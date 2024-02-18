TF1: поставки российского СПГ во Францию выросли за год на 41%

В конце 2022 года Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа во Францию после Соединённых Штатов, а за период с января по сентябрь 2023 года французские закупки СПГ в России на 41% превысили закупки за тот же период в 2022 году, сообщает TF1. Как отмечает издание, несмотря на санкции, российский газ во Франции попросту нечем заменить.

В российских СМИ недавно появилось сообщение от МИД страны о том, что в конце 2022 года Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа во Францию после Соединённых Штатов, а за период с января по сентябрь 2023 года французские закупки СПГ в России на 41% превысили закупки за тот же период в 2022 году, сообщает TF1.

Как передаёт телеканал, Министерство экономики Франции пока не дало комментариев и не подтвердило эту информацию. Тем не менее данные, представленные в российской прессе, не новы, поскольку французские СМИ заявляли о том же уже несколько месяцев назад. Рост закупок российского СПГ на 41% был упомянут французским Институтом экономики, энергетики и финансового анализа в отчёте, опубликованном 31 октября 2023 года.

Эти данные перекликаются с аналогичными наблюдениями, опубликованными ранее в 2023 году компанией Kpler. Кроме того, продолжение закупок сжиженного газа из России подверглось резкой критике со стороны неправительственных организаций, отмечала в прошлом году газета Le Monde.

Хотя страны ЕС взяли на себя обязательство отказаться от поставок нефти из России, санкции на данный момент впрямую не коснулись газа. «Я знаю, как заменить российскую нефть и дизельное топливо», но «газ — как заменить его, я не знаю», признался в марте 2023 года глава TotalEnergies Патрик Пуянне. «Существует коммерческая реальность: европейские компании имеют долгосрочные контракты с российскими поставщиками», — объясняет сотрудник Института Брейгеля Симона Тальяпьетра.