и Польши рассказали о приоритетах «друзей Украины»
Главы МИД Британии и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский перечислили пять основных приоритетов так называемых друзей Украины.
18:36
УНИАН: украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе
Украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе с Венгрией.
18:33
Камоцци назвал Миранчука лучшим россиянином в Европе
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего российского футболиста в Европе.
18:28
Женская сборная России по футболу сыграет с командой Ботсваны на сборе в Турции
Женская сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Ботсваны на тренировочном сборе в Белеке (Турция).
18:25
СНБО Украины: гарантии США по Будапештскому меморандуму несостоятельны
Ситуация с Будапештским меморандумом указала на несостоятельность гарантий безопасности США, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
18:17
Нагорный считает, что организация Игр Будущего превосходит Олимпийские игры
Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный заявил, что организация Игр Будущего превосходит Олимпийские игры.
18:15
Германия потратила на поддержку Украины около €32 млрд
Общие траты Германии на поддержку Киева составили на данный момент около €32 млрд. Об этом сообщили в федеральном правительстве ФРГ.
18:09
Бензема: те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу, — лжецы
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема опроверг информацию о том, что хочет вернуться в Европу.
18:03
Депутат Чепа: за переговоры по Украине отвечают западные лидеры, а не Зеленский
За проведение переговоров по украинскому урегулированию отвечают лидеры западных стран, а не Владимир Зеленский, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
17:59
Liga Pro Team победила Paris Phygital на групповом этапе по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего
Завершился игровой день группового этапа по фиджитал-баскетболу со Сбером в рамках Игр Будущего.
17:50
NYT: Украина может предпринять попытку нового контрнаступления в 2025 году
В лучшем случае Украина может попытаться пойти в новое контрнаступление в 2025 году.
17:44
Винер назвала Тутберидзе величайшим тренером
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
17:40
Премьер Словакии Фицо выступил против железного занавеса вокруг России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что против выстраивания железного занавеса вокруг России.
17:29
Лодыгин входит в число кандидатов на вызов в сборную России
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Юрий Лодыгин может быть вызван в национальную команду на матчи с Сербией и Парагваем.
17:28
Мэр сообщил о ранении мирного жителя Горловки при обстреле ВСУ
Мирный житель получил ранение в результате сброса в Горловке взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВСУ.
17:15
При приёме товаров на складе Ozon нашли наркотики
При приёме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге нашли наркотическое вещество, его передали правоохранительным органам.
17:14
Благодаря шайбе Яковлева «Металлург» обыграл «Витязь» в матче КХЛ
«Металлург» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
17:04
«Трактор» по буллитам победил «Авангард» в КХЛ
«Трактор» победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
17:00
Глава СНБО заявил, что не все на Западе хотят победы Украины в конфликте
Не все западные страны хотят победы Украины в конфликте. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
16:50
СЭ: Захарян избежал серьёзной травмы
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян избежал серьёзной травмы.
16:46
Банки призвали Британию утвердить правовые нормы до изъятия активов России
Международные банки призвали власти Великобритании установить правовые нормы перед возможным изъятием российских активов, так как это грозит судебными разбирательствами.
16:39
Глава ЕК заявила, что €4,5 млрд будет передано Украине в марте
Первые €4,5 млрд из новой программы помощи будут переданы Киеву в марте. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
16:35
Баскетболист УНИКСа Лазарев рассказал о собственной программе тимбилдинга
Баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх Будущего, рассказал о собственной программе тимбилдинга.
16:30
Лазарев — о победе в Евролиге с ЦСКА: испытал яркие эмоции, некоторые моменты даже не помню
Баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх Будущего, вспомнил победу в Евролиге с ЦСКА.
16:27
Медведев назвал премьера Италии тупицей после её слов о России и ХАМАС
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал премьера Италии Джорджу Мелони тупицей после её слов о роли России в нападении ХАМАС на Израиль.
16:19
Чистяков: в «Сочи» мне нужно реанимировать свою карьеру
Защитник Дмитрий Чистяков рассказал о причинах перехода из «Зенита» в «Сочи».
16:18
Сотрудницу банка обвинили в хищении у пенсионеров более 3 млн рублей
Финансового эксперта из Соликамска обвинили в хищении 3 млн рублей у 12 пенсионеров.
16:04
Министр спорта Татарстана сообщил о желании нескольких стран принять Игры Будущего
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о желании нескольких стран принять Игры Будущего.
16:00
Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник украинских войск над территорией Белгородской области. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.
15:55
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Один человек погиб, ещё один получил ранение в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.
15:51
XGod победила Rare Atom на групповом этапе в CS 2 + лазертаг на Играх Будущего
Завершился второй день группового этапа CS 2 + лазертаг в рамках Игр Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.
15:50
В Петербурге семиклассника госпитализировали после бутылки коньяка
Семиклассник выпил бутылку коньяка, после этого его госпитализировали в тяжёлом состоянии в одну из больниц Санкт-Петербурга.
15:40
Матыцин отметил, что Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров
Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.