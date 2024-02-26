L'Écho: влияние санкций на экономику России оказалось сомнительным

Несмотря на западные санкции, макроэкономические показатели не указывают на замедление экономики России, сообщает L'Écho. На мировом уровне нет согласия в том, как относиться к России: некоторые страны только расширяют своё с ней сотрудничество, что сказывается на эффективности введённых ограничений.

Западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию, однако его эффективность остаётся поводом для дискуссий, пишет L'Écho. Макроэкономические показатели пока не свидетельствуют о замедлении российской экономики, а в конце января МВФ спрогнозировал её рост на 2,5% в 2024 году, тогда как зону евро ожидает лишь 0,9%.

Как рассказывает издание, главным ограничением стало эмбарго на экспорт углеводородов – основу правительства Путина. Союзники Киева надеялись таким образом больно ударить по доходам Кремля, однако на деле экспорт российской нефти продолжается и даже растёт. Если до СВО Россия поставляла 45% нефти в Европу, то теперь 45—50% идёт в Китай и 40% — в Индию. За первую половину 2023 года Индия в 12 раз увеличила закупку сырой нефти из России. После очищения её перепродают другим странам, в том числе в Европу.

Эксперт страхового агентства Credendo Паскалина делла Фаилле подтвердила, что существуют отработанные схемы для обхода санкций. Она указала, что в последнее время резко вырос экспорт в Россию из Казахстана, Армении и Киргизии. В таких сделках зачастую сложно определить конечного получателя. Кроме того, всё чаще международные транзакции проходят не в долларах: общая тенденция к поиску альтернатив Западу наметилась давно, а санкции её только ускорили.

«В этическом плане ввести санкции было необходимо, — считает профессор Лувенской школы менеджмента Бертран Канделон, — но следует отметить, что они не подорвали российскую экономику, которой помогают страны БРИКС». Эксперт указывает, что на мировом уровне нет согласия в том, как относиться к России, что сказывается на эффективности введённых ограничений.